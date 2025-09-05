Otsisõnad

    Minge tavapärasest kaugemale. Köitke publikut ja tõstke nende kogemust Philips Signage 5000-ga. See mitmekülgne ööpäevaringselt töötav ekraan, millel on sujuva integratsiooni tagamiseks Android 14, pakub erakordset jõudlust igas keskkonnas.

    Nutikas ja modulaarne – suur jõudlus ööpäevaringselt

    • 43 tolli
    • Androidi-põhine
    • 600cd/m2

    24/7 – töötades oma sisuga ööpäevaringselt.

    Philips Signage 5000 seeria heledusega 600 cd/m2, mis tagab parema nähtavuse eredas valguses või isegi päikesevalguses, on see loodud ööpäevaringseks kasutamiseks, mistõttu sobib see suurepäraselt reisi- ja transpordikeskustesse, jaemüügikeskustesse, toitlustuskohtadesse ja mujale.

    Paigaldage portree- või rõhtpaigutuses.

    Meie moodulipõhine põhimõte aitab teil ekraani tulevikku suunata. Tagatud on võimalused toote pikema kasutusaja ning hõlpsalt eemaldatavate ja asendatavate osade jaoks, samuti on tänu WEEE väiksemale kõrvaldamisele keskendatud tähelepanu kestlikkusele.

    Android 14 professionaalne kiibisüsteem.

    Teie Android 14-ga töötav Philips Signage 5050 ekraan on loodud professionaalsel platvormil, millel on usaldusväärne ühenduvus ja sisseehitatud turvalisus. See on optimeeritud Androidi rakenduste jaoks ja võimaldab teil veebirakendusi ja tarkvara otse ekraanile installida, välistades vajaduse välise meediapleieri järele.

    Integreeritud HTML5 Chromiumi-põhine brauser.

    Tänu meie integreeritud Chromiumil põhinevale HTML5 brauserile saate sisu pilvepõhiselt ühendada ja juhtida. Kujundage sisu veebis ja ühendage üks ekraan või kogu võrk kas horisontaalses või portreepaigutuses. Looge internetiühenduse kas RJ45 kaabli kaudu.

    Philips Wave on valmis seadmete kaughalduseks.

    Wave võimaldab kaugjuhtimise abil teie Philipsi seadme Signage 5000 võimsuse, mitmekülgsuse ja nutikuse valla päästa. Evolutsiooniline pilvepõhine platvorm annab teile täieliku kontrolli ning tagab lihtsustatud paigaldamise ja seadistamise, kuvarite jälgimise ning juhtimise, püsivara uuendamise, esitusloendite haldamise ja võimsusgraafikute seadistamise. Säästke nii aja, energia kui ka keskkonnamõjude arvelt.

    Tehnilisi andmeid

    • Pilt/Ekraan

      Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites)
      108.0  cm
      Ekraani diagonaalsuurus (tollides)
      42.5  tolli
      Kuvasuhe
      16 : 9
      Paneeli eraldusvõime
      3840 x 2160
      Pikslite mõõt
      0,2451 x 2451 mm
      Optimaalne lahutusvõime
      3840 x 2160, 60 Hz juures
      Heledus
      600  cd/m²
      Ekraani värvid
      1,07 miljardit
      Kontrastsus (tavaline)
      1200:1
      Dünaamilise kontrasti suhe
      500 000 : 1
      Reaktsiooniaeg (tavaline)
      8  ms
      Vaatenurk (horisontaalne)
      178  kraadi
      Vaatenurk (vertikaalne)
      178  kraadi
      Pildiparandus
      • 3/2–2/2 liikumise kohandamine
      • Liikumise kompens. vaheldusvast.
      • Dünaamiline kontrastsuse võimendamine
      • Täiskaadrilaotus
      Paneeli tehnoloogia
      ADS
      Operatsioonisüsteem
      Android 14
      Hägu
      25%

    • Ühenduvus

      Heliväljund
      3,5 mm pistik
      Videosisend
      • Kuvaport 1.4 (x1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB-C (4,5 W)
      Muud liidesed
      • 4G/LTE antenniliitmikud
      • Mikro-USB (x1) (OTG)
      • USB 3.0 (x2)
      Videoväljund
      HDMI 2.0
      Väline juhtimine
      • RJ45
      • RS232C (sisse/välja); 2,5 mm pistik
      • IR (sisse/välja); 3,5 mm pistik
      • Wi-Fi 6
      • Bluetooth 5,2 (CRD32 kaudu)

    • Mugavus

      Paigutus
      • Maastik (24/7)
      • Portree (24/7)
      Ekraanimaatriks
      Kuni 10 x 15
      Ekraanisäästja funktsioonid
      Pixel Shift (Pikslinihe)
      Klaviatuurjuhtimine
      • peidetud
      • lukustatav
      Signaali ring
      • RS232
      • IR Loopthrough
      • Monitoriport
      Energiasäästufunktsioonid
      Nutikas toitelülitus
      Võrgu kaudu juhitav
      • RS232
      • Välise 4G mPCIe pesa
      • RJ45

    • Heli

      Sisseehitatud kõlarid
      2 x 10 W RMS

    • Võimsus

      Toiteallikas
      100 ~ 240 V vahelduvvoolu, 50 ~ 60 Hz
      Energiatarve ooterežiimis
      <0,5 W
      Energiamärgise klass
      F
      Tarbimine
      EEI lot5 54W

    • Toetatavad ekraani lahutusvõimed

      Arvutivormingud
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 900, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 640 x 480, 60 Hz
      • 800 x 600, 60 Hz
      Videovormingud
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 480i, 60 Hz

    • Mõõtmed

      Seadme laius
      973,0  mm
      Toote kaal
      10,71  kg
      Seadme kõrgus
      561,2  mm
      Seadme sügavus
      63,5  mm
      Seadme laius (tolli)
      38,31  tolli
      Seadme kõrgus (tolli)
      22.09  tolli
      Seinakinnitus
      200 (H) × 200 (V) mm, M6
      Seadme sügavus (tolli)
      2.50  tolli
      Ääre laius
      13,9 mm (ühtlane ääris)
      Toote kaal (lb)
      23,61  lb

    • Kasutustingimused

      Kõrgus
      0 ~ 3000 m
      Temperatuurivahemik (kasutamisel)
      0 ~ 40  °C
      MTBF (keskmine riketevaheline aeg)
      50 000  tund(i)
      Temperatuurivahemik (säilitamisel)
      –20 ~ 60  °C
      Niiskuse vahemik (kasutamise ajal) [suhteline õhuniiskus]
      20 - 80% suhteline õhuniiskus (mittekondenseeruv)
      Niiskuse vahemik (hoiustamisel) [suhteline õhuniiskus]
      5 - 95% suhteline õhuniiskus (mittekondenseeruv)

    • Multimeedia rakendused

      USB taasesituse video
      • mpeg
      • H.263
      • H.264
      • H.265
      • AVI
      • MP4
      • MPEG4
      • VP8
      • VP9
      • WEBM
      USB taasesituse pilt
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB taasesituse heli
      • AAC
      • HEAAC
      • mpeg

    • Sisemine mängija

      CPU
      4x A72 + 4x A53 RK3576 + MT9800
      GPU
      ARM Mali G52 MC3
      Mälu
      4 GB RAM
      Hoiustamine
      32 GB

    • Tarvikud

      Komplektis olevad tarvikud
      • RS232 pärgühenduse kaabel
      • Philipsi logo (1 tk)
      • Vahelduvvoolulüliti kate
      • USB kate (1 tk)
      • Kruvid
      • Toitekaabel
      • Infrapunaanduri kaabel (1,8 m) (1 tk)
      • Kiirjuhend
      • Kaugjuhtimispult ja AAA-patareid
      • RS232 kaabel
      • CRD32 WiFi ja BT moodul

    • Mitmesugust

      Ekraanimenüü keeled
      • Inglise
      • Prantsuse
      • Saksa
      • Hispaania
      • Poola
      • Türgi
      • Vene
      • Itaalia
      • Lihtsustatud hiina
      • Traditsiooniline hiina
      • Araabia
      • Jaapani
      • Taani
      • Hollandi
      • Soome
      • Norra
      • Portugali
      • Rootsi
      Garantii
      3-aastane garantii
      Heakskiidud
      • CE
      • RoHS
      • CB

