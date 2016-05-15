Otsisõnad

Kaardistamata
  • Olukorda muutev kogemus Olukorda muutev kogemus Olukorda muutev kogemus

    Hospitality TV

    43HFL5011T/12

    Olukorda muutev kogemus

    Laske oma külalistel nautida vaatamiskogemust, mida nad väärivad. Nad naudivad kiiremini reageerivat telerit ning paljusid häid rakendusi ning teie saate nautida lihtsat ja mugavat kauginstallimist ja -haldamist.

    Vaadake kõiki eeliseid

    Kahjuks pole see toode enam saadaval

    Hospitality TV

    Sarnased tooted

    Vaadake kõiki Kaardistamata

    Olukorda muutev kogemus

    Android™-i põhine

    • 43" Mediasuite,
    • Android™-i põhine
    Miracast & DirectShare, et saaksite oma teleris jagada filme ja muusikat

    Miracast & DirectShare, et saaksite oma teleris jagada filme ja muusikat

    Meie telerid annavad teie külalistele vabaduse nautida oma sisu suures teleris juhtmevabalt ja ilma sekeldusteta. Tänu meie avatud süsteemi lähenemisviisile saame teenindada nii iOSi kui ka Androidi kasutajaid ja ühilduvust pidevalt täiustada. Meie turvalise jagamise süsteem kaitseb teie külalisi. Miracasti & DirectShare'i abil saab meie telerites jagada ja nautida kõike - pilte, filme ja muusikat!

    MyChoice'iga ühildumine jooksvateks tuludeks

    MyChoice'iga ühildumine jooksvateks tuludeks

    MyChoice pakub lihtsat ja odavat võimalust teie külastajatele tasuliste telekanalite pakkumiseks. Samas pakub see täiendavat tuluvoogu, mis võimaldab teil esialgse teleritesse tehtud investeeringu tagasi saada.

    CMND & Control: televiisori lihtne hooldus

    CMND & Control: televiisori lihtne hooldus

    CMND & Control võimaldab telerit seadistada ja installeerida eemalt ja ühest kesksest kohast ilma, et peaksite tubadesse minema. Uuendage ja hallake kõiki kuvareid minimaalse pingutusega ja ilma külalisi häirimata.

    CMND & Create: Näidake infot mida soovite siis, kui soovite

    CMND & Create: Näidake infot mida soovite siis, kui soovite

    CMND & Create võimaldab teil edastada soovitud infot siis, kui te seda ise soovite. CMND sisu haldamise moodul võimaldab lihtsalt luua ja edastada interaktiivseid kvaliteethotellide veebilehti. Kohandage oma telereid nii, et saaksite pakkuda külastajatele värskeimaid hotelliuudiseid reaalajas.

    AppControl, et lisada, sortida ja kustutada rakendusi võimalikult väikse vaevaga

    AppControl tagab teie telerites soovitud rakendused. Võimalus rakendusi lisada, kustutada ja sortida, lisaks veel võimalus rakendusi vastavalt konkreetsele ruumile konfigureerida, loob täiesti isikupärase kasutajakogemuse, mida saate juhtida kesksest asukohast ning ilma, et peaksite ruumi sisenema. Kasutuslihtsuse ja turvalisuse tagamiseks laadige tavarakendus alla privaatsesse pilvepõhisesse serverisse ning nautige kindlustunnet, et ainult teie pääsete sellele juurde.

    Täiustatud rakendused mitmete spetsiaalselt Hospitality TV jaoks mõeldud teenustega

    Täiustatud rakendused hõlmavad aina suurenevat rakenduste teeki. Androidi abil töötavad rakendused sujuvamalt, kiiremini ning on täiuslikumad kui ei kunagi varem. Olles Hospitality TV jaoks kohandatud, kustutatakse kasutaja andmed turvaliselt pärast kasutamist ning tegevust kahjustavale ebaseaduslikule sisule ei pääse juurde.

    Lõimitud IPTV süsteem parimaks personaalseks suhtlemiseks

    Ohutud kulud ja ei mingit segadust. Meie uute Smart TV-dega saate oma hotelli süsteemid otse telerisse üles ehitada. Interaktiivsed kanalid, nõudevideo, interaktiivsed hotellimenüüd ja -teave, lisaks ka veebipõhised tellimisüsteemid - see kõik on võimalik välise, telerile kinnitatava kastita. Lisaks sisu edastamisele koaksiaalkaablitega saate nüüd kasutada ka oma internetivõrku oma telekanalite või VOD-de otse telerisse saatmiseks. Meie partnervõrk hoolitseb selle eest, et teie sisu jõuaks kindlasti teie vajadustele kohandatud portaali.

    Serial Xpress Protocol interaktiivsete süsteemide jaoks

    Serial Xpress Protocol (SXP) abil saab teleri ühendada kõikide suuremate interaktiivsete süsteemide pakkujate väliste dekoodrite ja digiboksidega.

    Philipsi rakendus TV Remote paremaks juhtimiseks

    Ei soovi kaugjuhtimispulti kasutada? Kasutage Philipsi rakendust TV Remote oma nutitelefonis või tahvelarvutis, et juhtida telerit, valida vaatamiseks rakendusi ja pääseda juurde SmartInfo’le. Tasuta allalaadimiseks saadaval iOS ja Androidiga seadmetele.

    Tehnilisi andmeid

    • Pilt/Ekraan

      Kuvasuhe
      16 : 9
      Ekraani diagonaalsuurus (tollides)
      43  tolli
      Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites)
      110  cm
      Ekraan
      Full HD LED
      Paneeli eraldusvõime
      1920 x 1080p
      Heledus
      300  cd/m²
      Pildiparandus
      • 200 Hz Perfect Motion Rate
      • Pixel Plus HD
      Vaatenurk
      178º (H) / 178º (V)

    • Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

      Digi-TV
      • DVB-T/T2/C
      • HEVC FHD (kuni 1080p60)
      Video taasesitus
      • NTSC
      • PAL
      Analoogtelevisioon
      PAL
      IP taasesitus
      • Multicast
      • Unicast

    • Android TV

      OS
      Android™ 5.1 (Lollipop)
      Mälu maht (välkmälu)
      8 GB

    • Omadused

      Kergesti kasutatav
      • Pildi stiil
      • Helistiil
      Digiteenused
      • 8d EPG
      • Now&Next
      • MHEG
      • Teletekst
      • HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
      • Subtiitrid
      Kohalik juhtimine
      Juhtkang

    • Hospitality funktsioonid

      Hotellirežiim
      • Juhtkangi lukustus
      • Menüülukk
      • Paigaldusmenüü lukk
      • Helitugevuse piiramine
      Vanglarežiim
      • suure turvalisusega režiim
      • TXT/MHEG/USB/EPG/subtiitrilukk
      Taimer
      • Unetaimer
      • Äratuskell
      • Äratuskanal
      • Äratushelinad
      Sisselülitamise kontroll
      • Kanal
      • Omadus
      • Pildivorming
      • Maht
      • Pildi stiil
      Vargusevastane
      • Patareide vargusvastane kaitse
      • Kensingtoni lukk
      Võimsuse reguleerimine
      • Automaatse sisselülitamise funktsioon
      • Säästlik/kiire käivitus
      • WoLAN
      • WoWLAN
      Rakendused
      • AppControl
      • Pilvepõhised rakendused
      • Androidi rakendused
      • Philipsi rakendus TV Remote
      Teie kaubamärk
      • SmartInfo
      • Tervituslogo
      • Kohandatav töölaud (HTML)
      • IPTV süsteem
      • Kohandatud rakendused
      • Asukoha nimi (geonimede ID)
      Kell
      • Kell ooterežiimis
      • Pimedas helendav RC-nupp
      • Kell ekraanil
      • Valikuline väline kell
      SmartInfo
      • HTML5 brauser
      • Interaktiivsed mallid
      Kloonimine ja püsivara värskendamine
      • Kohene algne kloonimine
      • USB, RF ja IP kaudu
      CMND&Control
      • Võrguvaba kanaliredaktor
      • Võrguvaba sätete redaktor
      • TV seisund reaalajas (IP)
      • Kaughaldus IP/RF kaudu
      • CMND&Create
      • TV grupihaldus
      Kontroll
      • Automaatse kanalivärskenduse blokeerimine
      • Serial Xpress Protocol
      • JSON API teleri juhtimiseks -JAPIT
      Integreeritud teenused
      5-päevane ilmateade
      Interaktiivne DRM
      • VSecure
      • Playready Smoothstreaming
      • Securemedia
      Käibe tekitamine
      MyChoice (minu valikud)
      Keeled
      Külalise keele juhtimine
      Kaugjuhtimispult
      • Kaablivitsa valmidus
      • Tühjeneva aku tuvastamine
      • Puldi patareiluugi lukk
      Kanalid
      • Kombineeritud loend
      • Temaatilised nimekirjad

    • Tervishoiufunktsioonid

      Kontroll
      • Multifunktsionaalne pult
      • Tervishoiu RC-ühilduv
      • Õekutsungi süsteemiga ühilduv
      Mugavus
      • Kõrvaklapiväljund
      • Eraldi põhikõlari välja lülitamine
      Ohutus
      • Topeltisolatsioon, klass II
      • Leegilevikut aeglustav

    • Multimeedia

      Video taasesituse tugi
      • Vormingud: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • HEVC
      • Pakendvormingud: AVI, MKV
      Toetatud muusikavormingud
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (v2 kuni v9.2)
      • WMA-PRO (v9 ja v10)
      Toetatud subtiitrivormingud
      • SRT
      • SMI
      • SSA SUB
      • TXT
      • ASS
      Toetatud pildivormingud
      JPG
      Toetatud videoeraldus USB kaudu
      kuni 1920x1080p,60Hz
      Multimeedia ühendused
      • USB
      • LAN

    • Audio

      Heli väljundvõimsus
      16 (2x8)  W
      Vannitoakõlari väljund
      1,5 W Mono, 8 Ohm
      Kõlarid
      • 2.0
      • Alla suunatud
      Helifunktsioonid
      • AVL
      • Incredible Surround
      • Dünaamiline bass
      • Dolby MS10

    • Võimsus

      Toiteallikas
      Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
      Ümbritsev temperatuur
      0 °C kuni 40 °C
      Energiatarve ooterežiimis
      <0,4 W
      Energiamärgise klass
      A+
      EL-i energiamärgise võimsus
      43  W
      Energiasäästufunktsioonid
      Ökorežiim
      Aastane energiatarve
      62  kW/h

    • Tarvikud

      Komplektis
      • Pööratav laua-alus
      • 2 x AAA-patareid
      • Garantiileht
      • Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür
      • Toitejuhe
      • Kaugjuhtimispult 22AV1505B/12
      Valikuline
      • Väline kell 22AV1120C/00
      • Healthcare RC 22AV1109H/12
      • Seadistus RC 22AV9573A
      • Bluetooth RC 22AV1507A/12

    • Juhtmevaba ühenduvus

      Juhtmeta LAN
      802.11 b/g/n
      Bluetooth
      • 4,0
      • HID Gamepad’i valmidus
      • Mitme kanaliga
      • Traadita audio (kõrvaklapid)
      Wifi-Direct
      • DirectShare
      • Miracast

    • Ühenduvus all

      HDMI1
      HDMI 1.4
      Antenn
      IEC-75
      HDMI2
      HDMI 1.4
      Digitaalne heliväljund
      Optiline
      USB1
      USB 2.0
      Ethernet (LAN)
      RJ-45

    • Ühenduvus

      USB2
      USB 3.0
      Ühisliidese (CI) pesa
      CI+ 1.3.2
      USB3
      USB 2.0
      HDMI3
      HDMI 1.4
      HDMI4
      HDMI 1.4 (MHL 2.0)
      Kõrvaklapiväljund
      Minipesa

    • Taga asuv ühendus

      Scart
      • RGB
      • CVBS
      Vannitoakõlari väljund
      Minipesa
      Komponent
      YPbPr + L/R hargmik
      DVI helisisend
      Minipesa
      Väline toide
      • 12 V / 15W
      • Minipesa
      Väline juhtimine
      RJ-48

    • Parem ühenduvus

      RJ48
      • IR sisend/väljund
      • Serial Xpress liides
      EasyLink (HDMI CEC)
      • Esitamine ühe vajutusega
      • Süsteemi ooterežiimi lülitamine
      • RC läbiviik
      • süsteemi heli juhtimine
      LAN
      Võrgust sisselülitamine
      HDMI
      • ARC (kõik pordid)
      • DVI (kõik pordid)
      • MHL 2.0 (HDMI4)

    • Disain

      Värvus
      Hõbedane

    • Mõõtmed

      Seadme laius
      968  mm
      Seadme kõrgus
      563  mm
      Seadme sügavus
      64/77  mm
      Toote kaal
      9,1  kg
      Seadme laius (alusega)
      968  mm
      Seadme kõrgus (alusega)
      625  mm
      Seadme sügavus (alusega)
      250  mm
      Toote kaal (alusega)
      10,5  kg
      Ühildub seinakinnitusega
      • 200 x 200 mm
      • M6

    Mis on karbis?

    Muud komplekti tarvikud

    • Puldi patareid
    • Kaugjuhtimispult
    • Garantiileht
    • Toitejuhe
    • Lauapealne alus
    Badge-D2C

    Saage selle toote kohta tuge

    Leidke toote näpunäiteid, KKK-d, kasutusjuhendeid ning ohutus- ja vastavusteavet.

    Soovitatud tooted

    Hiljuti vaadatud tooted

    Arvustused

    Kirjuta esimesena oma arvustus

    • Funktsioonide kättesaadavus sõltub süsteemi paigaldamisel valitud rakendustest.
    • Philips ei garanteeri rakenduste kättesaadavust ega nõuetekohase toimivuse pidevust.
    • Seadme eelkonfiguratsioonst tulenevalt võib tegelik vaba mälumaht olla väiksem.
    • Keskmine sisselülitatud režiimi võimsustarve on mõõdetud vastavalt standardile IEC62087 Ed 2. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
    • Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Kõik õigused reserveeritud.

    Meie saiti saab kõige paremini vaadata Microsoft Edge, Google Chrome või Firefox uusima versiooniga.