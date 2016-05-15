Muud komplekti tarvikud
- Puldi patareid
- Kaugjuhtimispult
- Garantiileht
- Toitejuhe
- Lauapealne alus
43HFL5011T/12
Olukorda muutev kogemus
Laske oma külalistel nautida vaatamiskogemust, mida nad väärivad. Nad naudivad kiiremini reageerivat telerit ning paljusid häid rakendusi ning teie saate nautida lihtsat ja mugavat kauginstallimist ja -haldamist.Vaadake kõiki eeliseid
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Kui vastate meditsiiniseadmete käibemaksu vabastuse tingimustele, siis kasutage seda selle tootega. Käibemaks arvatakse maha ülal kuvatud hinnast. Lisateavet leiate oma ostukorvist.
Meie telerid annavad teie külalistele vabaduse nautida oma sisu suures teleris juhtmevabalt ja ilma sekeldusteta. Tänu meie avatud süsteemi lähenemisviisile saame teenindada nii iOSi kui ka Androidi kasutajaid ja ühilduvust pidevalt täiustada. Meie turvalise jagamise süsteem kaitseb teie külalisi. Miracasti & DirectShare'i abil saab meie telerites jagada ja nautida kõike - pilte, filme ja muusikat!
MyChoice pakub lihtsat ja odavat võimalust teie külastajatele tasuliste telekanalite pakkumiseks. Samas pakub see täiendavat tuluvoogu, mis võimaldab teil esialgse teleritesse tehtud investeeringu tagasi saada.
CMND & Control võimaldab telerit seadistada ja installeerida eemalt ja ühest kesksest kohast ilma, et peaksite tubadesse minema. Uuendage ja hallake kõiki kuvareid minimaalse pingutusega ja ilma külalisi häirimata.
CMND & Create võimaldab teil edastada soovitud infot siis, kui te seda ise soovite. CMND sisu haldamise moodul võimaldab lihtsalt luua ja edastada interaktiivseid kvaliteethotellide veebilehti. Kohandage oma telereid nii, et saaksite pakkuda külastajatele värskeimaid hotelliuudiseid reaalajas.
AppControl tagab teie telerites soovitud rakendused. Võimalus rakendusi lisada, kustutada ja sortida, lisaks veel võimalus rakendusi vastavalt konkreetsele ruumile konfigureerida, loob täiesti isikupärase kasutajakogemuse, mida saate juhtida kesksest asukohast ning ilma, et peaksite ruumi sisenema. Kasutuslihtsuse ja turvalisuse tagamiseks laadige tavarakendus alla privaatsesse pilvepõhisesse serverisse ning nautige kindlustunnet, et ainult teie pääsete sellele juurde.
Täiustatud rakendused hõlmavad aina suurenevat rakenduste teeki. Androidi abil töötavad rakendused sujuvamalt, kiiremini ning on täiuslikumad kui ei kunagi varem. Olles Hospitality TV jaoks kohandatud, kustutatakse kasutaja andmed turvaliselt pärast kasutamist ning tegevust kahjustavale ebaseaduslikule sisule ei pääse juurde.
Ohutud kulud ja ei mingit segadust. Meie uute Smart TV-dega saate oma hotelli süsteemid otse telerisse üles ehitada. Interaktiivsed kanalid, nõudevideo, interaktiivsed hotellimenüüd ja -teave, lisaks ka veebipõhised tellimisüsteemid - see kõik on võimalik välise, telerile kinnitatava kastita. Lisaks sisu edastamisele koaksiaalkaablitega saate nüüd kasutada ka oma internetivõrku oma telekanalite või VOD-de otse telerisse saatmiseks. Meie partnervõrk hoolitseb selle eest, et teie sisu jõuaks kindlasti teie vajadustele kohandatud portaali.
Serial Xpress Protocol (SXP) abil saab teleri ühendada kõikide suuremate interaktiivsete süsteemide pakkujate väliste dekoodrite ja digiboksidega.
Ei soovi kaugjuhtimispulti kasutada? Kasutage Philipsi rakendust TV Remote oma nutitelefonis või tahvelarvutis, et juhtida telerit, valida vaatamiseks rakendusi ja pääseda juurde SmartInfo’le. Tasuta allalaadimiseks saadaval iOS ja Androidiga seadmetele.
Pilt/Ekraan
Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne
Android TV
Omadused
Hospitality funktsioonid
Tervishoiufunktsioonid
Multimeedia
Audio
Võimsus
Tarvikud
Juhtmevaba ühenduvus
Ühenduvus all
Ühenduvus
Taga asuv ühendus
Parem ühenduvus
Disain
Mõõtmed
Meie saiti saab kõige paremini vaadata Microsoft Edge, Google Chrome või Firefox uusima versiooniga.