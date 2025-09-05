50BDL5050D/00
Philips Signage 5000 seeria
Minge tavapärasest kaugemale. Köitke publikut ja tõstke nende kogemust Philips Signage 5000-ga. See mitmekülgne ööpäevaringselt töötav ekraan, millel on sujuva integratsiooni tagamiseks Android 14, pakub erakordset jõudlust igas keskkonnas.
Kui vastate meditsiiniseadmete käibemaksu vabastuse tingimustele, siis kasutage seda selle tootega. Käibemaks arvatakse maha ülal kuvatud hinnast. Lisateavet leiate oma ostukorvist.
Philips Signage 5000 seeria heledusega 600 cd/m2, mis tagab parema nähtavuse eredas valguses või isegi päikesevalguses, on see loodud ööpäevaringseks kasutamiseks, mistõttu sobib see suurepäraselt reisi- ja transpordikeskustesse, jaemüügikeskustesse, toitlustuskohtadesse ja mujale.
Meie moodulipõhine põhimõte aitab teil ekraani tulevikku suunata. Tagatud on võimalused toote pikema kasutusaja ning hõlpsalt eemaldatavate ja asendatavate osade jaoks, samuti on tänu WEEE väiksemale kõrvaldamisele keskendatud tähelepanu kestlikkusele.
Teie Android 14-ga töötav Philips Signage 5050 ekraan on loodud professionaalsel platvormil, millel on usaldusväärne ühenduvus ja sisseehitatud turvalisus. See on optimeeritud Androidi rakenduste jaoks ja võimaldab teil veebirakendusi ja tarkvara otse ekraanile installida, välistades vajaduse välise meediapleieri järele.
Tänu meie integreeritud Chromiumil põhinevale HTML5 brauserile saate sisu pilvepõhiselt ühendada ja juhtida. Kujundage sisu veebis ja ühendage üks ekraan või kogu võrk kas horisontaalses või portreepaigutuses. Looge internetiühenduse kas RJ45 kaabli kaudu.
Wave võimaldab kaugjuhtimise abil teie Philipsi seadme Signage 5000 võimsuse, mitmekülgsuse ja nutikuse valla päästa. Evolutsiooniline pilvepõhine platvorm annab teile täieliku kontrolli ning tagab lihtsustatud paigaldamise ja seadistamise, kuvarite jälgimise ning juhtimise, püsivara uuendamise, esitusloendite haldamise ja võimsusgraafikute seadistamise. Säästke nii aja, energia kui ka keskkonnamõjude arvelt.
Pilt/Ekraan
Ühenduvus
Mugavus
Heli
Võimsus
Toetatavad ekraani lahutusvõimed
Mõõtmed
Kasutustingimused
Multimeedia rakendused
Sisemine mängija
Tarvikud
Mitmesugust
Meie saiti saab kõige paremini vaadata Microsoft Edge, Google Chrome või Firefox uusima versiooniga.