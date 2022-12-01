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    Energy Label Europe G

    Signage Solutions D-Line’i ekraan

    55BDL4550D/00

    Innovatsiooni jälil

    Üllatage oma külalisi nutikama ja kiirema infotahvliga. See on integreeritud WiFi-ga ja Androidi rakenduste kasutamiseks loodud, mis muudab selle järgmiseks sammuks infotahvlite lahenduste arengus

    Signage Solutions D-Line’i ekraan

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    Innovatsiooni jälil

    Androidi-põhine

    • 55 tolli
    • Androidi-põhine
    • 500 cd/m²
    Sisu salvestamine ja esitamine sisemälu abil

    Sisu salvestamine ja esitamine sisemälu abil

    Sisu salvestamine ja esitamine sisemälu abil. Laadige üles meediumid ekraanile ja esitage viivitamatult sisu. Seade töötab koos sisemise brauseriga ja toimib veebisisu voogedastuse korral vahemäluna. Juhul kui võrguühendus veab alt, hoolitseb sisemälu sisu esitamise eest, esitades sisust vahemälu versiooni, mis tagab meediumite toimivuse isegi siis, kui võrguühendus katkeb.

    FailOver hoiab teie sisu võrgus ja töötamas

    FailOver hoiab teie sisu võrgus ja töötamas

    Jaekaubanduses on ülioluline hoida oma sisu võrgus ja töös. Kuigi sisuga ei juhtu tõenäoliselt midagi katastroofilist, aitab FailOver siiski seotud riske maandada. Selleks kasutab FailOver revolutsioonilist tehnoloogiat, mis esitab meediamängija tõrke korral ekraanil olevat sisu uuesti. FailOver käivitub automaatselt, kui esmane sisend alt veab. Lihtsalt valige esmase sisendi ühendus ja FailOveri ühendus ning oletegi valmis.

    SmartPower säästab energiat

    SmartPower säästab energiat

    Tagantvalguse tugevust saab reguleerida ja süsteemis eelseadistada, et vähendada võimsustarvet kuni 50% ja säästa märkimisväärselt energiakuludelt.

    CMND: võta oma ekraanide juhtimine enda kätte

    CMND: võta oma ekraanide juhtimine enda kätte

    Tugev ekraanihaldusplatvorm CMND annab võimu tagasi teie kätesse. Uuendage ja hallake sisu programmi CMND & Create abil või kontrollige oma seadeid CMND & Controliga. CMND-ga on kõik võimalik.

    Sisu loomine ja värskendamine programmiga CMND & Create

    Sisu loomine ja värskendamine programmiga CMND & Create

    Kujundage ja looge huvitavat sisu võimsa autoritööriista CMND & Create abil. Lohistamisliides, eelnevalt installitud mallid ja integreeritud vidinad võimaldavad teil üllatada oma kliente huvitava sisuga. Saadaval on portree- ja rõhtpaigutus.

    Mitme ekraani seadeid saab hallata CMND & Controli abil

    Mitme ekraani seadeid saab hallata CMND & Controli abil

    CMND & Controli abil saate hõlpsasti hallata mitut ekraani ühest keskpunktist. Reaalajas ekraanide jälgimine, seadistamine ja tarkvara uuendamine kaugjuhtimise teel ning võimalus kohandada ja konfigureerida korraga mitut ekraani, näiteks videoseina või menüütahvli ekraane, muudab ekraanide komplekti juhtimise lihtsamaks kui kunagi varem.

    Androidi SoC-protsessor. Androidi ja veebirakendused

    Juhtige oma ekraani internetiühenduse kaudu. Androidi platvormil töötavad Philipsi professionaalsed ekraanid on optimeeritud Androidi rakenduste jaoks ning võimaldavad paigaldada ka veebirakendusi otse ekraanile. Uus Android 8 tagab tarkvara turvalisuse ja ajakohasuse pikemaks ajaks.

    Veenduge, et teie sisu töötab automaatsete ekraanipiltidega

    Sisu on olulisim ja automaatse ekraanipildi funktsiooni abil saate olla kindel, et teie sisu on alati kättesaadav. Ekraanipilte tehakse kogu päeva jooksul ja need salvestatakse FTP-serverisse. Sealt saab ekraanipilte vaadata igal ajal ja igal pool.

    ADS-i laia pildi paneeli tehnoloogia

    ADS-i laia pildi tehnoloogia võimaldab vaatamist ükskõik millise nurga alt. Advanced Super Dimension Switch tagab kiirema ekraanipõhise pilditöötluse sisu sujuvama vahetamise jaoks, samuti tähelepanuväärse pildi täpsuse ja suurepärase värvide taastamise 180-kraadise vaatamise puhul.

    Ühendage ja juhtige sisu pilvepõhiselt

    Integreeritud HTML5 brauseri kaudu saate sisu pilvepõhiselt ühendada ja seda juhtida. Chromiumi põhise brauseri kasutamise abil saate kujundada sisu veebipõhiselt ja ühendada ühe ekraani või kogu võrgu. Sisu kuvamine nii horisontaal- kui ka portreerežiimis tänu fullHD lahutusvõimele. Lihtsalt ühendage ekraan internetiga, kasutades WiFi-moodulit või RJ45 kaablit. Seejärel nautige enda loodud esitusloendeid.

    Tehnilisi andmeid

    • Pilt/Ekraan

      Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites)
      138.7  cm
      Ekraani diagonaalsuurus (tollides)
      54.6  tolli
      Kuvasuhe
      16 : 9
      Paneeli eraldusvõime
      3840 x 2160
      Pikslite mõõt
      0,315 × 0,315 mm
      Optimaalne lahutusvõime
      3840 x 2160, 60 Hz juures
      Heledus
      500  cd/m²
      Ekraani värvid
      1,07 miljardit
      Kontrastsus (tavaline)
      5000:1
      Dünaamilise kontrasti suhe
      500 000 : 1
      Reaktsiooniaeg (tavaline)
      8  ms
      Vaatenurk (horisontaalne)
      178  kraadi
      Vaatenurk (vertikaalne)
      178  kraadi
      Pildiparandus
      • 3/2–2/2 liikumise kohandamine
      • 3D kammfilter
      • 3D MA ülerealaotuse kõrvaldus
      • Dünaamiline kontrastsuse võimendamine
      • Liikumise kompens. vaheldusvast.
      • Täiskaadrilaotus
      Paneeli tehnoloogia
      VA
      Operatsioonisüsteem
      Android 8.0

    • Ühenduvus

      Heliväljund
      3,5 mm pistik
      Videosisend
      • Kuvaport 1.2 (x1)
      • DVI-I (× 1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB 2.0 (x2)
      Helisisend
      3,5 mm pistik
      Videoväljund
      • Kuvaport 1.2 (x1)
      • HDMI 2.0 (x1)
      Väline juhtimine
      • RJ45
      • RS232C (sisse/välja); 2,5 mm pistik
      • IR (sisse/välja); 3,5 mm pistik
      Wi-Fi
      kahe antenniga 2,4 Ghz ja 5 Ghz
      4G/LTE antenniliitmikud
      mPCIe

    • Mugavus

      Paigutus
      • Maastik (24/7)
      • Portree (24/7)
      Ekraanimaatriks
      Kuni 10 x 15
      Ekraanisäästja funktsioonid
      Pikslinihe, madal heledus
      Klaviatuurjuhtimine
      • peidetud
      • lukustatav
      Signaali ring
      • IR Loopthrough
      • Monitoriport
      • HDMI
      • RS232
      Energiasäästufunktsioonid
      Nutikas toitelülitus
      Võrgu kaudu juhitav
      RS232
      WiFi-protokoll
      a b g n, 802.1x

    • Heli

      Sisseehitatud kõlarid
      2 x 10 W RMS

    • Võimsus

      Toiteallikas
      100 ~ 240 V vahelduvvoolu, 50 ~ 60 Hz
      Võimsustarve (tüüpiline)
      178  W
      Tarbimine (max)
      218 W
      Energiatarve ooterežiimis
      0,5 W
      Energiamärgise klass
      G

    • Toetatavad ekraani lahutusvõimed

      Arvutivormingud
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60 Hz
      • 1600 x 900, 60 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30, 60 Hz
      • 640 x 480, 60 Hz
      • 800 x 600, 60 Hz
      Videovormingud
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 480i, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 2160p, 24, 30, 60 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz

    • Mõõtmed

      Seadme laius
      1241,8  mm
      Toote kaal
      16,6  kg
      Seadme kõrgus
      712,6  mm
      Seadme sügavus
      63,6  mm
      Seadme laius (tolli)
      48,89  tolli
      Seadme kõrgus (tolli)
      28.20  tolli
      Seinakinnitus
      400 (H) × 400 (V) mm, M6
      Seadme sügavus (tolli)
      2.50  tolli
      Ääre laius
      13,9 mm (ühtlane ääris)
      Toote kaal (lb)
      36,60  lb

    • Kasutustingimused

      Kõrgus
      0 ~ 3000 m
      Temperatuurivahemik (kasutamisel)
      0 ~ 40  °C
      MTBF (keskmine riketevaheline aeg)
      50 000  tund(i)
      Temperatuurivahemik (säilitamisel)
      –20 ~ 60  °C
      Niiskuse vahemik (kasutamise ajal) [suhteline õhuniiskus]
      20 - 80% suhteline õhuniiskus (mittekondenseeruv)
      Niiskuse vahemik (hoiustamisel) [suhteline õhuniiskus]
      5 - 95% suhteline õhuniiskus (mittekondenseeruv)

    • Multimeedia rakendused

      USB taasesituse video
      • mpeg
      • H.263
      • H.264
      • H.265
      USB taasesituse pilt
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB taasesituse heli
      • AAC
      • HEAAC
      • mpeg

    • Sisemine mängija

      CPU
      2 × A53 + 2 × A73
      GPU
      ARM Mali G51
      Mälu
      3 GB DDR
      Hoiustamine
      32 GB eMMc

    • Tarvikud

      Komplektis olevad tarvikud
      • Kiirjuhend
      • RS232 kaabel
      • Toitekaabel
      • Infrapunaanduri kaabel (1.8M)
      • Kaugjuhtimispult ja AAA-patareid
      Komplektis olevad tarvikud
      • RS232 pärgühenduse kaabel
      • Philipsi logo (1 tk)
      • Vahelduvvoolulüliti kate
      • USB kate (1 tk)
      • Kruvid
      Alus
      BM05922 (lisavarustus)

    • Mitmesugust

      Ekraanimenüü keeled
      • Inglise
      • Prantsuse
      • Saksa
      • Hispaania
      • Poola
      • Türgi
      • Vene
      • Itaalia
      • Lihtsustatud hiina
      • Traditsiooniline hiina
      • Araabia
      • Jaapani
      • Taani
      • Hollandi
      • Soome
      • Norra
      • Portugali
      • Rootsi
      Garantii
      3-aastane garantii
      Heakskiidud
      • CE
      • RoHS
      • BSMI
      • CB
      • FCC, energiaklass A
      • PSB
      • VCCI
      • CCC
      • CU
      • EMF
      • ETL

    Mis on karbis?

    Muud komplekti tarvikud

    • Kiirjuhend
    • RS232 kaabel
    • Toitekaabel
    • Infrapunaanduri kaabel (1.8M)
    • Kaugjuhtimispult ja AAA-patareid
    Badge-D2C

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