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    Signage Solutions D-Line’i ekraan

    65BDL4511D/00

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    Tee see silmapaistvaks kiire Philips D-Line Professional 4K UHD ekraaniga. Philipsi suurepärane pildikvaliteet tagab tõelised värvid ja intensiivse kontrasti. Saad vaevata kuvada mitmest allikast pärinevat sisu ühel ekraanil.

    Signage Solutions D-Line’i ekraan

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    Nutikas, kiire 24/7 ekraan.

    • 65 tolli
    • UHD (3840 x 2160)
    • 500 cd/m²
    Juhtige, jälgige ja hooldage CMND & Controli abil

    Juhtige, jälgige ja hooldage CMND & Controli abil

    Kasutage oma ekraanivõrgustikku läbi kohaliku (LAN) ühenduse. CMND & Control aitab teil ellu viia vajalikke funktsioone, nagu sisendite kontrollimine ja ekraani oleku jälgimine. Sealjuures ei ole vahet, kas peate haldama ühte ekraani või 100.

    FailOver tagab sisu pideva esitamise

    FailOver tagab sisu pideva esitamise

    Ooteruumist koosolekuruumi ilma tühja ekraani näitamata. FailOver laseb teie Philipsi Professional Displayl vahetada automaatselt peamise ja sekundaarse sisendi vahel, mis tagab selle, et sisu esitatakse pidevalt, isegi kui peamine allikas seiskub. Lihtsalt seadistage alternatiivsed sisendid, et teie ettevõtet reklaamitaks pidevalt.

    SmartPower säästab energiat

    SmartPower säästab energiat

    Tagantvalguse tugevust saab reguleerida ja süsteemis eelseadistada, et vähendada võimsustarvet kuni 50% ja säästa märkimisväärselt energiakuludelt.

    Planeerige seda, mida soovite, ja millal soovite Eksemplariga

    Planeerige seda, mida soovite, ja millal soovite Eksemplariga

    Muutke oma USB-seade tõeliselt säästvaks digitaalseks reklaamtahvliks. Lihtsalt salvestage oma sisu (video, heli, pildid) oma USB-seadmesse ja ühendage oma ekraaniga. Looge oma esitusloend ja plaanige oma sisu ekraanile kuvatava menüü kaudu ja nautige oma loodud esitusloendeid mis tahes ajal mis tahes kohas.

    ADS-i laia pildi paneeli tehnoloogia

    ADS-i laia pildi tehnoloogia võimaldab vaatamist ükskõik millise nurga alt. Advanced Super Dimension Switch tagab kiirema ekraanipõhise pilditöötluse sisu sujuvama vahetamise jaoks, samuti tähelepanuväärse pildi täpsuse ja suurepärase värvide taastamise 180-kraadise vaatamise puhul.

    Valikuline OPSi pesa

    Open Pluggable Specification on tööstusstandardile vastav pesa, millesse saab lisada OPS-iga ühilduva meediamängija. See võimaldab teil vajaduse korral oma riistvara uuendada või vahetada. Ekraani muutmine kõikehõlmavaks digitaalseks reklaamlahenduseks on muutunud lihtsaks.

    Tehnilisi andmeid

    • Pilt/Ekraan

      Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites)
      163.8  cm
      Ekraani diagonaalsuurus (tollides)
      64.5  tolli
      Kuvasuhe
      16 : 9
      Paneeli eraldusvõime
      3840 x 2160
      Pikslite mõõt
      0,372 x 0,372 mm
      Optimaalne lahutusvõime
      3840 x 2160 60 Hz juures
      Heledus
      500  cd/m²
      Ekraani värvid
      1,07 miljardit
      Kontrastsus (tavaline)
      1200:1
      Dünaamilise kontrasti suhe
      500 000 : 1
      Reaktsiooniaeg (tavaline)
      8  ms
      Vaatenurk (horisontaalne)
      178  kraadi
      Vaatenurk (vertikaalne)
      178  kraadi
      Paneeli tehnoloogia
      ADS
      Hägu
      25%

    • Ühenduvus

      Heliväljund
      3,5 mm pistik
      Videosisend
      • Kuvaport 1.2 (x1)
      • DVI-I (× 1)
      • USB 2.0 (x2)
      • HDMI 2.0 (x3)
      Helisisend
      3,5 mm pistik
      Muud liidesed
      OPS
      Videoväljund
      • Kuvaport 1.2 (x1)
      • HDMI 2.0 (x1)
      Väline juhtimine
      • IR (sisse/välja); 3,5 mm pistik
      • RJ45
      • RS232C (sisse/välja); 2,5 mm pistik

    • Mugavus

      Paigutus
      • Maastik (24/7)
      • Portree (24/7)
      Ekraanisäästja funktsioonid
      Pikslinihe, madal heledus
      Klaviatuurjuhtimine
      • peidetud
      • lukustatav
      Signaali ring
      • Monitoriport
      • RS232
      • HDMI
      • IR Loopthrough
      Energiasäästufunktsioonid
      Nutikas toitelülitus
      Võrgu kaudu juhitav
      • RS232
      • RJ45

    • Heli

      Sisseehitatud kõlarid
      2 x 10 W RMS

    • Võimsus

      Toiteallikas
      100 ~ 240 V vahelduvvoolu, 50 ~ 60 Hz
      Võimsustarve (tüüpiline)
      136  W
      Tarbimine (max)
      281 W
      Energiatarve ooterežiimis
      <0,5 W
      Energiamärgise klass
      G

    • Toetatavad ekraani lahutusvõimed

      Arvutivormingud
      • 640 x 480, 60 Hz
      • 800 x 600, 60 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 900, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30, 60 Hz
      Videovormingud
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 2160p, 24, 30, 60 Hz

    • Mõõtmed

      Seadme laius
      1462,3  mm
      Toote kaal
      27,8  kg
      Seadme kõrgus
      837,3  mm
      Seadme sügavus
      68,9 (@seinakinnitus), 89,9 (@maksimum)  mm
      Seadme laius (tolli)
      57,57  tolli
      Seadme kõrgus (tolli)
      32.96  tolli
      Seinakinnitus
      400 (H) × 400 (V) mm, M8
      Seadme sügavus (tolli)
      2.71 inch(wall mount)/3.54 (@Handle)  tolli
      Ääre laius
      14,9 mm (ühtlane ääris)
      Toote kaal (lb)
      61,29  lb

    • Kasutustingimused

      Kõrgus
      0 ~ 3000 m
      Temperatuurivahemik (kasutamisel)
      0 ~ 40  °C
      MTBF (keskmine riketevaheline aeg)
      50 000  tund(i)
      Temperatuurivahemik (säilitamisel)
      –20 ~ 60  °C
      Niiskuse vahemik (kasutamise ajal) [suhteline õhuniiskus]
      20 - 80% suhteline õhuniiskus (mittekondenseeruv)
      Niiskuse vahemik (hoiustamisel) [suhteline õhuniiskus]
      5 - 95% suhteline õhuniiskus (mittekondenseeruv)

    • Multimeedia rakendused

      USB taasesituse video
      • H.263
      • H.264
      • H.265
      • mpeg
      USB taasesituse pilt
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB taasesituse heli
      • AAC
      • mpeg
      • HEAAC

    • Tarvikud

      Komplektis olevad tarvikud
      • Vahelduvvoolulüliti kate
      • Philipsi logo (1 tk)
      • RS232 pärgühenduse kaabel
      • Toitekaabel
      • Infrapunaanduri kaabel (1,8 m) (1 tk)
      • Kiirjuhend (1)
      • Kaugjuhtimispult ja AAA-patareid
      • RS232 kaabel
      • USB kate ja kruvi, 1 tk
      • Juhtme klamber (3 tk)

    • Mitmesugust

      Ekraanimenüü keeled
      • Araabia
      • Hollandi
      • Taani
      • Inglise
      • Prantsuse
      • Soome
      • Saksa
      • Itaalia
      • Jaapani
      • Norra
      • Poola
      • Portugali
      • Vene
      • Hispaania
      • Rootsi
      • Lihtsustatud hiina
      • Türgi
      • Traditsiooniline hiina
      Garantii
      3-aastane garantii
      Heakskiidud
      • CE
      • FCC, energiaklass A
      • CCC
      • RoHS
      • CB
      • BSMI
      • EMF
      • VCCI
      • PSB
      • EnergyStar 8.0
      • ETL
      • CECP
      • EAC

    Badge-D2C

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