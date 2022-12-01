Muud komplekti tarvikud
- Toitekaabel
- RS232 kaabel
- Kiirjuhend
- Infrapunaanduri kaabel (1.8M)
- Kaugjuhtimispult ja AAA-patareid
65BDL4550D/00
Innovatsiooni jälil
Üllatage oma külalisi nutikama ja kiirema infotahvliga. See on integreeritud WiFi-ga ja Androidi rakenduste kasutamiseks loodud, mis muudab selle järgmiseks sammuks infotahvlite lahenduste arengus
Kui vastate meditsiiniseadmete käibemaksu vabastuse tingimustele, siis kasutage seda selle tootega. Käibemaks arvatakse maha ülal kuvatud hinnast. Lisateavet leiate oma ostukorvist.
Sisu salvestamine ja esitamine sisemälu abil. Laadige üles meediumid ekraanile ja esitage viivitamatult sisu. Seade töötab koos sisemise brauseriga ja toimib veebisisu voogedastuse korral vahemäluna. Juhul kui võrguühendus veab alt, hoolitseb sisemälu sisu esitamise eest, esitades sisust vahemälu versiooni, mis tagab meediumite toimivuse isegi siis, kui võrguühendus katkeb.
Jaekaubanduses on ülioluline hoida oma sisu võrgus ja töös. Kuigi sisuga ei juhtu tõenäoliselt midagi katastroofilist, aitab FailOver siiski seotud riske maandada. Selleks kasutab FailOver revolutsioonilist tehnoloogiat, mis esitab meediamängija tõrke korral ekraanil olevat sisu uuesti. FailOver käivitub automaatselt, kui esmane sisend alt veab. Lihtsalt valige esmase sisendi ühendus ja FailOveri ühendus ning oletegi valmis.
Tagantvalguse tugevust saab reguleerida ja süsteemis eelseadistada, et vähendada võimsustarvet kuni 50% ja säästa märkimisväärselt energiakuludelt.
Tugev ekraanihaldusplatvorm CMND annab võimu tagasi teie kätesse. Uuendage ja hallake sisu programmi CMND & Create abil või kontrollige oma seadeid CMND & Controliga. CMND-ga on kõik võimalik.
Kujundage ja looge huvitavat sisu võimsa autoritööriista CMND & Create abil. Lohistamisliides, eelnevalt installitud mallid ja integreeritud vidinad võimaldavad teil üllatada oma kliente huvitava sisuga. Saadaval on portree- ja rõhtpaigutus.
CMND & Controli abil saate hõlpsasti hallata mitut ekraani ühest keskpunktist. Reaalajas ekraanide jälgimine, seadistamine ja tarkvara uuendamine kaugjuhtimise teel ning võimalus kohandada ja konfigureerida korraga mitut ekraani, näiteks videoseina või menüütahvli ekraane, muudab ekraanide komplekti juhtimise lihtsamaks kui kunagi varem.
Juhtige oma ekraani internetiühenduse kaudu. Androidi platvormil töötavad Philipsi professionaalsed ekraanid on optimeeritud Androidi rakenduste jaoks ning võimaldavad paigaldada ka veebirakendusi otse ekraanile. Uus Android 8 tagab tarkvara turvalisuse ja ajakohasuse pikemaks ajaks.
Sisu on olulisim ja automaatse ekraanipildi funktsiooni abil saate olla kindel, et teie sisu on alati kättesaadav. Ekraanipilte tehakse kogu päeva jooksul ja need salvestatakse FTP-serverisse. Sealt saab ekraanipilte vaadata igal ajal ja igal pool.
ADS-i laia pildi tehnoloogia võimaldab vaatamist ükskõik millise nurga alt. Advanced Super Dimension Switch tagab kiirema ekraanipõhise pilditöötluse sisu sujuvama vahetamise jaoks, samuti tähelepanuväärse pildi täpsuse ja suurepärase värvide taastamise 180-kraadise vaatamise puhul.
Integreeritud HTML5 brauseri kaudu saate sisu pilvepõhiselt ühendada ja seda juhtida. Chromiumi põhise brauseri kasutamise abil saate kujundada sisu veebipõhiselt ja ühendada ühe ekraani või kogu võrgu. Sisu kuvamine nii horisontaal- kui ka portreerežiimis tänu fullHD lahutusvõimele. Lihtsalt ühendage ekraan internetiga, kasutades WiFi-moodulit või RJ45 kaablit. Seejärel nautige enda loodud esitusloendeid.
Pilt/Ekraan
Ühenduvus
Mugavus
Heli
Võimsus
Toetatavad ekraani lahutusvõimed
Mõõtmed
Kasutustingimused
Multimeedia rakendused
Sisemine mängija
Tarvikud
Mitmesugust
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