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    Professionaalne teler

    65HFL2859T/12

    Pakkuge külalistele

    Näidake selle taskukohase Professional-seeria teleri abil oma külastajatele, kui palju te hoolite. Saate nautida spetsiaalseid hotellifunktsioone nagu kaubamärgiga tervitusleht, USB kaudu paigaldamine ja menüü ning juhtnuppude lukustamine.

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    Professionaalne teler

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    Pakkuge külalistele

    maitsekat elamust

    • 65" Studio
    • 4K Ultra HD
    • DVB-T2/T/C HEVC
    Tervitage oma külastajaid kohandatud tervituslehega

    Tervitage oma külastajaid kohandatud tervituslehega

    Teleri sisselülitamisel kuvatakse alati tervituslehekülg. Teleri paigaldamise ajal saab tervitusleheküljele hõlpsasti paigaldada teie kaubamärgiga .png-vormingus tervituspildi.

    Kõigi sätete USB-kloonimine kiirendab paigaldamist

    Kõigi sätete USB-kloonimine kiirendab paigaldamist

    Kõik seadistused ja kanalid on võimalik kopeerida ühest telerist teistesse vähem kui minutiga. See tagab, et kõik telerid töötavad sarnaselt ja vähendab oluliselt paigalduseks kuluvat aega ja teisi kulusid.

    USB multimeedia sisu taasesituseks

    USB multimeedia sisu taasesituseks

    Jagage naudingut. Ühendage oma USB-mälupulk, digikaamera, MP3-mängija või muu multimeedia seade teleri USB-porti ning nautige fotosid, videoid ja muusikat lihtsalt kasutatava ekraanile kuvatava sisubrauseri abil

    4K Ultra HD:suurepärane lahutusvõime

    Tavapärase Full HD teleriga võrreldes neli korda suurem lahutusvõime pakub täiesti uudse elamuse. 3840 x 2160 pikslit tekitavad nii peene ja elutruu pildi, et see on justkui aken uude maailma.

    Üks kombineeritud kanaliloend analoog- ja digitaalkanalite jaoks

    Üks integreeritud kanaliloend analoog- ja digitaalkanalite jaoks. See võimaldab külastajal hõlpsasti analoog- ja digitaalkanalite vahel lülitada.

    Täiustatud helitugevuse kontrollimine väldib külastajate häirimist

    Täiustatud helitugevuse kontrollimine võimaldab määrata helitugevuse teleri sisselülitamisel ja valida, millistes piirides saab teleri helitugevust reguleerida, vältides liigset valjusust ja naabertubade külastajate häirimist.

    Kohaliku juhtimise lukustus võimaldab vältida volitamata kasutamist

    Kohaliku juhtimise lukustuse abil saab administraator takistada teleri kontrollimist juhtnuppude abil, vältides hotelliomanikule kulude tekitamist.

    Installimenüü lukustus

    Takistab volitamata juurdepääsu installimise ja konfiguratsiooni seadistustele, et tagada kliendi maksimaalne mugavus ja vältida tarbetuid kulutusi taaspaigaldamisele.

    Madal võimsustarve

    Philipsi telerid on ehitatud voolusäästlikeks. See ei vähenda mitte ainult nende keskkonnamõju, vaid ka ekspluatatsioonikulu.

    Tehnilisi andmeid

    • Pilt/Ekraan

      Kuvasuhe
      16 : 9
      Ekraani diagonaalsuurus (tollides)
      65  tolli
      Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites)
      164  cm
      Ekraan
      4K Ultra HD LED-teler
      Heledus
      350  cd/m²
      Kontrastsus (tavaline)
      4000
      Paneeli eraldusvõime
      3840 x 2160p
      Vaatenurk
      178º (H) / 178º (V)

    • Toetatavad ekraani lahutusvõimed

      HDMI
      Kuni 3840x2160p@60Hz
      Tuuner
      • T2 HEVC: kuni 3840x2160@60Hz
      • Teised kuni 1920x1080p@60Hz
      USB
      • HEVC: kuni 3840x2160@60Hz
      • Teised kuni 1920x1080@60Hz

    • Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

      Digi-TV
      • DVB-T/T2/C
      • HEVC UHD (kuni 2160p60)
      Analoogtelevisioon
      • PAL
      • SECAM

    • Omadused

      Kergesti kasutatav
      • Pildi stiil
      • Helistiil
      Digiteenused
      • Subtiitrid
      • Teletekst
      • MHEG
      • Now&Next
      • 8d EPG
      Kohalik juhtimine
      Klaviatuur (6 nuppu)

    • Hospitality funktsioonid

      Hotellirežiim
      • Kohaliku juhtimise lukk
      • Menüülukk
      • Paigaldusmenüü lukk
      • Helitugevuse piiramine (sh HP)
      Vanglarežiim
      • suure turvalisusega režiim
      • TXT/MHEG/USB/EPG/subtiitrilukk
      Taimer
      • Unetaimer
      • Äratuskell
      Sisselülitamise kontroll
      • Kanal/allikas
      • Pildi stiil
      • Helitugevus (sh HP)
      Vargusevastane
      Kensingtoni lukk
      Võimsuse reguleerimine
      Säästlik/kiire käivitus
      Teie kaubamärk
      Tervituslogo
      Kloonimine ja püsivara värskendamine
      • USB kaudu
      • Kohene algne kloonimine
      Kontroll
      Automaatse kanalivärskenduse blokeerimine
      Kaugjuhtimispult
      • Kaablivitsa valmidus
      • Puldi patareiluugi lukk
      Kanalid
      • Kombineeritud loend
      • Võrguvaba kanaliredaktor

    • Tervishoiufunktsioonid

      Kontroll
      Multifunktsionaalne pult
      Mugavus
      Kõrvaklapiväljund

    • Multimeedia

      Video taasesituse tugi
      • Pakendvormingud: AVI, MKV
      • Vormingud: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • HEVC
      • TS
      Toetatud muusikavormingud
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (v2 kuni v9.2)
      Toetatud subtiitrivormingud
      • SRT
      • SSA SUB
      • ASS
      • SMI
      • TXT
      Toetatud pildivormingud
      • BMP
      • JPG
      • PNG
      Toetatud videoeraldus USB kaudu
      kuni 1920x1080p@30Hz
      Multimeedia ühendused
      USB

    • Audio

      Heli väljundvõimsus
      16 (2x8)  W
      Kõlarid
      • 2.0
      • Alla suunatud
      Helifunktsioonid
      • Ekvalaiser
      • Balance
      • AVL
      • Incredible Surround
      • Dünaamiline bass
      • Dolby MS10

    • Võimsus

      Toiteallikas
      Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
      Ümbritsev temperatuur
      5 °C kuni 45 °C
      Energiatarve ooterežiimis
      < 0,3 W
      Energiamärgise klass
      A+
      EL-i energiamärgise võimsus
      118  W
      Energiasäästufunktsioonid
      Ökorežiim
      Aastane energiatarve
      172  kW/h

    • Tarvikud

      Komplektis
      • Kaugjuhtimispult 22AV1407A/12
      • 2 x AAA-patareid
      • Servale toetuv alus
      • Garantiileht
      • Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür
      Valikuline
      Seadistus RC 22AV9573A

    • Ühenduvus all

      HDMI1
      • HDMI 2.0
      • HDCP 2.2
      Antenn
      IEC-75
      Digitaalne heliväljund
      Optiline
      VGA-sisend
      15 klemmiga D-pistikühendus

    • Ühenduvus

      USB2
      USB 2.0
      Ühisliidese (CI) pesa
      CI+ 1.3
      HDMI2
      • HDMI 2.0
      • HDCP 2.2
      • ARC
      Kõrvaklapiväljund
      Minipesa

    • Taga asuv ühendus

      Scart
      • CVBS
      • RGB
      • SVHS
      Komponent
      YPbPr + L/R hargmik
      AV-sisend
      CVBS, jagatud YPbPr-ga
      USB1
      USB 2.0

    • Parem ühenduvus

      EasyLink (HDMI CEC)
      • Esitamine ühe vajutusega
      • Süsteemi ooterežiimi lülitamine
      • RC läbiviik

    • Disain

      Värvus
      Mustad

    • Mõõtmed

      Toote kaal
      36,9  kg
      Seadme laius
      1460  mm
      Seadme laius (alusega)
      1460  mm
      Ühildub seinakinnitusega
      • M6
      • 400 x 400 mm
      Seadme kõrgus
      838  mm
      Seadme sügavus
      50  mm
      Seadme kõrgus (alusega)
      903  mm
      Seadme sügavus (alusega)
      345  mm
      Toote kaal (alusega)
      37.5  kg

    Mis on karbis?

    Muud komplekti tarvikud

    • Puldi patareid
    • Kaugjuhtimispult
    • Lauapealne alus
    • Garantiileht
    Badge-D2C

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    • Funktsioonide kättesaadavus sõltub süsteemi paigaldamisel valitud rakendustest.
    • Keskmine sisselülitatud režiimi võimsustarve on mõõdetud vastavalt standardile IEC62087 Ed 2. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
    • Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).
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