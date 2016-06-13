Muud komplekti tarvikud
- Puldi patareid
- Kaugjuhtimispult
- Lauapealne alus
- Garantiileht
65HFL2859T/12
Pakkuge külalistele
Näidake selle taskukohase Professional-seeria teleri abil oma külastajatele, kui palju te hoolite. Saate nautida spetsiaalseid hotellifunktsioone nagu kaubamärgiga tervitusleht, USB kaudu paigaldamine ja menüü ning juhtnuppude lukustamine.Vaadake kõiki eeliseid
Kahjuks pole see toode enam saadaval
Kui vastate meditsiiniseadmete käibemaksu vabastuse tingimustele, siis kasutage seda selle tootega. Käibemaks arvatakse maha ülal kuvatud hinnast. Lisateavet leiate oma ostukorvist.
Teleri sisselülitamisel kuvatakse alati tervituslehekülg. Teleri paigaldamise ajal saab tervitusleheküljele hõlpsasti paigaldada teie kaubamärgiga .png-vormingus tervituspildi.
Kõik seadistused ja kanalid on võimalik kopeerida ühest telerist teistesse vähem kui minutiga. See tagab, et kõik telerid töötavad sarnaselt ja vähendab oluliselt paigalduseks kuluvat aega ja teisi kulusid.
Jagage naudingut. Ühendage oma USB-mälupulk, digikaamera, MP3-mängija või muu multimeedia seade teleri USB-porti ning nautige fotosid, videoid ja muusikat lihtsalt kasutatava ekraanile kuvatava sisubrauseri abil
Tavapärase Full HD teleriga võrreldes neli korda suurem lahutusvõime pakub täiesti uudse elamuse. 3840 x 2160 pikslit tekitavad nii peene ja elutruu pildi, et see on justkui aken uude maailma.
Üks integreeritud kanaliloend analoog- ja digitaalkanalite jaoks. See võimaldab külastajal hõlpsasti analoog- ja digitaalkanalite vahel lülitada.
Täiustatud helitugevuse kontrollimine võimaldab määrata helitugevuse teleri sisselülitamisel ja valida, millistes piirides saab teleri helitugevust reguleerida, vältides liigset valjusust ja naabertubade külastajate häirimist.
Kohaliku juhtimise lukustuse abil saab administraator takistada teleri kontrollimist juhtnuppude abil, vältides hotelliomanikule kulude tekitamist.
Takistab volitamata juurdepääsu installimise ja konfiguratsiooni seadistustele, et tagada kliendi maksimaalne mugavus ja vältida tarbetuid kulutusi taaspaigaldamisele.
Philipsi telerid on ehitatud voolusäästlikeks. See ei vähenda mitte ainult nende keskkonnamõju, vaid ka ekspluatatsioonikulu.
Pilt/Ekraan
Toetatavad ekraani lahutusvõimed
Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne
Omadused
Hospitality funktsioonid
Tervishoiufunktsioonid
Multimeedia
Audio
Võimsus
Tarvikud
Ühenduvus all
Ühenduvus
Taga asuv ühendus
Parem ühenduvus
Disain
Mõõtmed
Meie saiti saab kõige paremini vaadata Microsoft Edge, Google Chrome või Firefox uusima versiooniga.