75BDL4003H/02
Ere nähtavus kõikides valguse tingimustes
Philipsi H-Line’i ekraan tagab päeval ja öösel hea nähtavuse. Hämmastav selgus ja kontrast muudavad selle täiuslikuks lahenduseks kaasahaarava sisu esitamiseks akende olemasolu ja valgusküllastes tingimustes. Seda võib kasutada alates lennujaamast kuni kaubamajani, samuti paljudes muudes asukohtades.
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Haarake kontroll oma sisu üle, kasutades CMND & Create’i. Lohistamisfunktsiooniga kasutajaliides muudab enda sisu avalikustamise väga lihtsaks, olenemata sellest, kas tegemist on päevapakkumiste või ettevõtte märgistatud teabega. Eellaaditud mallid ja integreeritud vidinad tagavad, et teie pildid, tekstid ja videod oleks kiiresti valmis ja töökorras.
Integreerige tõeliselt jõuline arvuti või Androidil töötav CRD50-moodul otse oma Philips Professional Displayga. OPS-i pesas on olemas kõik ühendused, mida vajate oma pilusse lükatava lahenduse jaoks, sh toiteallikas.
Nõudlike kommertsrakenduste korral ülioluline FailOver on murranguline tehnoloogia, mis esitab ebatõenäolise meediumimängija tõrke korral ekraanil automaatselt varundatud sisu. Lihtsalt valige peamise sisendi ühendus ja FailOveri ühendus ning oletegi valmis viivitamatuks sisu kaitsmiseks.
Teie Philips Professional Displaysse on integreeritud Androidi süsteem kiibil (System-on-Chip, SoC). Valikuline CRD50-moodul on operatsioonisüsteemi seade, mis võimaldab kasutada Androidi töötlemisjõudu, ilma et läheks vaja kaableid. Lihtsalt lükake OPS-i pesasse, milles on olemas kõik mooduli käitamiseks vajalikud ühendused (sh toiteallikas).
Täiustatud soojusjuhtivusega Hight Tni vedelkristallpaneelid ja integreeritud soojusandurid aitavad kõrge ümbritseva temperatuuri puhul vastu pidada. Ekraani heledus kuni ulatuses 2500 cd/m² eredate ümbritsevate valgustingimuste korral. Kuvari polarisaator ühildub polariseeritud päikeseprillidega ja tagab sisu täiustatud nähtavuse.
Suure heledusega tänava poole suunatud digitaalsed ekraanid püüavad tähelepanu ükskõik millises valguses, samuti suurendavad need poe nähtavust ja meelitavad ligi kliente. Suurepärane heledus ulatuses kuni 3000 cd/m² tagab silmapaistva nähtavuse ja puhta pildikvaliteedi isegi äärmuslikes ümbritseva valguse tingimustes.
Pilt/Ekraan
Ühenduvus
Mugavus
Heli
Võimsus
Toetatavad ekraani lahutusvõimed
Mõõtmed
Kasutustingimused
Multimeedia rakendused
Tarvikud
Mitmesugust
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