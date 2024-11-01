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  • Ere nähtavus kõikides valguse tingimustes Ere nähtavus kõikides valguse tingimustes Ere nähtavus kõikides valguse tingimustes

    Signage Solutions H-Line’i ekraan

    75BDL4003H/02

    Ere nähtavus kõikides valguse tingimustes

    Philipsi H-Line’i ekraan tagab päeval ja öösel hea nähtavuse. Hämmastav selgus ja kontrast muudavad selle täiuslikuks lahenduseks kaasahaarava sisu esitamiseks akende olemasolu ja valgusküllastes tingimustes. Seda võib kasutada alates lennujaamast kuni kaubamajani, samuti paljudes muudes asukohtades.

    Kahjuks pole see toode enam saadaval

    Signage Solutions H-Line’i ekraan

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    Ere nähtavus kõikides valguse tingimustes

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    • 75 tolli
    • 3000 cd/m²
    • Ultra HD
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    Loodud äärmuslike tingimuste jaoks

    Täiustatud soojusjuhtivusega Hight Tni vedelkristallpaneelid ja integreeritud soojusandurid aitavad kõrge ümbritseva temperatuuri puhul vastu pidada. Ekraani heledus kuni ulatuses 2500 cd/m² eredate ümbritsevate valgustingimuste korral. Kuvari polarisaator ühildub polariseeritud päikeseprillidega ja tagab sisu täiustatud nähtavuse.

    Ülieredad tänavasildid

    Suure heledusega tänava poole suunatud digitaalsed ekraanid püüavad tähelepanu ükskõik millises valguses, samuti suurendavad need poe nähtavust ja meelitavad ligi kliente. Suurepärane heledus ulatuses kuni 3000 cd/m² tagab silmapaistva nähtavuse ja puhta pildikvaliteedi isegi äärmuslikes ümbritseva valguse tingimustes.

    Tehnilisi andmeid

    • Pilt/Ekraan

      Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites)
      189.3  cm
      Ekraani diagonaalsuurus (tollides)
      74.5  tolli
      Kuvasuhe
      16 : 9
      Paneeli eraldusvõime
      3840 x 2160
      Pikslite mõõt
      0,429 x 0,429 mm
      Optimaalne lahutusvõime
      3840 x 2160, 60 Hz juures
      Heledus
      3000  cd/m²
      Ekraani värvid
      1,07 miljardit
      Kontrastsus (tavaline)
      1200:1
      Dünaamilise kontrasti suhe
      500 000 : 1
      Reaktsiooniaeg (tavaline)
      8  ms
      Vaatenurk (horisontaalne)
      178  kraadi
      Vaatenurk (vertikaalne)
      178  kraadi
      Pildiparandus
      • 3/2–2/2 liikumise kohandamine
      • Täiskaadrilaotus
      • Dünaamiline kontrastsuse võimendamine
      Paneeli tehnoloogia
      IPS

    • Ühenduvus

      Heliväljund
      3,5 mm pistik
      Videosisend
      • Kuvaport (1.2)
      • DVI-I (digitaal + analoog), 1 x
      • HDMI 2.0 (x3)
      Helisisend
      3,5 mm pistik
      Muud liidesed
      • OPS
      • USB 2.0 (x2)
      Videoväljund
      • Kuvaport 1.2 (x1)
      • HDMI 2.0 (x1)
      Väline juhtimine
      • IR (sisse/välja); 3,5 mm pistik
      • RJ45
      • RS232C (sisse/välja); 2,5 mm pistik

    • Mugavus

      Paigutus
      • Maastik (24/7)
      • Portree (24/7)
      Ekraanisäästja funktsioonid
      Pikslinihe, madal heledus
      Klaviatuurjuhtimine
      • peidetud
      • lukustatav
      Kaugjuhtimissignaal
      lukustatav
      Signaali ring
      • Monitoriport
      • RS232
      • HDMI
      • IR Loopthrough
      Lihtne installida
      • Kandekäepidemed
      • Nutikas sisestuspesa
      Energiasäästufunktsioonid
      Nutikas toitelülitus
      Võrgu kaudu juhitav
      • RS232
      • LAN (RJ45)

    • Heli

      Sisseehitatud kõlarid
      2 x 10 W RMS

    • Võimsus

      Toiteallikas
      100 ~ 240 V vahelduvvoolu, 50 ~ 60 Hz
      Võimsustarve (tüüpiline)
      510  W
      Tarbimine (max)
      790
      Energiatarve ooterežiimis
      <0,5 W

    • Toetatavad ekraani lahutusvõimed

      Arvutivormingud
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30 Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz
      Videovormingud
      • 480i, 30, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 25, 50 Hz
      • 1080i, 25, 30 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30 Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz

    • Mõõtmed

      Seadme laius
      1688,2  mm
      Toote kaal
      54,1  kg
      Seadme kõrgus
      966,6  mm
      Seadme sügavus
      111,1  mm
      Seadme laius (tolli)
      66,46  tolli
      Seadme kõrgus (tolli)
      38.06  tolli
      Seinakinnitus
      600 × 400 mm, M8
      Seadme sügavus (tolli)
      4.37  tolli
      Ääre laius
      18,8 (ühtlane ääris)
      Toote kaal (lb)
      119,27  lb
      Nutika sisestuspesa laius
      180  mm
      Nutika sisestuspesa kõrgus
      300  mm

    • Kasutustingimused

      Kõrgus
      0 ~ 3000 m
      Temperatuurivahemik (kasutamisel)
      0 ~ 40  °C
      MTBF (keskmine riketevaheline aeg)
      50 000  tund(i)
      Suhteline õhuniiskus
      20 ~ 80  %
      Temperatuurivahemik (säilitamisel)
      –20 ~ 60  °C
      Hoiatus
      Ärge kasutage ilma täiendavate kaitsemeetmeteta otseses päikesevalguses.

    • Multimeedia rakendused

      USB taasesituse video
      • AVI
      • MP4
      • mpeg
      • MPG
      • TTS
      • VOB
      USB taasesituse pilt
      • BMP
      • JPEG
      • PNG

    • Tarvikud

      Komplektis olevad tarvikud
      • Servajoonduskomplekt
      • Philipsi logo (1 tk)
      • RS232 pärgühenduse kaabel
      • Juhtme klamber (3 tk)
      • Vahelduvvoolulüliti kate ja kruvi, 1 tk
      • USB kate ja kruvid
      • Toitekaabel
      • HDMI-kaabel
      • Infrapunaanduri kaabel (1,8 m) (1 tk)
      • Avatud raamiga komplekt
      • Kiirjuhend (1)
      • Kaugjuhtimispult ja AAA-patareid
      • RS232 kaabel

    • Mitmesugust

      Ekraanimenüü keeled
      • Araabia
      • Inglise
      • Prantsuse
      • Saksa
      • Itaalia
      • Jaapani
      • Poola
      • Portugali
      • Vene
      • Hispaania
      • Lihtsustatud hiina
      • Türgi
      • Traditsiooniline hiina
      Garantii
      3-aastane garantii
      Heakskiidud
      • CE
      • CB
      • EAC
      • UL

    Badge-D2C

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