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Tee see silmapaistvaks kiire Philips D-Line Professional 4K UHD ekraaniga. Philipsi suurepärane pildikvaliteet tagab tõelised värvid ja intensiivse kontrasti. Saad vaevata kuvada mitmest allikast pärinevat sisu ühel ekraanil.
Kui vastate meditsiiniseadmete käibemaksu vabastuse tingimustele, siis kasutage seda selle tootega. Käibemaks arvatakse maha ülal kuvatud hinnast. Lisateavet leiate oma ostukorvist.
Kasutage oma ekraanivõrgustikku läbi kohaliku (LAN) ühenduse. CMND & Control aitab teil ellu viia vajalikke funktsioone, nagu sisendite kontrollimine ja ekraani oleku jälgimine. Sealjuures ei ole vahet, kas peate haldama ühte ekraani või 100.
Ooteruumist koosolekuruumi ilma tühja ekraani näitamata. FailOver laseb teie Philipsi Professional Displayl vahetada automaatselt peamise ja sekundaarse sisendi vahel, mis tagab selle, et sisu esitatakse pidevalt, isegi kui peamine allikas seiskub. Lihtsalt seadistage alternatiivsed sisendid, et teie ettevõtet reklaamitaks pidevalt.
Tagantvalguse tugevust saab reguleerida ja süsteemis eelseadistada, et vähendada võimsustarvet kuni 50% ja säästa märkimisväärselt energiakuludelt.
Muutke oma USB-seade tõeliselt säästvaks digitaalseks reklaamtahvliks. Lihtsalt salvestage oma sisu (video, heli, pildid) oma USB-seadmesse ja ühendage oma ekraaniga. Looge oma esitusloend ja plaanige oma sisu ekraanile kuvatava menüü kaudu ja nautige oma loodud esitusloendeid mis tahes ajal mis tahes kohas.
ADS-i laia pildi tehnoloogia võimaldab vaatamist ükskõik millise nurga alt. Advanced Super Dimension Switch tagab kiirema ekraanipõhise pilditöötluse sisu sujuvama vahetamise jaoks, samuti tähelepanuväärse pildi täpsuse ja suurepärase värvide taastamise 180-kraadise vaatamise puhul.
Open Pluggable Specification on tööstusstandardile vastav pesa, millesse saab lisada OPS-iga ühilduva meediamängija. See võimaldab teil vajaduse korral oma riistvara uuendada või vahetada. Ekraani muutmine kõikehõlmavaks digitaalseks reklaamlahenduseks on muutunud lihtsaks.
Pilt/Ekraan
Ühenduvus
Mugavus
Heli
Võimsus
Toetatavad ekraani lahutusvõimed
Mõõtmed
Kasutustingimused
Multimeedia rakendused
Tarvikud
Mitmesugust
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