Mitmikpuutetehnoloogia võimekus 50 puutepunktiga

Saate luua meeldejääva interaktiivse kogemuse, millel on kuni 50 samaaegset puutepunkti, et pakkuda sujuvaid ja nobedaid õppetunde või ajurünnakute seansse. Täiuslik lahendus koostööd ja ühist loomist soodustavate rakenduste jaoks – see ekraan ühendab teie publiku mistahes sisuga. Parem kasutusmugavus kustutusfunktsiooni, peopesaga tagasilükkamise ja otsa suuruse tuvastusega.