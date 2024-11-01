BDL4230E/00
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Tagantvalguse tugevust saab reguleerida ja süsteemis eelseadistada, et vähendada võimsustarvet kuni 50% ja säästa märkimisväärselt energiakuludelt.
Kuna äritegevus ei lakka hetkekski, on meie Signage'i turule mõeldud ekraanid loodud lakkamatuks kasutamiseks. Tänu üliheadele komponentidele on kvaliteet veelgi parem ja te saate kindel olla, et selle tooteseeria mudelid on alati usaldusväärsed.
Sellel ekraanil on Full HD lahutusvõime. Tipptehnoloogilise LCD-ekraani laiformaadis täiskõrglahutus sisaldab 1080 täiskaadrilaotusega rida, millest igaüks koosneb 1920 pikslist. See võimaldab parimat võimalikku pildikvaliteeti kuni 1080-realises HD-vormingus sisendsignaali kasutamisel. See kuvab suurepärast vilkumiseta täiskaadrilaotusega pilti, millel on optimaalne heledus ja vapustavad värvid. See rikkalik ja terav kuva toob teieni täiustatud vaatamiselamuse.
Ekraaniseadistuste määramine kohanduma kasutaja sekkumiseta ümbruse valgustatusele.
Pikka aega ekraanil kuvatavad liikumatud kujutised võivad põhjustada LCD-ekraanidel „varikujutiste” või jääkkujutise efekti tekkimist. Kuigi LCD-ekraanide jääkkujutis ei ole püsiv, soovite seda vältida, eriti paikades, kus sisu kuvatakse 24 tundi päevas, 7 päeva nädalas.
Philips arendab ja toodab ekraanidega seadmeid vastavalt rangetele Ohtlike ainete direktiivi (RoHS) standarditele, mis piiravad keskkonnale ohtu kujutava plii ja muude mürgiste ainete kasutust.
Kaughaldus võimaldab kasutajal ekraane juhtida ja seadistada RS232 protokolli abil. CEC-käskude abil saate igal ajal täielikult juhtida kõiki oma ekraanivõrgustikus olevaid ekraane.
Enamiku avalike ekraanide juurde kuuluvad professionaalse kasutuse arvutid. Tihti lisavad need ekraanile sügavust ja toovad endaga kaasa palju kaableid. Nii lisasimegi sellele ekraanile tagakaane sisse nutika sisestuspesa, mis sobib ideaalselt väikese spetsiaalarvuti integreerimiseks. Lisaks võimaldab kaablihaldussüsteem anda juhtmetele kerge vaevaga korras ja professionaalse välimuse.
Meie saiti saab kõige paremini vaadata Microsoft Edge, Google Chrome või Firefox uusima versiooniga.