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    Brilliance BDL4230E Signage Display

    BDL4230E/00

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    Brilliance BDL4230E Signage Display

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    Tagantvalguse tugevust saab reguleerida ja süsteemis eelseadistada, et vähendada võimsustarvet kuni 50% ja säästa märkimisväärselt energiakuludelt.

    Loodud töötama 24/7

    Loodud töötama 24/7

    Kuna äritegevus ei lakka hetkekski, on meie Signage'i turule mõeldud ekraanid loodud lakkamatuks kasutamiseks. Tänu üliheadele komponentidele on kvaliteet veelgi parem ja te saate kindel olla, et selle tooteseeria mudelid on alati usaldusväärsed.

    Full HD LCD-ekraan, 1920 x 1080p

    Sellel ekraanil on Full HD lahutusvõime. Tipptehnoloogilise LCD-ekraani laiformaadis täiskõrglahutus sisaldab 1080 täiskaadrilaotusega rida, millest igaüks koosneb 1920 pikslist. See võimaldab parimat võimalikku pildikvaliteeti kuni 1080-realises HD-vormingus sisendsignaali kasutamisel. See kuvab suurepärast vilkumiseta täiskaadrilaotusega pilti, millel on optimaalne heledus ja vapustavad värvid. See rikkalik ja terav kuva toob teieni täiustatud vaatamiselamuse.

    Heledust reguleeritakse automaatselt vastavalt ümbritsevatele tingimustele

    Ekraaniseadistuste määramine kohanduma kasutaja sekkumiseta ümbruse valgustatusele.

    Täiustatud jääkkujutise vältimise funktsioon

    Pikka aega ekraanil kuvatavad liikumatud kujutised võivad põhjustada LCD-ekraanidel „varikujutiste” või jääkkujutise efekti tekkimist. Kuigi LCD-ekraanide jääkkujutis ei ole püsiv, soovite seda vältida, eriti paikades, kus sisu kuvatakse 24 tundi päevas, 7 päeva nädalas.

    Keskkonnasõbralikkust näitab vastavus RoHS-standarditele

    Philips arendab ja toodab ekraanidega seadmeid vastavalt rangetele Ohtlike ainete direktiivi (RoHS) standarditele, mis piiravad keskkonnale ohtu kujutava plii ja muude mürgiste ainete kasutust.

    Kaughaldus ja seadistamine RS232 abil

    Kaughaldus võimaldab kasutajal ekraane juhtida ja seadistada RS232 protokolli abil. CEC-käskude abil saate igal ajal täielikult juhtida kõiki oma ekraanivõrgustikus olevaid ekraane.

    Tagakaanel olev nutikas väikse arvuti sisestamise pesa

    Enamiku avalike ekraanide juurde kuuluvad professionaalse kasutuse arvutid. Tihti lisavad need ekraanile sügavust ja toovad endaga kaasa palju kaableid. Nii lisasimegi sellele ekraanile tagakaane sisse nutika sisestuspesa, mis sobib ideaalselt väikese spetsiaalarvuti integreerimiseks. Lisaks võimaldab kaablihaldussüsteem anda juhtmetele kerge vaevaga korras ja professionaalse välimuse.

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