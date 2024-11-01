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    BDL4651VH LCD monitor

    BDL4651VH/00

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    BDL4651VH LCD monitor

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    SmartPower säästab energiat

    SmartPower säästab energiat

    Tagantvalguse tugevust saab reguleerida ja süsteemis eelseadistada, et vähendada võimsustarvet kuni 50% ja säästa märkimisväärselt energiakuludelt.

    Õhukese raamiga disain annab stiilse välimuse

    Õhukese raamiga disain annab avalikule esitusele stiilse välimuse, mis sobib kenasti pea igasse keskkonda. Lisaks on selline disain ideaalne ekraanimaatriksiga videoseinte loomiseks.

    Heledust reguleeritakse automaatselt vastavalt ümbritsevatele tingimustele

    Ekraaniseadistuste määramine kohanduma kasutaja sekkumiseta ümbruse valgustatusele.

    Full HD LCD-ekraan, 1920 x 1080p

    Sellel ekraanil on Full HD lahutusvõime. Tipptehnoloogilise LCD-ekraani laiformaadis täiskõrglahutus sisaldab 1080 täiskaadrilaotusega rida, millest igaüks koosneb 1920 pikslist. See võimaldab parimat võimalikku pildikvaliteeti kuni 1080-realises HD-vormingus sisendsignaali kasutamisel. See kuvab suurepärast vilkumiseta täiskaadrilaotusega pilti, millel on optimaalne heledus ja vapustavad värvid. See rikkalik ja terav kuva toob teieni täiustatud vaatamiselamuse.

    Keskkonnasõbralikkust näitab vastavus RoHS-standarditele

    Philips arendab ja toodab ekraanidega seadmeid vastavalt rangetele Ohtlike ainete direktiivi (RoHS) standarditele, mis piiravad keskkonnale ohtu kujutava plii ja muude mürgiste ainete kasutust.

    Temperatuuriandur hindab seadmestiku seisukorda

    See avalik ekraan sisaldab temperatuuriandurit, mis jälgib seadmestiku sisemist seisukorda. Kui sisetemperatuur ületab eelseadistatud läviväärtuse, käivituvad automaatselt kaks seesmist ventilaatorit, et ekraan normaaltemperatuurile viia.

    Tagakaanel olev nutikas väikse arvuti sisestamise pesa

    Enamiku avalike ekraanide juurde kuuluvad professionaalse kasutuse arvutid. Tihti lisavad need ekraanile sügavust ja toovad endaga kaasa palju kaableid. Nii lisasimegi sellele ekraanile tagakaane sisse nutika sisestuspesa, mis sobib ideaalselt väikese spetsiaalarvuti integreerimiseks. Lisaks võimaldab kaablihaldussüsteem anda juhtmetele kerge vaevaga korras ja professionaalse välimuse.

    Täiustatud suumifunktsioon toetab mitmest ekraanist koosnevat maatriksit

    Sisseehitatud suumifunktsioon võimaldab lihtsalt tekitada videoseina maatriksi, vajamata selleks kalleid välisseadmeid. Võimalik on kasutada erinevaid ülesehitusi, tänu millele on vapustava videoseina loomine imelihtne.

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