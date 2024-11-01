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    BDL4771V Signage Display

    BDL4771V/00

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    BDL4771V Signage Display

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    DVI pärgühendus

    DVI pärgühendus

    Tekitage kuni 150 ekraaniga 15 x 10 konfiguratsiooniga videosein DVI digitaalse pärgühenduse abil. Lihtsalt ühendage DVI-väljund teise ekraani DVI-sisendisse, et luua kõige hämmastavam videoseinaelamus.

    SmartPower säästab energiat

    SmartPower säästab energiat

    Tagantvalguse tugevust saab reguleerida ja süsteemis eelseadistada, et vähendada võimsustarvet kuni 50% ja säästa märkimisväärselt energiakuludelt.

    Palju funktsioone. Üks juhe

    Võtke täielik kontroll oma ekraani üle, andes kõik töökäsud ja videosignaalid läbi ühe HDMI-kaabli. Selle unikaalse funktsiooni abil on palju lihtsam ja mugavam tagada ekraani sujuv töö ja hooldus. Elektrooniliste kestvuskaupade juhtimise (Consumer Electronics Control, CEC) käskude abil on oma ekraani kohta tähtsa teabe otsimine kui lapsemäng.

    Võrgu kaudu juhitav: RJ45

    Tänu uuele LAN (RJ45) pordile on võimalik oma monitori lihtsalt juhtida. RJ45 ühenduse abil saate lihtsalt ja mugavalt iga monitori seadistada või uurida välja iga seadme seisundi.

    Monitoriport võimaldab kiiremat graafika tuge

    Nautige kristallselgeid pilte, mida pakub monitoripordi pakutav suure ribalaiusega graafika tugi. Lisaks täis-kõrglahutusega video edastamisele saab monitoriport lisajuhtmeid vajamata hakkama ka heli edastamisega.

    Full HD LCD-ekraan, 1920 x 1080p

    Sellel ekraanil on Full HD lahutusvõime. Tipptehnoloogilise LCD-ekraani laiformaadis täiskõrglahutus sisaldab 1080 täiskaadrilaotusega rida, millest igaüks koosneb 1920 pikslist. See võimaldab parimat võimalikku pildikvaliteeti kuni 1080-realises HD-vormingus sisendsignaali kasutamisel. See kuvab suurepärast vilkumiseta täiskaadrilaotusega pilti, millel on optimaalne heledus ja vapustavad värvid. See rikkalik ja terav kuva toob teieni täiustatud vaatamiselamuse.

    Õhukese raamiga disain annab stiilse välimuse

    Õhukese raamiga disain annab avalikule esitusele stiilse välimuse, mis sobib kenasti pea igasse keskkonda. Lisaks on selline disain ideaalne ekraanimaatriksiga videoseinte loomiseks.

    Tagakaanel olev nutikas väikse arvuti sisestamise pesa

    Enamiku avalike ekraanide juurde kuuluvad professionaalse kasutuse arvutid. Tihti lisavad need ekraanile sügavust ja toovad endaga kaasa palju kaableid. Nii lisasimegi sellele ekraanile tagakaane sisse nutika sisestuspesa, mis sobib ideaalselt väikese spetsiaalarvuti integreerimiseks. Lisaks võimaldab kaablihaldussüsteem anda juhtmetele kerge vaevaga korras ja professionaalse välimuse.

    VGA signaali ring

    Ühendage mitu ekraani, et luua VGA üksiku jäigalt riistvaraga määratud prioriteetidega andmevahetuse (Daisy chain) kaabli abil kuni 150 ekraanist koosnev videosein ja muutke visuaalne kogemus veelgi paremaks. Nende vaatajale kaasahaaravate ekraanide paigaldamine on lihtne ja vaja ei lähe mingit muud riistvara.

    Täiustatud suumifunktsioon toetab mitmest ekraanist koosnevat maatriksit

    Sisseehitatud suumifunktsioon võimaldab lihtsalt tekitada videoseina maatriksi, vajamata selleks kalleid välisseadmeid. Võimalik on kasutada erinevaid ülesehitusi, tänu millele on vapustava videoseina loomine imelihtne.

    Badge-D2C

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