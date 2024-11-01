Palju funktsioone. Üks juhe

Võtke täielik kontroll oma ekraani üle, andes kõik töökäsud ja videosignaalid läbi ühe HDMI-kaabli. Selle unikaalse funktsiooni abil on palju lihtsam ja mugavam tagada ekraani sujuv töö ja hooldus. Elektrooniliste kestvuskaupade juhtimise (Consumer Electronics Control, CEC) käskude abil on oma ekraani kohta tähtsa teabe otsimine kui lapsemäng.