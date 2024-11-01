BDL6545AT/00
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Tagantvalguse tugevust saab reguleerida ja süsteemis eelseadistada, et vähendada võimsustarvet kuni 50% ja säästa märkimisväärselt energiakuludelt.
Kuna äritegevus ei lakka hetkekski, on meie Signage'i turule mõeldud ekraanid loodud lakkamatuks kasutamiseks. Tänu üliheadele komponentidele on kvaliteet veelgi parem ja te saate kindel olla, et selle tooteseeria mudelid on alati usaldusväärsed.
Ekraani serval olevad andurid annavad teile ideaalse selguse ja pakuvad samal ajal mitme puudutusega juhtimise võimalust, avades palju võimalusi uute interaktiivsete rakenduste kasutamiseks.
Esmalt Digital Signage'i turule arendatud Open Pluggable Specification (OPS) on loodud selleks, et muuta teie meediumimängija muutmine või täiendamine imelihtsaks. Ühendage lihtsalt oma meediumimängija monitoriga ja ongi valmis. Ei ole vahet, kas teil on lihtsakoeline, keskmine või tippklassi meediumimängija: OPS on täielikult ühilduv ja vähendab teie pikaajalisi kogukulutusi seadmele.
Enamiku avalike ekraanide juurde kuuluvad professionaalse kasutuse arvutid. Tihti lisavad need ekraanile sügavust ja toovad endaga kaasa palju kaableid. Nii lisasimegi sellele ekraanile tagakaane sisse nutika sisestuspesa, mis sobib ideaalselt väikese spetsiaalarvuti integreerimiseks. Lisaks võimaldab kaablihaldussüsteem anda juhtmetele kerge vaevaga korras ja professionaalse välimuse.
Kaughaldus võimaldab kasutajal ekraane juhtida ja seadistada RS232 protokolli abil. CEC-käskude abil saate igal ajal täielikult juhtida kõiki oma ekraanivõrgustikus olevaid ekraane.
See avalik ekraan sisaldab temperatuuriandurit, mis jälgib seadmestiku sisemist seisukorda. Kui sisetemperatuur ületab eelseadistatud läviväärtuse, käivituvad automaatselt kaks seesmist ventilaatorit, et ekraan normaaltemperatuurile viia.
Pikka aega ekraanil kuvatavad liikumatud kujutised võivad põhjustada LCD-ekraanidel „varikujutiste” või jääkkujutise efekti tekkimist. Kuigi LCD-ekraanide jääkkujutis ei ole püsiv, soovite seda vältida, eriti paikades, kus sisu kuvatakse 24 tundi päevas, 7 päeva nädalas.
Philips arendab ja toodab ekraanidega seadmeid vastavalt rangetele Ohtlike ainete direktiivi (RoHS) standarditele, mis piiravad keskkonnale ohtu kujutava plii ja muude mürgiste ainete kasutust.
Meie saiti saab kõige paremini vaadata Microsoft Edge, Google Chrome või Firefox uusima versiooniga.