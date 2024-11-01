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    BDL6545AT LCD monitor

    BDL6545AT/00

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    BDL6545AT LCD monitor

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    Tagantvalguse tugevust saab reguleerida ja süsteemis eelseadistada, et vähendada võimsustarvet kuni 50% ja säästa märkimisväärselt energiakuludelt.

    Loodud töötama 24/7

    Loodud töötama 24/7

    Kuna äritegevus ei lakka hetkekski, on meie Signage'i turule mõeldud ekraanid loodud lakkamatuks kasutamiseks. Tänu üliheadele komponentidele on kvaliteet veelgi parem ja te saate kindel olla, et selle tooteseeria mudelid on alati usaldusväärsed.

    Optiline mitme sõrme tehnoloogia täiustatud kasutajaliidese jaoks

    Ekraani serval olevad andurid annavad teile ideaalse selguse ja pakuvad samal ajal mitme puudutusega juhtimise võimalust, avades palju võimalusi uute interaktiivsete rakenduste kasutamiseks.

    Open Pluggable Specification Slot (avatud ühendatav spetsifikatsioonipesa – OPS)

    Esmalt Digital Signage'i turule arendatud Open Pluggable Specification (OPS) on loodud selleks, et muuta teie meediumimängija muutmine või täiendamine imelihtsaks. Ühendage lihtsalt oma meediumimängija monitoriga ja ongi valmis. Ei ole vahet, kas teil on lihtsakoeline, keskmine või tippklassi meediumimängija: OPS on täielikult ühilduv ja vähendab teie pikaajalisi kogukulutusi seadmele.

    Tagakaanel olev nutikas väikse arvuti sisestamise pesa

    Enamiku avalike ekraanide juurde kuuluvad professionaalse kasutuse arvutid. Tihti lisavad need ekraanile sügavust ja toovad endaga kaasa palju kaableid. Nii lisasimegi sellele ekraanile tagakaane sisse nutika sisestuspesa, mis sobib ideaalselt väikese spetsiaalarvuti integreerimiseks. Lisaks võimaldab kaablihaldussüsteem anda juhtmetele kerge vaevaga korras ja professionaalse välimuse.

    Kaughaldus ja seadistamine RS232 abil

    Kaughaldus võimaldab kasutajal ekraane juhtida ja seadistada RS232 protokolli abil. CEC-käskude abil saate igal ajal täielikult juhtida kõiki oma ekraanivõrgustikus olevaid ekraane.

    Temperatuuriandur hindab seadmestiku seisukorda

    See avalik ekraan sisaldab temperatuuriandurit, mis jälgib seadmestiku sisemist seisukorda. Kui sisetemperatuur ületab eelseadistatud läviväärtuse, käivituvad automaatselt kaks seesmist ventilaatorit, et ekraan normaaltemperatuurile viia.

    Täiustatud jääkkujutise vältimise funktsioon

    Pikka aega ekraanil kuvatavad liikumatud kujutised võivad põhjustada LCD-ekraanidel „varikujutiste” või jääkkujutise efekti tekkimist. Kuigi LCD-ekraanide jääkkujutis ei ole püsiv, soovite seda vältida, eriti paikades, kus sisu kuvatakse 24 tundi päevas, 7 päeva nädalas.

    Keskkonnasõbralikkust näitab vastavus RoHS-standarditele

    Philips arendab ja toodab ekraanidega seadmeid vastavalt rangetele Ohtlike ainete direktiivi (RoHS) standarditele, mis piiravad keskkonnale ohtu kujutava plii ja muude mürgiste ainete kasutust.

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