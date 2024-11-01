Open Pluggable Specification Slot (avatud ühendatav spetsifikatsioonipesa – OPS)

Esmalt Digital Signage'i turule arendatud Open Pluggable Specification (OPS) on loodud selleks, et muuta teie meediumimängija muutmine või täiendamine imelihtsaks. Ühendage lihtsalt oma meediumimängija monitoriga ja ongi valmis. Ei ole vahet, kas teil on lihtsakoeline, keskmine või tippklassi meediumimängija: OPS on täielikult ühilduv ja vähendab teie pikaajalisi kogukulutusi seadmele.