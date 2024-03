Esmamulje on võtmetähtsusega ja kortsus riided tööl või peol muudavad selle kindlasti ebamugavaks. Isegi kui Sul on seljas oma parim särk või kleit, ei näe need hea välja, kui need on kortse täis. Kortsud võivad muutuda probleemiks ka siis, kui riideid on tükk aega hoiustatud. Võib-olla on need sahtlis muude riiete all kokku volditud või hooajaks ära pandud. Õnneks on mõned lihtsad (ja tõhusad) meetodid, et saada seda triigitud välimust. Siit leiad parimad viisid kortsudega toimetulemiseks.