Me kõik teame, et välimus on oluline - ja kortsus särk võib luua kõike muud kui nutika mulje. Olgu see siis igapäevane töösärk või olulise päeva kleit, kui see on värskelt triigitud, näed välja nagu miljon eurot. Pole kindel, kuidas särki triikida? See artikkel teeb selle lihtsaks. Kui Sa juba tead põhitõdesid, kuid soovid lihtsat viisi särkide triikimiseks või kui otsid, kuidas T-särki triikida, on ka Sulle siin mõned näpunäited.