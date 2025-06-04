Philips Evnia pakub mängimiseks tipptasemel paindlikkust – piisab sellest, kui valida resolutsioon 4K UHD 160 Hz juures kaasahaaravate kristallselgete detailide nägemiseks või FHD 320 Hz juures, et saavutada e-spordi tasemele vastav reaktsioon. Kiire IPS, HDR ja väike sisendi hilinemine tagavad iga kaadri täpse kuvamise.
Vahetage kiirust, mitte monitore
Olge juhtpositsioonil kiirusega 320 Hz või hämmastage teisi resolutsiooniga 4K 160 Hz juures – see monitor kohandub teie vajadustega, sõltumata sellest, mida mäng nõuab. Duaalne režiim annab teile kontrolli ning võimaldab saavutada täiusliku tasakaalu resolutsiooni ja värskendussageduse vahel – vali FHD 320 Hz juures, kui mängid ultrakiireid tulistamismänge, või siis 4K UHD 160 Hz juures rikkaliku ja kaasahaarava pildi saavutamiseks. Loodud mängijatele, kes annavad endast kõik!
