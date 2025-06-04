Vahetage kiirust, mitte monitore

Olge juhtpositsioonil kiirusega 320 Hz või hämmastage teisi resolutsiooniga 4K 160 Hz juures – see monitor kohandub teie vajadustega, sõltumata sellest, mida mäng nõuab. Duaalne režiim annab teile kontrolli ning võimaldab saavutada täiusliku tasakaalu resolutsiooni ja värskendussageduse vahel – vali FHD 320 Hz juures, kui mängid ultrakiireid tulistamismänge, või siis 4K UHD 160 Hz juures rikkaliku ja kaasahaarava pildi saavutamiseks. Loodud mängijatele, kes annavad endast kõik!