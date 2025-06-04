Otsisõnad

Philipsi duaalsed monitorid

Üks monitor, kaks režiimi

 
Kiirus või teravus? Nüüd võite nautida mõlemat
 
Philips Evnia pakub mängimiseks tipptasemel paindlikkust – piisab sellest, kui valida resolutsioon 4K UHD 160 Hz juures kaasahaaravate kristallselgete detailide nägemiseks või FHD 320 Hz juures, et saavutada e-spordi tasemele vastav reaktsioon. Kiire IPS, HDR ja väike sisendi hilinemine tagavad iga kaadri täpse kuvamise.

Vahetage kiirust, mitte monitore

 
Olge juhtpositsioonil kiirusega 320 Hz või hämmastage teisi resolutsiooniga 4K 160 Hz juures – see monitor kohandub teie vajadustega, sõltumata sellest, mida mäng nõuab. Duaalne režiim annab teile kontrolli ning võimaldab saavutada täiusliku tasakaalu resolutsiooni ja värskendussageduse vahel – vali FHD 320 Hz juures, kui mängid ultrakiireid tulistamismänge, või siis 4K UHD 160 Hz juures rikkaliku ja kaasahaarava pildi saavutamiseks. Loodud mängijatele, kes annavad endast kõik!

 Meie lemmik(ud)

Philips Evnia 27M2N3800A


Laiendage oma
mänguhorisonti

Lugege lisa >

Funktsioonid käeulatuses

 

Valige lihtsalt 4K UHD 160 Hz juures või FHD 320 Hz juures. Suurem paindlikkus, ei mingeid kompromisse.

 

Dual Mode

 
 
Igat tüüpi mängijate jaoks

 

Sisulooja

 
160Hz 4K. Liikumistäpsus.

Kujundage, animeerige ja kavandage ultrasujuva värskendussagedusega 160 Hz ja 4K vaimustava puhtusega. Pakume lahendusi tipptasemel loomeprotsesside jaoks.

 

FPS Pro

 
Reaktsioon 320 Hz. Ei mingeid vabandusi enam.

Võitke igas mänguvoorus tänu sekundi murdosa jooksul reageerimisele ja sujuvale mängimisele.

 

Streamer

 
Tasakaalustatud võimsus. Alati võrgus.

Mängige, striimige ja vestelge tänu stabiilsele võimsusele ja optimeeritud rööprähklemisele. Teie seadistus = teie show.

 

Konsoolimängur

 
HDMI 2.1, UHD 120 Hz juures. Valmis mängima.

Laske end kaasa haarata visuaalsel elamusel tänu HDR-ile, väikesele sisendi hilinemisele ja probleemitule ühilduvusele uue põlvkonna konsoolidega.

 

Philps Evnia Precision Center

Philips Evnia
Precision Center

 

Philips Evnia Precision Center on lihtsasti kasutatav

tarkvara, mis on loodud teie monitori optimeerimiseks

intuitiivsete juhtnuppude abil.

Lugege lisa

