Brilliance

Värv, mida ei saa ohjes hoida

Philipsi kodumonitorid pakuvad rikkalikku ja mitmekesist valikut, inspireerituna tänapäeva elavatest eluviisidest. Harrastajast fotograafist filmihuvilise ja mängufännini, peredest vabakutselisteni – Philipsi monitorid pakuvad lahenduse igale vajadusele.

UltraClear 5K UHD-lahutusvõime

5K Ultra HD (5120 x 2880) resolutsioon tagab üliselge pildi

14,7 miljonit pikslit tagab detailitäpsuse ja selguse. 5K Ultra HD resolutsioon ehk neljakordne Quad HD näitab täiuslikke detaile enneolematus täpsuses.

DisplayHDR 600

DisplayHDR 600 suurepäraste visuaalsete valgusefektide jaoks

VESA-sertifitseeritud DisplayHDR 600 tagab märkimisväärselt erineva visuaalse kogemuse. Erinevalt teistest HDR-ühilduvatest ekraanidest esitatakse tõelisel DisplayHDR 600 ekraanil märkimisväärne heledus, kontrastid ja värvid. Paikne hämardamine ja kuni 600-nitine tippheledus tagavad tänu täiustatud, sügavamatele ja detailsematele mustadele toonidele tõetruud pildid. Kaasahaarav vaatamiskogemuse tänu rikkalikule, uuele ja täiuslikule värvigammale.

Calman Ready

Calman Ready: automaatsete ja helgete värvide kalibreerimiseks

Kõnealuse uue tehnoloogia abil on võimalik sooritada ekraani kalibreerimine tavapärasest ajast vaid murdosa jooksul, ilma et peaksite kauni ja esteetilise värvigamma arvelt järeleandmisi tegema. Vastupidiselt käsitsi kalibreerimisele toimub Calman Ready funktsiooniga monitorides kalibreerimine automaatselt. Tänu sellele on tagatud kirevad värvid, mis loovad n-ö „Hollywoodi taseme värvigamma“, mis sobib eelkõige asjatundjatele, kelle nõudmised värvide osas on väga täpsed.

1,07 miljardit värvi tagavad vapustava värvisügavuse ja sujuvad üleminekud

Ekraani 1,07 miljardit värvi tagavad vapustava värvisügavuse ja sujuvad üleminekud. Tänu sellele saate nautida täpset ja tõetruud pilti nii mängides, videoid vaadates kui ka värvi suhtes nõudlike graafiliste rakendustega töötades.

Välkkiire ühendus andmete, videote ja Etherneti jaoks

Kõnealune Philipsi dokkimismonitor on varustatud Thunderbolt™ 4 ühendusega. Võrreldes tavaliste USB-C monitoridega pakub Thunderbolt™ 4 tehnoloogia välkkiiret 40 Gbit/s andmeedastuskiirust, toetab kõrge eraldusvõimega videot, pakub järjestikulist ühendamist, kuni 96 W toiteallikat välisseadmetesse ja tagab stabiilse 1 Gbit/s Etherneti ühenduse.

Lihtne ja võimas järjestikune ühendamine mitme monitoriga ülesseadistuste tegemiseks

Järjestikune aheldamine võimaldab teil juhtida mitut monitori ja seadet ühe Thunderbolt´i pordi kaudu oma sülearvutis. Ühendage sülearvuti Thunderbolt´i pesast see monitor, seejärel saate selle monitori teisest Thunderbolt´i pordist teise 4K monitoriga ühendada.

Eredad, täpsed värvid ja professionaalsed värvistandardid

See monitor on varustatud elujõuliste ja elutruude värvide edastamiseks laia Display-P3 toega, mis on ideaalne Apple'i kasutajatele. Adobe RGB tagab täpsed värvid professionaalse foto- ja trükitöö jaoks, samas kui sRGB tagab järjepidevad, usaldusväärsed värvid veebis ja igapäevaseks kasutamiseks. Sobib ideaalselt loovatele inimestele, kelle jaoks on oluline täpsus.

MultiView võimaldab kaksikühendust ja -vaadet ühel ajal

Ülisuure lahutusvõimega Philipsi MultiView’ga ekraan tagab parima ühenduvuse. MultiView võimaldab aktiivset kaksikühendust ja -vaadet, mistõttu saate keerulisema multitegumtöötluse puhul mitme seadmega (nt personaalarvuti ja sülearvuti) samaaegselt töötada.

Premium Colours HDR

Premium Colours HDR

HDR on vallutanud halli ala, suurendades kontrasti mustade ja valgete toonide vahel ning laiendades värvide ja heledustaseme ulatust. Sügavamad tumedad toonid ja eredamad heledad toonid pakuvad järgmise põlvkonna selgust ja valgustust, tuues visuaalid lähemale reaalsusele.

Brilliance
Brilliance
* USB-C kaudu elektriga varustamiseks ja laadimiseks peab sülearvuti/seade toetama USB-C standardse elektriga varustamise nõudeid. Üksikasju lugege sülearvuti kasutusjuhendist või küsige tootjalt.
* USB-C kaudu videote edastamiseks peab teie sülearvuti/seade toetama režiimi USB-C DP Alt
* REC709 katvus vastavalt standardile CIE1931, Adobe RGB ja DCI-P3 katvus vastavalt standardile CIE1976, sRGB ala vastavalt standardile CIE1931, NTSC ala vastavalt standardile CIE1976.
* Vastavus sinise valguse vähendamise tehnoloogiaga: ekraani emissioonvalguse vahemikus 415–455 nm ja 400–500 nm ekraanikiirguse suhe peab olema alla 50%.
* Pange tähele, et PowerSensor 2 töötab ainult siis, kui on installitud Windows 11. Kui PowerSensor 2 pn aktiveeritud, tähendab WAL Walk Away Lock (Lahkumislukustus) ja WOA tähendab Wake On (Äratus).
* Pidage meeles, et automaatse kadreerimise funktsiooniga veebikaamerat ja selle sisse-/väljasuumimise funktsiooni nii pika kui ka lühikese vahemaa puhul juhitakse ning kasutatakse tehisintellektipõhise juhtimise abil.
* Selles infolehes loetletud tooted ja tarvikud võivad riigiti ja piirkonniti erineda.
* Monitor võib pildil näidatust erineda.
