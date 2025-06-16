14,7 miljonit pikslit tagab detailitäpsuse ja selguse. 5K Ultra HD resolutsioon ehk neljakordne Quad HD näitab täiuslikke detaile enneolematus täpsuses.
VESA-sertifitseeritud DisplayHDR 600 tagab märkimisväärselt erineva visuaalse kogemuse. Erinevalt teistest HDR-ühilduvatest ekraanidest esitatakse tõelisel DisplayHDR 600 ekraanil märkimisväärne heledus, kontrastid ja värvid. Paikne hämardamine ja kuni 600-nitine tippheledus tagavad tänu täiustatud, sügavamatele ja detailsematele mustadele toonidele tõetruud pildid. Kaasahaarav vaatamiskogemuse tänu rikkalikule, uuele ja täiuslikule värvigammale.
Kõnealuse uue tehnoloogia abil on võimalik sooritada ekraani kalibreerimine tavapärasest ajast vaid murdosa jooksul, ilma et peaksite kauni ja esteetilise värvigamma arvelt järeleandmisi tegema. Vastupidiselt käsitsi kalibreerimisele toimub Calman Ready funktsiooniga monitorides kalibreerimine automaatselt. Tänu sellele on tagatud kirevad värvid, mis loovad n-ö „Hollywoodi taseme värvigamma“, mis sobib eelkõige asjatundjatele, kelle nõudmised värvide osas on väga täpsed.
Ekraani 1,07 miljardit värvi tagavad vapustava värvisügavuse ja sujuvad üleminekud. Tänu sellele saate nautida täpset ja tõetruud pilti nii mängides, videoid vaadates kui ka värvi suhtes nõudlike graafiliste rakendustega töötades.
Kõnealune Philipsi dokkimismonitor on varustatud Thunderbolt™ 4 ühendusega. Võrreldes tavaliste USB-C monitoridega pakub Thunderbolt™ 4 tehnoloogia välkkiiret 40 Gbit/s andmeedastuskiirust, toetab kõrge eraldusvõimega videot, pakub järjestikulist ühendamist, kuni 96 W toiteallikat välisseadmetesse ja tagab stabiilse 1 Gbit/s Etherneti ühenduse.
Järjestikune aheldamine võimaldab teil juhtida mitut monitori ja seadet ühe Thunderbolt´i pordi kaudu oma sülearvutis. Ühendage sülearvuti Thunderbolt´i pesast see monitor, seejärel saate selle monitori teisest Thunderbolt´i pordist teise 4K monitoriga ühendada.
See monitor on varustatud elujõuliste ja elutruude värvide edastamiseks laia Display-P3 toega, mis on ideaalne Apple'i kasutajatele. Adobe RGB tagab täpsed värvid professionaalse foto- ja trükitöö jaoks, samas kui sRGB tagab järjepidevad, usaldusväärsed värvid veebis ja igapäevaseks kasutamiseks. Sobib ideaalselt loovatele inimestele, kelle jaoks on oluline täpsus.
Ülisuure lahutusvõimega Philipsi MultiView’ga ekraan tagab parima ühenduvuse. MultiView võimaldab aktiivset kaksikühendust ja -vaadet, mistõttu saate keerulisema multitegumtöötluse puhul mitme seadmega (nt personaalarvuti ja sülearvuti) samaaegselt töötada.
