Philips Evnia fast IPS monitor 27M2N3800A/00
Evnia Fast IPS Gaming monitor

Laiendage oma mänguhorisonti

Evnia on edumeelne ja uuenduslik. Meie teedrajav ja kaasav lähenemine loob mängumaailmas moodsat atmosfääri, tuginedes Philipsi brändi kogemusele.

Standardne tootefoto Alternatiivne tootefoto Alternatiivne tootefoto

Kaks režiimi

Kaks režiimi: paindlikkus, mis sobib teie mänguga

Kogege mõlemast variandist parimat kahe režiimi abil. Lülituge sujuvalt ümber 160 Hz sagedusega toimiva 3840 × 2160 ja ülisujuvat mängimist võimaldava 320 Hz sagedusega toimiva 1920 × 1080 vahel. Olgu tegu hingetuksvõtvate visuaalidega või ülikiire märuliga – see monitor kohandub teie vajadustega hetkega.

320 Hz kiire värskendus

320 Hz värskendussagedus pehme, sujuva ja elava pildi jaoks

Kogege Philips Evnia monitoriga intensiivse ja konkurentsivõimelise mängimise tipptaset. See monitor on mõeldud mängijatele, kes nõuavad ülimalt sujuvat ja viivituseta visuaalset esitust, ning pakub 320 Hz värskendussagedust, mis on palju kiirem, kui tavalistel kuvaritel. Jätke hüvasti frustreerivate kaadrihälvetega, mis panevad vaenlased ekraanil ettearvamatult hüppama. Selle suure jõudlusega kuvariga näete igat kriitilist liigutust ülisujuva liikumisega, mis annab teile täpsuse ja selguse, et jõuda konkurentidest ette ja teha oma lask enesekindlalt.

0,5 ms Smart MBR kiire vastus

•0,5 ms kiire reaktsiooniaeg selge pildi ja sujuva mängukogemuse jaoks

0,5 ms Smart MBR-iga Philips Evnia kõrvaldab tõhusalt moonutused ja hägususe, pakub teravat ja täpset visuaali ning täiustab teie mänguelamust. Kiire liikumine ja dramaatilised üleminekud muutuvad sujuvaks. Parim valik kiirete ja haaravate mängude mängimiseks.

Olulise omaduse pilt

DisplayHDR 400 elutruumate ja silmapaistvate visuaalide jaoks

VESA sertifikaadiga DisplayHDR 400 on sammu võrra ees tavalistest SDR-ekraanidest. Erinevalt teistest HDR-iga ühilduvatest ekraanidest pakub DisplayHDR 400 erakordset heledust, kontrasti ja värve. Globaalse hämardamise ja minimaalselt 400-nitise heledusega ärkavad pildid ellu – heledad toonid on märkimisväärsed ning mustad toonid sügavamad ja nüansirohkemad. See pakub täielikku rikkalike uute värvide paletti, saavutades visuaalse kogemuse, mis ergutab teie meeli.

Olulise omaduse pilt

SmartImage mängurežiim on mänguhuviliste jaoks optimeeritud

Sellel uuel Philipsi mängude jaoks mõeldud ekraanil on OSD-kiirnupp, mis on mängurite jaoks peenhäälestatud, pakkudes teile arvukaid võimalusi. FPS-režiim (Esimeses isikus tulistamine) muudab mustad värvid mängudes paremaks, võimaldades teil näha pimedates alades musti objekte. Rallirežiim kohandab ekraani kiireima reaktsiooniaja, kõrge värviedastuse ja kujundite reguleerimise abil. RTS-režiimil (reaalaja strateegia) on spetsiaalne SmartFrame-režiim, mis võimaldab konkreetse piirkonna esile tõsta ning kohandada suurust ja kujundeid. Mängija 1 ja Mängija 2 abil saate salvestada oma personaalsed kohandatud seadistused eri mängude jaoks – see tagab mängimisel parima tulemuse.

Olulise omaduse pilt

Smart Crosshair: paremaks sihtimiseks ja lõbuks

Crosshairi värv on vaikimisi seadistatud. Kui Smart Crosshair on sisse lülitatud, muutub värv taustavärviga täiendava värvina. Smart Crosshair suurendab sihtimise täpsust, nii et saate vaenlasi kergemini märgata.

Olulise omaduse pilt

Stark ShadowBoost: nähtavuse suurendamiseks tumedates stseenides

See funktsioon täiustab tumedaid stseene, ilma et see ületaks valgustatud alasid. Stark ShadowBoost funktsioonil on kolm valitavat taset, mis pakuvad tekstuuritud kujutisi parema värviküllastusega ja suurema kontrastsusega, nii et näete paremini nii heledas kui ka pimedas keskkonnas. Lisaks aitab see funktsioon teil oma nägemist peenhäälestada, nii et vaenlased saavad mängu ajal kiiremini paljastatud.

Olulise omaduse pilt

Smart Sniper: sihtmärkide suumimiseks

See funktsioon võimaldab korraga mitmele sihtmärgile suumida, muutes kokkuvõttes vaenlaste sihtimise ja tabamise lihtsamaks.

Mänguline

Innovaatiline ja mänguline

Evnia seisab positiivsete muutuste eest meie valdkonnas, hoides samal ajal mängulist vaimu.

Sõbralik

Sõbralik

Evnia on mõeldud kõigile, olenemata soost, east või mängukogemusest.

Kolmeaastane OLED- ja QD OLED-garanti

Kolmeaastane OLED- ja QD OLED-garanti

Philipsi OLED- ja QD OLED-ekraanid on kaetud kolme-aastase tehasegarantiiga, sealhulgas OLED- ja QD OLED-ekraani põletuskahjustuste kaitse*. Lisaturvalisuse tagamiseks sisaldab iga OLED- ja QD OLED-toode põhilisi hooldusjuhiseid. *Kehtib Philipsi garantiitingimuste alusel. OLED/QD OLED-ekraani kaitse kehtib ainult hooldusjuhiste järgimisel. Ainult EL-is.

Fast IPS Gaming monitor
Fast IPS Gaming monitor
* „IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.
* Adobe RGB ja DCI-P3 katvus vastavalt standardile CIE1976, sRGB ala vastavalt standardile CIE1931, NTSC ala vastavalt standardile CIE1976.
* Parima jõudluse saavutamiseks kontrollige, kas teie graafikakaart võimaldab selle Philipsi ekraani maksimaalset eraldusvõimet ja värskenduskiirust.
* Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga
* Smart MBR kohandab hägususe vähendamiseks heledust, mistõttu ei saa sisselülitatud Smart MBR-i korral heledust reguleerida. Liikumishägu vähendamiseks vilgub LED-tagantvalgustus samaaegselt ekraani värskendussagedusega, mis võib põhjustada olulist heleduse muutust.
* Smart MBR on mängu optimeeriv režiim. Selle sisselülitamisel võite tunduvalt vähendada ekraani võbelust. Kui te mängufunktsiooni enam ei kasuta, soovitame Smart MBR välja lülitada.
* Pange tähele, et väikese värskendussageduse funktsioon on jäädavalt sisse lülitatud ja seda ei saa välja lülitada.
* See monitor panustab jätkusuutlikkusse: statiivi jalad ja kõrvaklappide hoidja on valmistatud 35% ringlussevõetud plastist ja monitori korpus on valmistatud 85% tarbimisjärgsest ringlussevõetud plastist.
* NVIDIA® G-SYNC® tugiliides: DisplayPort
* Veenduge, et uuendate NVIDIA® G-SYNC® draiveri uusimale versioonile, lisateavet vaadake NVIDIA veebisaidilt: https://www.nvidia.com/
* Veenduge, et teie graafikakaart toetab NVIDIA® G-SYNC® kaarti
* Selles infolehes loetletud tooted ja tarvikud võivad riigiti ja piirkonniti erineda.
* Monitor võib pildil näidatust erineda.
