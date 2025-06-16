Kogege mõlemast variandist parimat kahe režiimi abil. Lülituge sujuvalt ümber 160 Hz sagedusega toimiva 3840 × 2160 ja ülisujuvat mängimist võimaldava 320 Hz sagedusega toimiva 1920 × 1080 vahel. Olgu tegu hingetuksvõtvate visuaalidega või ülikiire märuliga – see monitor kohandub teie vajadustega hetkega.
Kogege Philips Evnia monitoriga intensiivse ja konkurentsivõimelise mängimise tipptaset. See monitor on mõeldud mängijatele, kes nõuavad ülimalt sujuvat ja viivituseta visuaalset esitust, ning pakub 320 Hz värskendussagedust, mis on palju kiirem, kui tavalistel kuvaritel. Jätke hüvasti frustreerivate kaadrihälvetega, mis panevad vaenlased ekraanil ettearvamatult hüppama. Selle suure jõudlusega kuvariga näete igat kriitilist liigutust ülisujuva liikumisega, mis annab teile täpsuse ja selguse, et jõuda konkurentidest ette ja teha oma lask enesekindlalt.
0,5 ms Smart MBR-iga Philips Evnia kõrvaldab tõhusalt moonutused ja hägususe, pakub teravat ja täpset visuaali ning täiustab teie mänguelamust. Kiire liikumine ja dramaatilised üleminekud muutuvad sujuvaks. Parim valik kiirete ja haaravate mängude mängimiseks.
VESA sertifikaadiga DisplayHDR 400 on sammu võrra ees tavalistest SDR-ekraanidest. Erinevalt teistest HDR-iga ühilduvatest ekraanidest pakub DisplayHDR 400 erakordset heledust, kontrasti ja värve. Globaalse hämardamise ja minimaalselt 400-nitise heledusega ärkavad pildid ellu – heledad toonid on märkimisväärsed ning mustad toonid sügavamad ja nüansirohkemad. See pakub täielikku rikkalike uute värvide paletti, saavutades visuaalse kogemuse, mis ergutab teie meeli.
Sellel uuel Philipsi mängude jaoks mõeldud ekraanil on OSD-kiirnupp, mis on mängurite jaoks peenhäälestatud, pakkudes teile arvukaid võimalusi. FPS-režiim (Esimeses isikus tulistamine) muudab mustad värvid mängudes paremaks, võimaldades teil näha pimedates alades musti objekte. Rallirežiim kohandab ekraani kiireima reaktsiooniaja, kõrge värviedastuse ja kujundite reguleerimise abil. RTS-režiimil (reaalaja strateegia) on spetsiaalne SmartFrame-režiim, mis võimaldab konkreetse piirkonna esile tõsta ning kohandada suurust ja kujundeid. Mängija 1 ja Mängija 2 abil saate salvestada oma personaalsed kohandatud seadistused eri mängude jaoks – see tagab mängimisel parima tulemuse.
Crosshairi värv on vaikimisi seadistatud. Kui Smart Crosshair on sisse lülitatud, muutub värv taustavärviga täiendava värvina. Smart Crosshair suurendab sihtimise täpsust, nii et saate vaenlasi kergemini märgata.
See funktsioon täiustab tumedaid stseene, ilma et see ületaks valgustatud alasid. Stark ShadowBoost funktsioonil on kolm valitavat taset, mis pakuvad tekstuuritud kujutisi parema värviküllastusega ja suurema kontrastsusega, nii et näete paremini nii heledas kui ka pimedas keskkonnas. Lisaks aitab see funktsioon teil oma nägemist peenhäälestada, nii et vaenlased saavad mängu ajal kiiremini paljastatud.
See funktsioon võimaldab korraga mitmele sihtmärgile suumida, muutes kokkuvõttes vaenlaste sihtimise ja tabamise lihtsamaks.
