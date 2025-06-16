320 Hz värskendussagedus pehme, sujuva ja elava pildi jaoks

Kogege Philips Evnia monitoriga intensiivse ja konkurentsivõimelise mängimise tipptaset. See monitor on mõeldud mängijatele, kes nõuavad ülimalt sujuvat ja viivituseta visuaalset esitust, ning pakub 320 Hz värskendussagedust, mis on palju kiirem, kui tavalistel kuvaritel. Jätke hüvasti frustreerivate kaadrihälvetega, mis panevad vaenlased ekraanil ettearvamatult hüppama. Selle suure jõudlusega kuvariga näete igat kriitilist liigutust ülisujuva liikumisega, mis annab teile täpsuse ja selguse, et jõuda konkurentidest ette ja teha oma lask enesekindlalt.