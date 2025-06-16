VESA sertifikaadiga DisplayHDR 400 on sammu võrra ees tavalistest SDR-ekraanidest. Erinevalt teistest HDR-iga ühilduvatest ekraanidest pakub DisplayHDR 400 erakordset heledust, kontrasti ja värve. Globaalse hämardamise ja minimaalselt 400-nitise heledusega ärkavad pildid ellu – heledad toonid on märkimisväärsed ning mustad toonid sügavamad ja nüansirohkemad. See pakub täielikku rikkalike uute värvide paletti, saavutades visuaalse kogemuse, mis ergutab teie meeli.
See TI-juhitud funktsioon sobib ideaalselt mitme inimesega videokõneks. Kui üks või mitu inimest ühinevad kõnega, kohandab TI-toega funktsioon vaadet, et kõik meeskonnaliikmed mahuks raami sisse. Samamoodi kohandab TI-juhitud veebikaamera vaadet, kui mõni osaleja kõnest lahkub, tehes selle eriti kasulikuks pikkade koosolekute ja meeskonna kõnede puhul.
Selle funktsiooniga videokonverentside mugavuse taseme tõstmine. Kohandades veebikaamerat 30 kraadi võrra edasi-tagasi, saavad kasutajad nüüd mugavalt helistada ja koosolekutel osaleda neile kõige sobivamast kohast.
Erinevalt traditsioonilisest KVM monitori nupust, võimaldab nutikas KVM vahetada allikaid klaviatuuril ühe nupuvajutusega. Kui kõik seadmed on õigesti ühendatud, saavad kasutajad hõlpsasti allikate vahel liikuda, klõpsates kolm korda Ctrl klahvi.
32:9 SuperWide 49" ekraan 5120 ×1440 eraldusvõimega on disainitud asendama mitme ekraaniga seadistusi, et pakkuda laiaulatuslikku vaadet. See oleks justkui kaks 27" 16:9 Quad HD ekraani kõrvuti. SuperWide monitorid pakuvad kahe monitori ekraanipinda ilma keeruka seadistamiseta.
Philipsi kuvar vastab TUV Rheinland-Pfalzi Eyesafe® standardile, et kaitsta teid sinise valgusega pika kokkupuute eest. Alati sisse lülitatud sinise valguse filter aitab mitte ainult vähendada digitaalse silmade pinget, vaid tagab ka värvi terviklikkuse.
Lihtsustage kõikide välisseadmete monitorist arvutiga ühendamist, kasutades ühe kaabliga dokkivat USB-tüüpi C-pistikut, mis sisaldab võrguühendust, kõrge eraldusvõimega videoväljundit arvutist monitorile ja Internetis surfamist ilma täiendava võrgukaablita, isegi ilma sülearvuti LAN-pordita. RJ45 ühendus USB-C kaudu pakub vajadusel kiiret ja turvalist ühendust. Kiireima andmesidekiiruse saavutamine võimaldab teil andmeid kõvakettalt arvutisse üle kanda kiiremini kui kunagi varem. Lisaks võimaldab toiteallikaga USB-C sülearvutit isegi monitorilt toita ja laadida, välistades vajaduse täiendavate toitekaablite järele.
