Curved Business Monitor

Töövoo tootlikkuse ümbermääratlemine

Philips monitors

Professionaalseks kasutamiseks mõeldud kollektsioon

Philipsi monitorid vastavad tänapäeva dünaamiliste ja mitmekülgsete professionaalide vajadustele, pakkudes laia valikut innovaatilisi lahendusi, mis maksimeerivad tootlikkust, tagavad elutruud pildid, parandavad heaolu ja kaitsevad keskkonda.

Standardne tootefoto Alternatiivne tootefoto Alternatiivne tootefoto

DisplayHDR 400

DisplayHDR 400 elutruumate ja silmapaistvate visuaalide jaoks

VESA sertifikaadiga DisplayHDR 400 on sammu võrra ees tavalistest SDR-ekraanidest. Erinevalt teistest HDR-iga ühilduvatest ekraanidest pakub DisplayHDR 400 erakordset heledust, kontrasti ja värve. Globaalse hämardamise ja minimaalselt 400-nitise heledusega ärkavad pildid ellu – heledad toonid on märkimisväärsed ning mustad toonid sügavamad ja nüansirohkemad. See pakub täielikku rikkalike uute värvide paletti, saavutades visuaalse kogemuse, mis ergutab teie meeli.

TI-juhitud veebikaamera automaatne raamimine

TI-juhitud veebikaamera automaatne raamimine: dünaamilisteks videokõnedeks.

See TI-juhitud funktsioon sobib ideaalselt mitme inimesega videokõneks. Kui üks või mitu inimest ühinevad kõnega, kohandab TI-toega funktsioon vaadet, et kõik meeskonnaliikmed mahuks raami sisse. Samamoodi kohandab TI-juhitud veebikaamera vaadet, kui mõni osaleja kõnest lahkub, tehes selle eriti kasulikuks pikkade koosolekute ja meeskonna kõnede puhul.

Reguleeritav veebikaamera

Reguleeritav veebikaamera: mugavaks videokonverentsiks.

Selle funktsiooniga videokonverentside mugavuse taseme tõstmine. Kohandades veebikaamerat 30 kraadi võrra edasi-tagasi, saavad kasutajad nüüd mugavalt helistada ja koosolekutel osaleda neile kõige sobivamast kohast.

User guide Product sheet
Olulise omaduse pilt

SmartKVM: lihtsaks allikate vahetamiseks.

Erinevalt traditsioonilisest KVM monitori nupust, võimaldab nutikas KVM vahetada allikaid klaviatuuril ühe nupuvajutusega. Kui kõik seadmed on õigesti ühendatud, saavad kasutajad hõlpsasti allikate vahel liikuda, klõpsates kolm korda Ctrl klahvi.

Olulise omaduse pilt

32:9 SuperWide ekraan on disainitud asendama mitme ekraaniga seadistusi

32:9 SuperWide 49" ekraan 5120 ×1440 eraldusvõimega on disainitud asendama mitme ekraaniga seadistusi, et pakkuda laiaulatuslikku vaadet. See oleks justkui kaks 27" 16:9 Quad HD ekraani kõrvuti. SuperWide monitorid pakuvad kahe monitori ekraanipinda ilma keeruka seadistamiseta.

Olulise omaduse pilt

Eyesafe serditud sinise valguse kaitse ja värvide täpsus

Philipsi kuvar vastab TUV Rheinland-Pfalzi Eyesafe® standardile, et kaitsta teid sinise valgusega pika kokkupuute eest. Alati sisse lülitatud sinise valguse filter aitab mitte ainult vähendada digitaalse silmade pinget, vaid tagab ka värvi terviklikkuse.

Olulise omaduse pilt

RJ-45 ja USB-C tagavad lihtsa, turvalise võrguühenduse

Lihtsustage kõikide välisseadmete monitorist arvutiga ühendamist, kasutades ühe kaabliga dokkivat USB-tüüpi C-pistikut, mis sisaldab võrguühendust, kõrge eraldusvõimega videoväljundit arvutist monitorile ja Internetis surfamist ilma täiendava võrgukaablita, isegi ilma sülearvuti LAN-pordita. RJ45 ühendus USB-C kaudu pakub vajadusel kiiret ja turvalist ühendust. Kiireima andmesidekiiruse saavutamine võimaldab teil andmeid kõvakettalt arvutisse üle kanda kiiremini kui kunagi varem. Lisaks võimaldab toiteallikaga USB-C sülearvutit isegi monitorilt toita ja laadida, välistades vajaduse täiendavate toitekaablite järele.

Kõver

Kumerad monitorid

Philipsi kõverad monitorid viivad kogemuse sammukese edasi, ümbritsedes sind õrnalt ja jäljendades silma loomulikku kuju, et haarata sinu vaateväli täielikult.

Dokkimislahendused

Dokkimislahendused

Philipsi USB-C dokkimismonitorid pakuvad ühe kaabliga mugavat ühendust, mis lihtsustab seadistust, suurendab tootlikkust ja pikendab sülearvuti aku kestvust – ilma lisatoiteadapteriteta

Videokonverents

Philipsi videokonverentside monitor ühendab kõike-ühes lahenduse videokõnede jaoks, integreeritud veebikaamera, mikrofon ja kõlarid tagavad täieliku audio-visuaalse toe. Philipsi täiustatud tehnoloogia, USB-C dokkimine ja seadmete koondamine säästavad ruumi, energiat ja kulusid – täiuslik lahendus kompaktsesse tööruumi.

Arvustused

* Ekraani kumeruse kaare raadius (mm)
* Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga
* NTSC ala vastavalt standardile CIE1976
* sRGB ala vastavalt standardile CIE1931
* USB-C kaudu videote edastamiseks peab teie sülearvuti/seade toetama režiimi USB-C DP Alt
* Sellised toimingud nagu internetis ekraani jagamine, võrgus voogedastatav video ja heli võivad mõjutada teie võrgujõudlust. Teie riistvara, võrgu ribalaius ja jõudlus määravad üldise heli- ja videokvaliteedi.
* USB-C kaudu elektriga varustamiseks ja laadimiseks peab sülearvuti/seade toetama USB-C standardse elektriga varustamise nõudeid. Üksikasju lugege sülearvuti kasutusjuhendist või küsige tootjalt.
* Selle kuvari USB-C toiteallikas on kuni 100 W (tüüpiliselt 96 W), maksimaalne toiteallikas sõltub teie seadmest.
* Energiakulude kokkuhoiu arvutamisel energiaandurilt ei arvestata ei USB-d ega ka toiteallikat.
* EPEAT märgis kehtib ainult seal, kus Philips toote registreerib. Registreerimisoleku teada saamiseks oma riigis külastage veebilehte https://www.epeat.net/.
* Monitor võib pildil näidatust erineda.
* Kui veebikaamera Autoframing on sisse lülitatud, oleks veebikaamera piksli kvaliteet 2M. Kui veebikaamera Autoframing on välja lülitatud, siis oleks veebikaamera pikslikvaliteet 5M.
* Kui teie Etherneti ühendus tundub aeglane, sisenege OSD menüüsse ja valige USB 3.0 (või kiirem), mis toetab 2.5 G LAN-kiirust.
