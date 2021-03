1) Avage MENU (MENÜÜ), valige MAINTENANCE SETTING (HOOLDUSE SEADISTUS) ja valige DESCALING CYCLE (KATLAKIVI EEMALDAMISE TSÜKKEL).

2) Katlakivi eemaldamise tsükli alustamiseks vajutage OK.

3) Võtke veepaak välja. Valage terve pudel Saeco katlakivi eemaldamisvahendit veepaaki.

4) Täitke veepaak värske kraaniveega kuni MAX jooneni. (Palun veenduge, et vesi ulatuks MAX jooneni, vastasel juhul on vajalik täiendav loputamine). Pange veepaak tagasi masinasse.

5) Kinnitamiseks vajutage nuppu OK.

6) Avage alati esmalt hooldusluuk ja tühjendage tilgakandik ja jahvatatud kohvi sahtel. Asetage need tagasi.

7) Kinnitamiseks vajutage nuppu OK.

8) Täitke pool anumast puhta veega ja asetage masinasse.

9) Pange piimaanuma dosaator kohvi valmistamise asendisse. Kinnitamiseks vajutage OK.

10) Asetage piimaanuma dosaatori ja doseerimistoru alla kauss. Kinnitamiseks vajutage OK.

11) Masin hakkab katlakivi eemaldamise lahust intervallidega doseerima. Selleks kulub umbes 20 minutit.

12) Kui kuvatakse teade RINSE THE WATER TANK AND FILL WITH FRESH WATER (LOPUTAGE VEEPAAKI JA TÄITKE PUHTA VEEGA), on kogu katlakivi eemaldamise lahuse ja vee segu ära kasutatud.

13) Loputage veepaaki ja täitke see puhta veega MAX tasemini. Kinnitamiseks vajutage OK.

14) Tühjendage sisemine tilgakandik ja pange tagasi. Kinnitamiseks vajutage OK.

15) Tühjendage piimaanum ning täitke pool anumast puhta veega ja asetage masinasse. 16) Pange piimaanuma dosaator kohvi valmistamise asendisse. Kinnitamiseks vajutage OK.

16) Tühjendage anum ja pange tagasi. Kinnitamiseks vajutage OK.

17) Masinas käivitub loputustsükkel.

18) Kui loputustsükliks vajalik kogus vett on doseeritud, on masin valmis. Tähtis märkus: Kui masin esitab teist või kolmandat korda teate RINSE THE WATER TANK AND FILL WITH FRESH WATER (LOPUTAGE VEEPAAKI JA TÄITKE PUHTA VEEGA), ei täitnud te veepaaki MAX tasemeni. Täitke veeanum uuesti MAX tasemini ja teostage teine loputustsükkel.

19) Tühjendage sisemine tilgakandik ja pange tagasi.

20) Tühjendage ja puhastage piimaanum.

21) Hiljem peske kohvivalmistusmoodulit veega.

22) Masin on nüüd kasutusvalmis.