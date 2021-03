Philipsi 1200/2200/3200 seeria mudelite puhastamine katlakivist

Katlakivi eemaldamine

1. Tühjendage tilgakoguja ja pange see tagasi.

2. Kui see on olemas, eemaldage masinast klassikaline piimavahustaja või LatteGo.

3. AquaCleani filtri kasutamisel eemaldage ka see veepaagist.

4. Tühjendage veepaak ja valage paaki terve pudel Philipsi katlakivieemaldusvahendit. Lisage veepaagis olevale katlakivieemaldusvahendile vett kuni katlakivi eemaldamise tasemeni ja asetage paak masinasse tagasi.

5. Asetage kohvi- ja veetila alla suur kauss (1,5 l).

6. Lülitage masin SISSE.

7. Vajutage ja hoidke katlakivi eemaldamise ikooni 3 sekundit all, seejärel vajutage käivitusnuppu, et alustada katlakivi eemaldamist.

8. Katlakivi eemaldamise ajal vilgub katlakivi eemaldamise tuli aeglaselt, et näidata protsessi edenemist.

9. Masin hakkab väljutama kuuma vee ja kohvitila kaudu väikestes kogustes vett. 10. Laske masinal väljutada kogu paagis olev katlakivieemaldusvahend. Oodake, kuni süttib tühja veepaagi ikoon.

11. Eemaldage kauss.

12. Eemaldage veepaak ja loputage seda puhta veega.

13. Täitke veepaak puhta veega kuni katlakivi eemaldamise tasemeni ja asetage paak masinasse.

14. Asetage tühjendatud kauss tagasi kohvi- ja veetila alla ja jätkake allpool kirjeldatud loputustoimingut.



Loputamine

1. Loputustsükli alustamiseks vajutage käivitusnuppu. Selleks kulub ligikaudu 3 minutit.

2. Selle toimingu käigus kustuvad ja süttivad juhtpaneelil olevad tuled, näidates loputustsükli edenemist.

3. Katlakivi eemaldamine on lõpetatud, kui masin ei väljuta enam vett.

4. Masin hakkab automaatselt üles soojenema.

5. Kui jookide ikoonid hakkavad järjest vilkuma, on masin uuesti kasutamiseks valmis.

6. AquaCleani tuli vilgub hetkeks, et tuletada teile meelde AquaCleani filtri vahetamise vajadust.

7. Paigaldage veepaaki uus AquaCleani veefilter ja aktiveerige see