Kas ma võin oma Philipsi pardlit pärast iga raseerimist laadida?

Kuigi Philipsi pardlit ei ole vaja laadida pärast iga raseerimist, võite seda soovi korral teha. Philipsi pardlid sisaldavad liitium-ioonakusid ja igapäevane laadimine ei mõjuta oluliselt aku tervist.

Teise võimalusena on paljudel Philipsi pardlitel aku tühjenemise näidik, mille abil saate kindlaks teha, millal peate seadet laadima.