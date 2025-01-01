TootedTugi

Kas ma võin oma Philipsi pardlit pärast iga raseerimist laadida?

Kuigi Philipsi pardlit ei ole vaja laadida pärast iga raseerimist, võite seda soovi korral teha. Philipsi pardlid sisaldavad liitium-ioonakusid ja igapäevane laadimine ei mõjuta oluliselt aku tervist.

Teise võimalusena on paljudel Philipsi pardlitel aku tühjenemise näidik, mille abil saate kindlaks teha, millal peate seadet laadima. 

Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: HS9980/15 , HS7980/15 , HS5980/15 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid  ›

