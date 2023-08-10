Miks ei ole tootega kaasas adapterit?

Philipsis oleme pühendunud plastjäätmete vähendamisele. Osana meie keskkonnaalastest jõupingutustest ei ole mõnedel Philipsi toodetel enam USB-toiteadapterit. Kuigi see võib tunduda ebamugav, kinnitame, et see on tingitud sellest, et enamikel tarbijatel on juba üks või mitu USB-seinaadapterit.
Me jätkame USB-laadimiskaablite tarnimist tootega, mida saab kasutada koos USB-toiteadapteriga.
Allpool on toodud rohkem teavet selle kohta, millist toiteadapterit saate Philipsi tootega kasutada.
Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele:HS5980/15 , HS7980/15 , HS9980/15 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid ›