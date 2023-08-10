Philipsi klienditugi Miks ei ole tootega kaasas adapterit?

Philipsis oleme pühendunud plastjäätmete vähendamisele. Osana meie keskkonnaalastest jõupingutustest ei ole mõnedel Philipsi toodetel enam USB-toiteadapterit. Kuigi see võib tunduda ebamugav, kinnitame, et see on tingitud sellest, et enamikel tarbijatel on juba üks või mitu USB-seinaadapterit.



Me jätkame USB-laadimiskaablite tarnimist tootega, mida saab kasutada koos USB-toiteadapteriga.



Allpool on toodud rohkem teavet selle kohta, millist toiteadapterit saate Philipsi tootega kasutada.

Kas ma saan osta USB-adapterit läbi Philips.com-i? Philipsi USB-toiteadapteri ostmine on riigiti erinev. Võite otsida ühte allpool toodud adapteritest (HQ87 või WAA1001/WA2001) või otsida Philips.com-i saidilt "USB-seinaadapterit" või "seinaadapterit". Palun võtke meiega ühendust, kui te ei leia seda, mida otsite. Mul on juba USB-toiteadapter Kui teil on juba USB-toiteadapter, veenduge, et toiteadapter on sertifitseeritud ja vastab ohutusstandarditele, ideaaljuhul usaldusväärselt brändilt. Vt allpool ohutusstandardeid ohutu laadimise kohta: Sisendpinge: 100-240 V.

Väljundpinge: 5 V.

Väljundvõimsus: 1 A või kõrgem.

Kui soovite oma toodet kasutada või laadida niiskes keskkonnas, näiteks vannitoas, kasutage alati pritsmekindlat (IPX4) adapterit. Mul ei ole USB-toiteadapterit Soovitame pritsmekindlat (IPX4) adapterit. Selle adapteri saate Philipsi veebipoest või mõnelt muult jaemüüjalt. Otsige adapterilt teksti või sümboleid "IPX4".



Allpool on toodud HQ87 IPX4 seinaadapteri näide.

Märkus: Pritsmekindlust või IPX4 tähistavad ikoonid ja pildid on riigiti erinevad. Sõltuvalt teie tootest vaadake kasutusjuhendist soovitatavaid USB-seinalaadijaid.

Tootekategooria Soovitatav adapter Philipsi hooldus ja ilu: OneBlade, pardlid, naiste raseerijad, groomerid ja juukselõikurid Philipsi HQ87 pritsmekindel IPX4 adapter. Philips Sonicare: Elektrilised hambaharjad ja veepuhastajad Philips WAA1001 pritsmekindel IPX4 adapter (valge)

Philips WA2001 pritsmekindel IPX4 adapter (must) Veel lisateavet? Lisateavet meie jätkusuutlikkuse eesmärkide kohta leiate philips.com-ist

