Millist vahtu või geeli ma oma Philipsi pardliga kasutada võin?

Philipsi pardliga märgraseerimiseks võite kasutada ükskõik millist kaubanduses saadaolevat raseerimisvahtu või -geeli.
Kuigi märgraseerimine on energiamahukam ja võib pardli aku kiiremini tühjendada, ei mõjuta see pardli jõudlust.
Märkus: Enne pardli märjaks saamist kontrollige alati, kas see on veekindel. Vaadake kasutusjuhendit (saadaval ka võrgus) või kontrollige, kas pardli tagaküljel on kraani või vanni ikoon.
Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: HS5980/15 , HS9980/15 , HS7980/15 .