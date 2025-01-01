Philipsi klienditugi Millist vahtu või geeli ma oma Philipsi pardliga kasutada võin?

Philipsi pardliga märgraseerimiseks võite kasutada ükskõik millist kaubanduses saadaolevat raseerimisvahtu või -geeli.

Kuigi märgraseerimine on energiamahukam ja võib pardli aku kiiremini tühjendada, ei mõjuta see pardli jõudlust.

Märkus: Enne pardli märjaks saamist kontrollige alati, kas see on veekindel. Vaadake kasutusjuhendit (saadaval ka võrgus) või kontrollige, kas pardli tagaküljel on kraani või vanni ikoon.