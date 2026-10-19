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Kuidas käib Philips PowerPro Aqua valmis panemine?

Philips PowerPro Aqua tolmuimeja valmis panemiseks toimige järgmiselt.

  1. Eemaldage keeratav polt.
  2. Sisestage põhikorpusesse toru.
  3. Pange keeratav polt tagasi (ja keerake see kruvikeeraja või mündi abil kinni).
  4. Sisestage toitekaabel.
  5. Ühendage vooluvõrku.
  6. Laadige tolmuimejat viis tundi.

Vaadake allolevast videost, kuidas seda teha.

Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: FC6408/01, FC6409/01, FC6404/01. Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid  ›

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