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Kuidas Philipsi epilaatori kiiruseseadistust muuta?

Kasutada saab kahte kiiruseseadistust. Saate valida madala või suure kiiruse seadistuse, vajutades sisse-/väljalülitamise nupule või libistades kiiruseseadistuse liuglülitit üles. 

Sisse-/väljalülitamise nuppu üks kord vajutades aktiveerub Philipsi epilaatori suure kiiruse seadistus (seadistus II). Sisse-/väljalülitamise nuppu uuesti vajutades lülitub sisse väikse kiiruse seadistus (seadistus I). Sisse-/väljalülitamise nuppu kolmandat korda vajutades lülitub epilaator välja.

Märkus: Essential epilaator on varustatud kahe kiiruseseadistusega. Raseerimispea kasutamisel on saadaval ainult üks kiiruseseadistus. See seadistus on raseerimiseks kõige sobivam.

Kuidas Philipsi epilaatori kiiruseseadistust muuta?

Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: BRE719/00, BRE711/00, BRE709/00. Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid  ›

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