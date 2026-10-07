Kuidas Philipsi epilaatori kiiruseseadistust muuta?
Kasutada saab kahte kiiruseseadistust. Saate valida madala või suure kiiruse seadistuse, vajutades sisse-/väljalülitamise nupule või libistades kiiruseseadistuse liuglülitit üles.
Sisse-/väljalülitamise nuppu üks kord vajutades aktiveerub Philipsi epilaatori suure kiiruse seadistus (seadistus II). Sisse-/väljalülitamise nuppu uuesti vajutades lülitub sisse väikse kiiruse seadistus (seadistus I). Sisse-/väljalülitamise nuppu kolmandat korda vajutades lülitub epilaator välja.
Märkus: Essential epilaator on varustatud kahe kiiruseseadistusega. Raseerimispea kasutamisel on saadaval ainult üks kiiruseseadistus. See seadistus on raseerimiseks kõige sobivam.
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