Kuidas Philipsi epilaatori kiiruseseadistust muuta?

Kasutada saab kahte kiiruseseadistust. Saate valida madala või suure kiiruse seadistuse, vajutades sisse-/väljalülitamise nupule või libistades kiiruseseadistuse liuglülitit üles.



Sisse-/väljalülitamise nuppu üks kord vajutades aktiveerub Philipsi epilaatori suure kiiruse seadistus (seadistus II). Sisse-/väljalülitamise nuppu uuesti vajutades lülitub sisse väikse kiiruse seadistus (seadistus I). Sisse-/väljalülitamise nuppu kolmandat korda vajutades lülitub epilaator välja.



Märkus: Essential epilaator on varustatud kahe kiiruseseadistusega. Raseerimispea kasutamisel on saadaval ainult üks kiiruseseadistus. See seadistus on raseerimiseks kõige sobivam.