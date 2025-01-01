Philipsi klienditugi Miks minu toote laadimine võtab oodatust kauem aega?

Teie toote hinnanguline laadimisaeg põhineb laadimisel 5 V USB-adapteriga, mille voolutugevus on 1 A või suurem. Enamik USB-adaptereid annab piisava toite toote laadimiseks ettenähtud aja jooksul. Kui kasutatakse madalama võimsusega adapterit, võib laadimine võtta kauem aega.



Õige laadimisaja tagamiseks soovitame kasutada 5 V, 1 A USB-adapterit.



Teil ei ole ühtegi? Sobiva adapteri (näiteks HQ87 IPX4 USB-adapteri) saate Philipsi tugilehe kaudu: www.philips.com/support.