Miks minu toote laadimine võtab oodatust kauem aega?
Teie toote hinnanguline laadimisaeg põhineb laadimisel 5 V USB-adapteriga, mille voolutugevus on 1 A või suurem. Enamik USB-adaptereid annab piisava toite toote laadimiseks ettenähtud aja jooksul. Kui kasutatakse madalama võimsusega adapterit, võib laadimine võtta kauem aega.
Õige laadimisaja tagamiseks soovitame kasutada 5 V, 1 A USB-adapterit.
Teil ei ole ühtegi? Sobiva adapteri (näiteks HQ87 IPX4 USB-adapteri) saate Philipsi tugilehe kaudu: www.philips.com/support.
