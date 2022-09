Philips AquaTrio pesev varstolmuimeja on täiustatud jõudlusega kolm-ühes süsteem, mis on loodud mustuse ja vedelike jaoks, mida elu igapäevased toimingud tekitada võivad. See on loodud pakkuma täielikku laitmatut puhastust teie kodus ja erinevatel põrandatüüpidel*.

Tolmuimeja- ja mopiseadistus imeb tolmu ja peseb kõvakattega põrandaid, kasutades ainulaadset kahe harjaga AquaSpin otsikut.



Ainult tolmuimejaga seadistus on mõeldud põhjalikuks puhastamiseks ilma veeta. Muutke süsteem varstolmuimejaks, mis on paigaldatud ainult mustuse eemaldamiseks kõigilt kõvakattega põrandatelt ja pehmetelt põrandatelt, näiteks vaipadelt ja vaipkatetelt.



Eemaldatava käsitolmuimejaga​ on mugav puhastada polstrit, riiuleid ja lauapindu, olles samas ka ideaalne kergeks koristamiseks või auto puhastamiseks.

*Puitpõrandad: sobivad ainult mitteimavatele põrandatele