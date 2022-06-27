Taastamine

Samad tulemused keskkonnasõbralikumalt​

Soovime tagastatud IPL karvaeemaldusseadmetele teise võimaluse anda, sest nende valmistamiseks kasutatud materjalidel ja osadel on suur CO2 mõju. Nendel toodetel on 2-aastane täielik garantii ning neid kontrollitakse võimalike kahjustuste suhtes, neid puhastatakse ja vajaduse korral vahetatakse osi.