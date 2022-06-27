Otsisõnad

Karvaeemaldusseade Lumea IPL eemaldab kõik karvad

Lumea IPL fotoepilaator​

Naudi siledat ja karvavaba nahka kuni 12 kuud¹

Meie parim

Meie nutikaim ja kiireim juhtmevaba IPL​

Meie kõigi aegade nutikaim IPL seade SenseIQ tehnoloogia ja eksklusiivsete SkinAI funktsioonidega kauakestva sileda naha jaoks.
Lumea IPL

Õrnad valgusimpulsid peatavad kasvakasvu

Lumea IPL saadab õrnad valgusimpulsid karvajuurtele, et takistada karvade tagasikasvamist ja saad nautida siledat nahka kuni 12 kuud¹. SmartPulse tagab optimaalse valgustugevuse, valguse värvi ja impulsi​, et karvaeemaldus oleks tõhus, ohutu ja õrn.

Miks on Lumea IPL Sinu jaoks parim lahendus

Philips Lumea IPL on välja töötatud koostöös teadlaste ja dermatoloogidega ning seda on testinud üle 3000 naise kogu maailmas.

Kiired tulemused vaid 4 protseduuriga iga 2 nädala tagant- poole vähem võrreldes muude kaubamärkidega. Tulmuste säilitamiseks korda protseduuri kord kuus mugavalt oma kodus.

SenseIQ tehnoloogia pakub isikupärastatud karvaeemaldust. Nutikad andurid kohanduvad Sinu nahatooniga ja unikaalse kujuga tarvikud sobituvad keha erinevate piirkondadega.

Miks Lumea, mitte...

  • Raseerimine?

    Lumea IPL aitab vähendada karvade sissekasvamist ja aitab hoida naha siidiselt sileda. Raseerida on vaja märksa harvem ja võid pideva karvaeemalduse unustada ning nautida kuni 12 kuud siledat karvavaba nahka

  • Vahatamine?

    IPL-tehnoloogia vähendab karvade kasvamist järk-järgult ilma neid välja kiskumata. Õrnad valgusimpulsid viivad karvanääpsu puhkeasendisse, mille tulemusena karvad nõrgenevad ja langevad loomulikul teel välja ning nende tagasikasv on pärsitud.

  • Salongi laserepilatsioon?

    Professionaalsetes ilusalongides kasutatavast tehnoloogiast tuletatud Lumea IPL õrn töötlus on alternatiiv laserkarvaeemaldusele. Naudi salongikvaliteedile vastavat hoolitsust mugavalt oma kodus soodsama hinnaga!

IPL-tehnoloogia ja keskkond

Taastamine

Samad tulemused keskkonnasõbralikumalt​

Soovime tagastatud IPL karvaeemaldusseadmetele teise võimaluse anda, sest nende valmistamiseks kasutatud materjalidel ja osadel on suur CO2 mõju. Nendel toodetel on 2-aastane täielik garantii ning neid kontrollitakse võimalike kahjustuste suhtes, neid puhastatakse ja vajaduse korral vahetatakse osi.

Lisateave Lumea IPL-i kohta

Veel vajalikke tooteid

Unusta valulikud karvaeemalduse meetodid, mis toimivad ainult lühiajaliselt.
Vaid mõne hetkega saate nautida siledaid ja hoolitsetud jalgu ilma nahka ärritamata. Kasutage täiuslikuks nahahoolduseks lisatarvikuid. Enam kui 85% naistest* on Philipsi epilaatoriga rahul.
Raseerimispea võimaldab teil karvu kiiresti eemaldada mis tahes kehaosalt

Lahtiütlemised

¹ * Alates pärast kolmandat protseduuri. Keskmiselt 86% vähem jalakarvu 18 kuu möödudes.
² Tulemuste saamisel on järgitud protseduuriplaani ja mõõdetud jalgadel. Individuaalsed tulemused võivad erineda
³ Allikas: Turuliidri uuringute instituut (Market leader research institute). Jaemüügihinna muutuv aastane keskmine väärtus seisuga 2023. dets IPL kategoorias

