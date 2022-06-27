Kuidas kasutada Lumea IPL
Lumea IPL aitab vähendada karvade sissekasvamist ja aitab hoida naha siidiselt sileda. Raseerida on vaja märksa harvem ja võid pideva karvaeemalduse unustada ning nautida kuni 12 kuud siledat karvavaba nahka
IPL-tehnoloogia vähendab karvade kasvamist järk-järgult ilma neid välja kiskumata. Õrnad valgusimpulsid viivad karvanääpsu puhkeasendisse, mille tulemusena karvad nõrgenevad ja langevad loomulikul teel välja ning nende tagasikasv on pärsitud.
Professionaalsetes ilusalongides kasutatavast tehnoloogiast tuletatud Lumea IPL õrn töötlus on alternatiiv laserkarvaeemaldusele. Naudi salongikvaliteedile vastavat hoolitsust mugavalt oma kodus soodsama hinnaga!
Epilaator
Vaid mõne hetkega saate nautida siledaid ja hoolitsetud jalgu ilma nahka ärritamata. Kasutage täiuslikuks nahahoolduseks lisatarvikuid. Enam kui 85% naistest* on Philipsi epilaatoriga rahul.
Meie saiti saab kõige paremini vaadata Microsoft Edge, Google Chrome või Firefox uusima versiooniga.