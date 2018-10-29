30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
220V8/00
Piire ületavalt hele ja selge pilt
Philipsi V Line laia pildiga monitor pakub piire ületavat kvaliteeti ning suurepärast väärtust tänu põhilistele funktsioonidele. Peegeldusvastane pilt, LowBlue režiim ja võbelemisvastane tehnoloogia vähendavad silmade koormust.
V Line
22 (21,5" / 54,6 cm diagonaal)
1920 × 1080 (Full HD)
Philipsi VA LED-ekraanides on kasutatud täiustatud MVA-tehnoloogiat, mis tagab ülikõrge staatilise kontrasti suhte eriti selgete ja säravate kujundite saamiseks. Kuigi ka tavalised kontorirakendused on selle ekraani puhul lihtsasti kasutatavad, on see eriti sobilik fotode, veebis sirvimise, filmide, mängude ja nõudlike graafiliste rakenduste jaoks. Selle optimeeritud pikslite haldamise tehnoloogia tagab teile eriti laia 178/178-kraadise vaatamisnurga, mille tulemuseks on terav pilt.
Pildikvaliteet on oluline. Tavalised ekraanid on küll kvaliteetsed, kuid te ootate enamat. Sellel ekraanil on täiustatud täis-HD 1920 x 1080 lahutusvõime. Täis-HD tagab erksad detailid koos kõrge heleduse, uskumatu kontrastsuse ja realistlike värvidega, luues elutruu pildi.
SmartContrast on Philipsi tehnoloogia, millega analüüsitakse esitatavat sisu, kohandatakse automaatselt värve ja kontrollitakse taustvalguse intensiivsust, ikka selleks, et dünaamiliselt täiustada kontraste võimalikult heade digitaalsete kujundite ja videote esitamiseks või mängude mängimiseks, kus on esindatud tumedad toonid. Kui valite ökorežiimi, kohandatakse kontraste ja täiustatakse taustvalgust, et esitada igapäevastest kontorirakendustest parim ekraanipilt, ja tagatakse väiksem energiatarbimine.
Arvustused
Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga
Monitor võib pildil näidatust erineda.