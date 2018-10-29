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Tootmine lõpetatud

LCD-ekraan

220V8/00

Piire ületavalt hele ja selge pilt

Philipsi V Line laia pildiga monitor pakub piire ületavat kvaliteeti ning suurepärast väärtust tänu põhilistele funktsioonidele. Peegeldusvastane pilt, LowBlue režiim ja võbelemisvastane tehnoloogia vähendavad silmade koormust.

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Piire ületavalt hele ja selge pilt

  • V Line

  • 22 (21,5" / 54,6 cm diagonaal)

  • 1920 × 1080 (Full HD)

VA-ekraan tagab lummavad kujundid ja suurele vaatamisnurga

VA-ekraan tagab lummavad kujundid ja suurele vaatamisnurga

Philipsi VA LED-ekraanides on kasutatud täiustatud MVA-tehnoloogiat, mis tagab ülikõrge staatilise kontrasti suhte eriti selgete ja säravate kujundite saamiseks. Kuigi ka tavalised kontorirakendused on selle ekraani puhul lihtsasti kasutatavad, on see eriti sobilik fotode, veebis sirvimise, filmide, mängude ja nõudlike graafiliste rakenduste jaoks. Selle optimeeritud pikslite haldamise tehnoloogia tagab teile eriti laia 178/178-kraadise vaatamisnurga, mille tulemuseks on terav pilt.

16 : 9 täis-HD ekraan selgete detailsete piltide jaoks

16 : 9 täis-HD ekraan selgete detailsete piltide jaoks

Pildikvaliteet on oluline. Tavalised ekraanid on küll kvaliteetsed, kuid te ootate enamat. Sellel ekraanil on täiustatud täis-HD 1920 x 1080 lahutusvõime. Täis-HD tagab erksad detailid koos kõrge heleduse, uskumatu kontrastsuse ja realistlike värvidega, luues elutruu pildi.

SmartContrast rikkalike sügavmustade detailide saavutamiseks

SmartContrast rikkalike sügavmustade detailide saavutamiseks

SmartContrast on Philipsi tehnoloogia, millega analüüsitakse esitatavat sisu, kohandatakse automaatselt värve ja kontrollitakse taustvalguse intensiivsust, ikka selleks, et dünaamiliselt täiustada kontraste võimalikult heade digitaalsete kujundite ja videote esitamiseks või mängude mängimiseks, kus on esindatud tumedad toonid. Kui valite ökorežiimi, kohandatakse kontraste ja täiustatakse taustvalgust, et esitada igapäevastest kontorirakendustest parim ekraanipilt, ja tagatakse väiksem energiatarbimine.

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Lahtiütlused

  1. Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga

  2. Monitor võib pildil näidatust erineda.