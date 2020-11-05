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Tootmine lõpetatud
226E9QDSB/00
Erksad ja täpsed detailid, piire ületav disain
See stiilne monitor Brilliance tagab parima võimaliku vaatamiskogemuse. Lai ekraan võimaldab igast vaatamisnurgast sama täpset ja erksat pilti nautida. Võbelemisvastane tehnoloogia vähendab pikemal vaatamisel silmade väsimust.
E Line
22 (21,5" / 54,6 cm diagonaal)
1920 × 1080 (Full HD)
Uuringud on näidanud, et nii nagu UV-kiired võivad silmi kahjustada, võib aja jooksul silmi kahjustada ja nägemist mõjutada ka LED-ekraanide lühilainepikkusel leviv sinine valgus. Teie heaolule mõeldes välja töötatud Philipsi LowBlue režiimi seadistuse puhul on lühilainesagedusel leviva kahjuliku sinise valguse vähendamiseks appi võetud nutikas tarkvaratehnoloogia.
Mängides ei tohiks mäng kinni kiiluda, pilt ebaühtlane olla või kaadrid katkeda. Uue Philipsi monitoriga ei pea see nii olema. AMD FreeSync™-i tehnoloogia, sujuvalt kiire värskendamine ja eriti kiire reaktsiooniaeg tagavad sujuva artefaktideta toimimise peaaegu igal kaadrisagedusel.
HDMI-valmidusega seadmel on olemas kogu vajalik riistvara, et võtta vastu kõrglahutusega multimeediumiliidese (HDMI) signaale. HDMI-kaabel võimaldab esitada kvaliteetset digitaalvideopilti- ja -heli ühe juhtme kaudu arvutist või ükskõik mitmest AV-allikast (kaasa arvatud digiboksid, DVD-mängijad ja AV-vastuvõtjad ja videokaamerad).
4.9
5-st
7
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
05/11/2020
Україна
Чудовий монітор
Насичене соковите зображення. Немає засвітів. Яскравість більш ніж достатня.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Kasutamise kuupäev 2019-10-05
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Kasutamise kuupäev 2019-10-05
Jhin 99
21/08/2020
Україна
Чудовий монітор за такі гроші!!!
Монітор відповідає миоїм потребам - розмір екрана 27", якість зображення Full HD, матове покриття екрану, зручна кнопка ностройки.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color
Kasutamise kuupäev 2020-04-20
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color
Kasutamise kuupäev 2020-04-20
Taniapopova
01/04/2019
Україна
Чудовий монітор!
Якісна передача кольорів та просто неймовірне зображення! Все настільки реалістично. що мимоволі виникає бажання зазирнути за монітор. Підключила до нього приставку цифрового телебачення - якість краще за телевізор!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 226E9QDSB РК-монітор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 226E9QDSB РК-монітор
„IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.
Maksimaalne eraldusvõime toimib ainult HDMI-sisendi puhul.
Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga
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Monitor võib pildil näidatust erineda.