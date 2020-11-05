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Tootmine lõpetatud

LCD-ekraan

226E9QDSB/00

4.9

| (7) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Erksad ja täpsed detailid, piire ületav disain

See stiilne monitor Brilliance tagab parima võimaliku vaatamiskogemuse. Lai ekraan võimaldab igast vaatamisnurgast sama täpset ja erksat pilti nautida. Võbelemisvastane tehnoloogia vähendab pikemal vaatamisel silmade väsimust.

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Erksad ja täpsed detailid, piire ületav disain

  • E Line

  • 22 (21,5" / 54,6 cm diagonaal)

  • 1920 × 1080 (Full HD)

LowBlue režiim, et mõju silmadele oleks leebe

Uuringud on näidanud, et nii nagu UV-kiired võivad silmi kahjustada, võib aja jooksul silmi kahjustada ja nägemist mõjutada ka LED-ekraanide lühilainepikkusel leviv sinine valgus. Teie heaolule mõeldes välja töötatud Philipsi LowBlue režiimi seadistuse puhul on lühilainesagedusel leviva kahjuliku sinise valguse vähendamiseks appi võetud nutikas tarkvaratehnoloogia.

Meeldivalt sujuv mängukogemus tänu AMD FreeSync™-i tehnoloogiale

Mängides ei tohiks mäng kinni kiiluda, pilt ebaühtlane olla või kaadrid katkeda. Uue Philipsi monitoriga ei pea see nii olema. AMD FreeSync™-i tehnoloogia, sujuvalt kiire värskendamine ja eriti kiire reaktsiooniaeg tagavad sujuva artefaktideta toimimise peaaegu igal kaadrisagedusel.

HDMI-valmidus täis-HD meelelahutuseks

HDMI-valmidusega seadmel on olemas kogu vajalik riistvara, et võtta vastu kõrglahutusega multimeediumiliidese (HDMI) signaale. HDMI-kaabel võimaldab esitada kvaliteetset digitaalvideopilti- ja -heli ühe juhtme kaudu arvutist või ükskõik mitmest AV-allikast (kaasa arvatud digiboksid, DVD-mängijad ja AV-vastuvõtjad ja videokaamerad).

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

7

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

05/11/2020

Україна

Україна

Чудовий монітор

Насичене соковите зображення. Немає засвітів. Яскравість більш ніж достатня.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Kasutamise kuupäev 2019-10-05

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Kasutamise kuupäev 2019-10-05

21/08/2020

Україна

Україна

Чудовий монітор за такі гроші!!!

Монітор відповідає миоїм потребам - розмір екрана 27", якість зображення Full HD, матове покриття екрану, зручна кнопка ностройки.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color

Kasutamise kuupäev 2020-04-20

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color

Kasutamise kuupäev 2020-04-20

01/04/2019

Україна

Україна

Чудовий монітор!

Якісна передача кольорів та просто неймовірне зображення! Все настільки реалістично. що мимоволі виникає бажання зазирнути за монітор. Підключила до нього приставку цифрового телебачення - якість краще за телевізор!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 226E9QDSB РК-монітор

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 226E9QDSB РК-монітор

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Lahtiütlused

  1. „IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.

  2. Maksimaalne eraldusvõime toimib ainult HDMI-sisendi puhul.

  3. Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga

  4. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Kõik õigused kaitstud. AMD, AMD noolega logo, AMD FreeSync™ ja nende kombinatsioonid on ettevõtte Advanced Micro Devices, Inc. kaubamärgid. Teised selles kirjutises kasutatud toote nimed on välja toodud üksnes informatiivsel eesmärgil ja võivad olla nende vastavate omanike kaubamärgid.

  5. Monitor võib pildil näidatust erineda.