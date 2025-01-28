Otsisõnad

    Energy Label Europe F Energiamärgis
    Lisateabe saamiseks laadige alla Energiamärgis (PDF 195.0KB)

    QLED 4K Ambilight teler

    43PUS8500/12

    Innovaatiline. Kaasahaarav. Vaimustav.

    Ümbritse end 4K QLED värviküllusega. Kaasahaarav Ambilight. Dolby Atmos ning 3D kinoheli. Titan OS toob sinuni kõik saated, mida sa vaadata armastad; võid nautida iga hetke ülima kvaliteediga.

    Saadaval:

    QLED 4K Ambilight teler

    Innovaatiline. Kaasahaarav. Vaimustav.

    • 108 cm (43") Ambilight TV
    • 4K QLED
    • Pixel Precise Ultra HD
    • Dolby Atmos
    On lihtsalt televiisor. Ja siin on Ambilighti teler

    On lihtsalt televiisor. Ja siin on Ambilighti teler

    Integreeritud LED-tuledega, mis reageerivad igale stseenile, paneb Ambilight teid värvilise valguse halo kütkeisse. Filmid, sport, muusikavideod ja mängud lähevad ekraanist kaugemale, et tõmmata teid sellesse hetke sügavamale. Kui olete kord seda kogenud, ei taha te enam telerit, millel seda pole.

    4K QLED elavaks vaatamiseks ja kvantpunktide värvikvaliteediks

    4K QLED elavaks vaatamiseks ja kvantpunktide värvikvaliteediks

    Erksad värvid. Üliteravad stseenid. See on pildi täiuslikkus oma parimal kujul. 4K (UHD) on see Ambilighti teler, mis kohandub kõigi teie HDR-vormingutega. Iga imelist hetke, olgu see tume või hele, mängitud või voogedastatud, saate stseenist stseeni vaadates detaili haaval endasse ahmida.

    Saate pikslite täpsusega detailidele lähemale

    Saate pikslite täpsusega detailidele lähemale

    Tänu 8 miljonile pikslile, mis kõik töötavad üksteisega tihedalt ja harmoonias, on see 4K-vaatamine, nagu ei miski muu. Tänu kõige teravamatele piltidele, mis on seatud määratlema üksikasjalikumaid ja elutruumaid stseene, ei jäädvusta miski hetke tõesemalt kui see Philipsi Ambilighti teler.

    Dolby Atmos loob kinolaadse heli

    Dolby Atmos loob kinolaadse heli

    Pange end valmis. Dolby Atmos loob heli täpselt nii, nagu režissöör seda plaanis. Iga hetk viib teid stseeni veelgi sügavamale. Olenemata sellest, kas vaatate filme, sarju, sporti või mänge.

    DTS:X kaasahaaravate 3D-helikogemuste jaoks

    DTS:X kaasahaaravate 3D-helikogemuste jaoks

    DTS:X muudab kõike, kuna heli on nii tõeline, nagu oleksite seal kohal. 3D-helitehnoloogia lisab teie helile uue mõõtme ja muudab teie elutoa peagi auditooriumiks.

    Hoidke sisu Titan OS-iga lähemal

    Hoidke sisu Titan OS-iga lähemal

    Philipsi Smart TV Titan OS-i platvorm pakub kiirelt seda, mida teile meeldib vaadata. Järgedest seriaalideni ja dokumentaalfilmidest draamani – kõik, mida soovite, on olemas ühe nupuvajutusega. Mida iganes soovite vaadata, hoidke kõik parimad voogesitusrakendused hõlpsasti käeulatuses.

    Ühendage hõlpsalt oma nutika kodu võrguga

    Ühendage hõlpsalt oma nutika kodu võrguga

    Matter Smart Home ühilduvus tagab sujuva integratsiooni teie olemasoleva nutika kodu võrku. Teleri juhtimiseks rakendusest Matter Smart Home või hääljuhtimisteenustega vajutage lihtsalt kaugjuhtimispuldil nuppu ja rääkige. Hämardage tuled. Reguleerige oma termostaati. Lülitage isegi oma Philipsi Ambilighti teler sisse. Üks käsk teeb kõik ära. Teler ühildub ka Google'i nutikõlarite ja Apple AirPlayga.

    Võimalus suurust valida

    Võimalus suurust valida

    Väike ekraan 43 tolli. Jahmatavapaneva suurusega 85-tolline teler. Ja kõik vahepealne. See kõik puudutab suurema valikuvõimaluse loomist, et teie televiisor ilusti sulanduks. Kuue erineva suurusega teleriga saate kindlasti valida oma koju sobivaima.

    Lisage Vocal Boostiga igale sõnale selgust

    Kuulake iga sõna täpselt. Vocal Boost võimaldab kuulajal dialoogi helitugevust suurendada või vähendada, ilma et see mõjutaks taustaheli. Nii ei jää te ühestki hetkest ilma, kuna iga öeldud lause kõlab selgemalt.

    Mänguvalmis ühenduvus

    HDMI 2.1 ja VRR aitavad teil oma konsoolist parimat saada tänu kiiremale mängule ja sujuvamale graafikale. Selle väikese sisendviivituse seadistusega, mis lülitub automaatselt sisse, kui konsooli sisse lülitate, olete mängus järgmise taseme jaoks valmis.

    Euroopa disainmõtlemine

    Äärestatiiv, klanitud õhuke raam, tähelepanuväärne QLED-teler – see on Euroopa disain oma parimal kujul. Lülitage oma Ambilight puhkerežiimile, et teler magamise ajal tuba värviliseks kastaks. Ja selle taaskasutatud plastist valmistatud kaugjuhtimispuldi ja FSC-sertifikaadiga papist pakendiga on isegi vahetükid hoolikalt läbi mõeldud ja trükitud taaskasutatud paberile.

    Tehnilisi andmeid

    • Ambilight

      Ambilighti funktsioonid
      • AmbiSleep
      • Ambilight muusikas
      • Mängurežiim
      • Režiim Lounge light
      • Päikesetõusu alarm
      • Kohandumine seinavärviga
      Ambilighti versioon
      3 küljel

    • Pilt/Ekraan

      Ekraani diagonaalsuurus (tollides)
      43  tolli
      Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites)
      108  cm
      Paneeli eraldusvõime
      3840 x 2160p
      Loomulik värskendussagedus
      60  Hz
      Pildimootor
      Pixel Precise Ultra HD
      Pildiparandus
      • Kristallselge
      • ECO
      • Mäng
      • Ühildub HDR10+ formaadiga
      • Kodukino
      • Monitor
      • Film
      • Micro Dimming
      • Isiklik
      • Ülikõrge lahutusvõime
      Ekraanitehnoloogia
      4K Ultra HD QLED

    • Ekraani lahutusvõime

      Lahutusvõime – värskendussagedus
      • 576p-50Hz
      • 640x480-60Hz
      • 720p-50Hz,60Hz
      • 1920 x 1080 p – 24/25/30/50/ 60 Hz
      • 2560x1440-60Hz
      • 3840 x 2160 p – 24/25/30/50/60 Hz

    • Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

      Digi-TV
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Signaalitugevuse näidik
      Jah
      Teletekst
      1000 lehekülge hüperteksti
      HEVC tugi
      Jah

    • Smart TV

      SmartTV rakendused*
      • Amazon Prime Video
      • BBC iPlayer
      • Disney+
      • HBO
      • NFT rakendus*
      • Netflix*
      • YouTube
      OS
      TITAN OS
      Mälu suurus (Flash)*
      8 GB

    • Smart TV funktsioonid

      Interaktiivne TV
      HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
      Häälassistent*
      • Sisseehitatud Amazon Alexa
      • Töötab Google Home'iga
      • RC koos mikrofoniga
      Smart Home kogemus
      • MATTER
      • Control4
      • Töötab Apple Home’iga
      Mängude juhtriba
      Mänguriba 2.0
      TTS tugi
      Jah

    • Multimeedia rakendused

      Videoesitusvormingud
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      Muusikaesitusvormingud
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      Toetatud subtiitrite formaadid
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      Pildiesitusvormingud
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

    • Heli

      Audio
      2.0 kanal
      Väljundvõimsus (RMS)
      20 W
      Kõlari konfiguratsioon
      2x10 W täisulatuses kõlarid
      Koodek
      • DTS:X
      • Dolby Atmos
      • Dolby Digital
      Heli täiustused
      • AVL režiim
      • Bassivõimendus
      • Dolby Media Intelligence
      • Meelelahutus
      • Ekvalaiser
      • Kuulmisprofiil
      • Öörežiim
      • Toa kalibreerimine
      • Isiklik
      • Vocal Boost
      Kõrvaklappide omadused
      Dolby Atmos kõrvaklappidele
      Helimootor
      IntelliSound
      Põhikõlar
      Täieulatuslik Bass Reflexi kõlar (FR01A)

    • Ühenduvus

      HDMI-pesade arv
      3
      HDMI funktsioonid
      • 4K
      • Heli tagasisidekanal
      EasyLink HDMI-CEC
      • Esitamine ühe vajutusega
      • Puldi signaali edastus
      • Süsteemi heli juhtimine
      • Süsteemi ooterežiimi lülitamine
      USB-pesade arv
      2
      Juhtmeta ühendus
      • Wi-Fi 802.11ac, 2 × 2, kahesüsteemne
      • Bluetooth 5.2
      • Töötab Apple AirPlayga
      HDCP 2.3
      Jah, on kõigil HDMI pesadel
      HDMI ARC
      Jah, on HDMI1-l
      HDMI 2.1 funktsioonid
      • eARC HDMI 1-l
      • eARC/VRR/ALLM tugi
      EasyLink 2.0
      • Väline seadistus teleri kasutajaliidese kaudu
      • HDMI-CEC Philipsi teleri/SB jaoks

    • Toetatud HDMI-video funktsioonid

      Mängimine
      • ALLM
      • HDMI VRR
      HDR (High Dynamic Range)
      • HLG
      • HDR10
      • Ühildub HDR10+ formaadiga

    • EL-i energiakaart

      EPREL-i registreerimisnumbrid
      2206259
      SDR-i energiaklass
      F
      SDR-i sisselülitatud režiimi voolutarve
      50  kWh/1000 h
      HDR-i energiaklass
      G
      HDR-i sisselülitatud režiimi voolutarve
      80  kWh/1000 h
      Väljalülitatud seadme võimsustarve
      Pole saadaval
      Võrguga ühendatud ooterežiim
      2.0  W
      Kasutatud ekraanitehnoloogia
      LED LCD
      Kasutatud ekraanitehnoloogia.
      QLED LCD

    • Võimsus

      Toiteallikas
      AC 100–240 V 50/60 Hz
      Energiatarve ooterežiimis
      vähem kui 0,5 W
      Energiasäästufunktsioonid
      • Automaatse väljalülituse taimer
      • Valgussensor
      • Ökorežiim
      • Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks)

    • Tarvikud

      Komplektis olevad tarvikud
      • 2 x AAA-patareid
      • Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür
      • Kaugjuhtimispult
      • Lauapealne alus
      • Toitejuhe
      • Kiirjuhend

    • Disain

      Teleri värvid
      Mattmust raam
      Aluse disain
      Metallist must kaarekujuline alus

    • Mõõtmed

      Kaugus 2 aluse vahel
      756 mm  mm
      Ühildub seinakinnitusega
      200 x 100 mm
      Teler ilma aluseta (L x K x S)
      958 x 563 x 87 mm
      Teler koos alusega (L x K x S)
      958 x 625 x 243 mm
      Pakendikarp (L x K x S)
      1045 x 650 x 133 mm
      Teleri kaal ilma aluseta
      6,76 kg
      Teleri kaal koos alusega
      7,08 kg
      Kaal koos pakendiga
      9,8 kg

    • Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).
    • Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
    • Smart TV rakenduste pakkumised olenevad nii teleri mudelist kui ka riigist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/smarttv.
    • Philipsi rakendus TV Remote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist, operaatorist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/TVRemoteapp.
    • Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
    • Vajalik Netflixi tellimus. Tingimused leiate veebisaidilt https://www.netflix.com.
    • Amazon Prime on saadaval valitud keeltes ja riikides.
    • Amazon, Alexa ja kõik seotud logod on ettevõtte Amazon.com, Inc. või selle sidusettevõtete registreeritud kaubamärgid. Amazon Alexa on saadaval valitud keeltes ja riikides.
    • Kaugjuhtimispuldi meediateenuste nupp on riigiti erinev. Palun vaadake tegelikku toodet karbis.
    • Google'i assistent on saadaval erinevates keeltes ja riikides, mis vastavad tootetüüpidele.
    • Teleri kaudu pakutavate hääljuhtimisteenuste ulatus sõltub riigist ja keelest. Värskeima teabe saamiseks võtke ühendust meie klienditeenindusega.
    • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit ja iOS on ettevõtte Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ning teistes riikides ja piirkondades.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Kõik õigused reserveeritud.

