43PUS8500/12
Innovaatiline. Kaasahaarav. Vaimustav.
Ümbritse end 4K QLED värviküllusega. Kaasahaarav Ambilight. Dolby Atmos ning 3D kinoheli. Titan OS toob sinuni kõik saated, mida sa vaadata armastad; võid nautida iga hetke ülima kvaliteediga.Vaadake kõiki eeliseid
Integreeritud LED-tuledega, mis reageerivad igale stseenile, paneb Ambilight teid värvilise valguse halo kütkeisse. Filmid, sport, muusikavideod ja mängud lähevad ekraanist kaugemale, et tõmmata teid sellesse hetke sügavamale. Kui olete kord seda kogenud, ei taha te enam telerit, millel seda pole.
Erksad värvid. Üliteravad stseenid. See on pildi täiuslikkus oma parimal kujul. 4K (UHD) on see Ambilighti teler, mis kohandub kõigi teie HDR-vormingutega. Iga imelist hetke, olgu see tume või hele, mängitud või voogedastatud, saate stseenist stseeni vaadates detaili haaval endasse ahmida.
Tänu 8 miljonile pikslile, mis kõik töötavad üksteisega tihedalt ja harmoonias, on see 4K-vaatamine, nagu ei miski muu. Tänu kõige teravamatele piltidele, mis on seatud määratlema üksikasjalikumaid ja elutruumaid stseene, ei jäädvusta miski hetke tõesemalt kui see Philipsi Ambilighti teler.
Pange end valmis. Dolby Atmos loob heli täpselt nii, nagu režissöör seda plaanis. Iga hetk viib teid stseeni veelgi sügavamale. Olenemata sellest, kas vaatate filme, sarju, sporti või mänge.
DTS:X muudab kõike, kuna heli on nii tõeline, nagu oleksite seal kohal. 3D-helitehnoloogia lisab teie helile uue mõõtme ja muudab teie elutoa peagi auditooriumiks.
Philipsi Smart TV Titan OS-i platvorm pakub kiirelt seda, mida teile meeldib vaadata. Järgedest seriaalideni ja dokumentaalfilmidest draamani – kõik, mida soovite, on olemas ühe nupuvajutusega. Mida iganes soovite vaadata, hoidke kõik parimad voogesitusrakendused hõlpsasti käeulatuses.
Matter Smart Home ühilduvus tagab sujuva integratsiooni teie olemasoleva nutika kodu võrku. Teleri juhtimiseks rakendusest Matter Smart Home või hääljuhtimisteenustega vajutage lihtsalt kaugjuhtimispuldil nuppu ja rääkige. Hämardage tuled. Reguleerige oma termostaati. Lülitage isegi oma Philipsi Ambilighti teler sisse. Üks käsk teeb kõik ära. Teler ühildub ka Google'i nutikõlarite ja Apple AirPlayga.
Väike ekraan 43 tolli. Jahmatavapaneva suurusega 85-tolline teler. Ja kõik vahepealne. See kõik puudutab suurema valikuvõimaluse loomist, et teie televiisor ilusti sulanduks. Kuue erineva suurusega teleriga saate kindlasti valida oma koju sobivaima.
Kuulake iga sõna täpselt. Vocal Boost võimaldab kuulajal dialoogi helitugevust suurendada või vähendada, ilma et see mõjutaks taustaheli. Nii ei jää te ühestki hetkest ilma, kuna iga öeldud lause kõlab selgemalt.
HDMI 2.1 ja VRR aitavad teil oma konsoolist parimat saada tänu kiiremale mängule ja sujuvamale graafikale. Selle väikese sisendviivituse seadistusega, mis lülitub automaatselt sisse, kui konsooli sisse lülitate, olete mängus järgmise taseme jaoks valmis.
Äärestatiiv, klanitud õhuke raam, tähelepanuväärne QLED-teler – see on Euroopa disain oma parimal kujul. Lülitage oma Ambilight puhkerežiimile, et teler magamise ajal tuba värviliseks kastaks. Ja selle taaskasutatud plastist valmistatud kaugjuhtimispuldi ja FSC-sertifikaadiga papist pakendiga on isegi vahetükid hoolikalt läbi mõeldud ja trükitud taaskasutatud paberile.
Ambilight
Pilt/Ekraan
Ekraani lahutusvõime
Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne
Smart TV
Smart TV funktsioonid
Multimeedia rakendused
Heli
Ühenduvus
Toetatud HDMI-video funktsioonid
EL-i energiakaart
Võimsus
Tarvikud
Disain
Mõõtmed
