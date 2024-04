Ere OLED-ekraan. Näete kõiki üksikasju isegi hästi valgustatud ruumis.

Teie 4K (UHD) OLED Ambilighti teleri ere paneel ja elutruu pilt tähendavad seda, et näete musti toone sügava musta, mitte hallina ning väikseimadki detailid kerkivad nii varjudest kui ka eredatest piirkondadest esile. Pilt on uskumatult hea isegi nurga all vaadates ja te ei pea tulesid kustutama! Toetatakse kõiki peamisi HDR-vorminguid.