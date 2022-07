Tõeliselt tõetruu pilt. Philipsi OLED-teler.

Tahad tunda iga stseeni täit jõudu? Teie Philipsi OLED-teleri elutruu pilt on alati suurepärane, isegi kui seda vaadata nurga alt. Must on alati must, mitte hall, ja te näete kõiki detaile varjus või heledates piirkondades. Kõik suuremad HDR-vormingud on toetatud – te olete elamusest ümbritsetud nagu ei kunagi varem.