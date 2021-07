Philipsi mootor P5. Täiuslikkus allikast olenemata.

Teise generatsiooni Philipsi P5 Perfect pildiparandusmootor koos Perfect Natural Reality’ga viib tõetruu pildi uuele tasemele. Nii kõige hämaram valgus kui ka kõige sügavamad varjud esitatakse inimsilmale sobiva täpsusega. Värvid on tõetruud. Nahatoon on loomulik. Liikumine on äärmiselt sujuv.