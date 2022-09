Tipptasemel materjalid. Alates alusest kuni kaugjuhtimispuldini.

Selles teleris on kasutatud tipptasemel materjale. Jalgade poleeritud metallist ääred on ilusas kontrastis harjatud metallist raamiga. Pehmest ja tekstuursest nahast tagaosaga kaugjuhtimispulti on ilus vaadata ja mugav kasutada.