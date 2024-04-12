Läbimõeldud disain. Säästlik pakend.

Sellel teleril on elegantsed tumedast metallist jalad ning Ambilighti saab kasutada meeleoluvalgustusena ka siis, kui ekraan on välja lülitatud. Teleri pult laadib juhtmevabalt ja selle valmistamisel on kasutatud ringlussevõetud plasti. Pakend on FSC-sertifikaadiga ringlussevõetud papist ning sisumaterjalid on trükitud ringlussevõetud paberile.