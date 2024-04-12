Otsisõnad

Teler
  • Elutruu. Kaasahaarav. Kaunis. Elutruu. Kaasahaarav. Kaunis. Elutruu. Kaasahaarav. Kaunis.
    Energy Label Europe F Energiamärgis
    Lisateabe saamiseks laadige alla Energiamärgis (PDF 202.0KB)

    OLED 4K Ambilight teler

    77OLED819/12

    Overall rating / 5
    • Arvustust Arvustust

    Elutruu. Kaasahaarav. Kaunis.

    See elegantne OLED Ambilight-teler võlub oma elutruu pildi ja võimsa heliga. Kaunilt õhuke ja raamita ekraan laseb tegevusel esikohal olla – samal ajal muudab Ambilighti kuma kõik veelgi suuremaks ja kaasahaaravamaks.

    Vaadake kõiki eeliseid

    Saadaval:

    OLED 4K Ambilight teler

    Sarnased tooted

    Vaadake kõiki Ambilight

    Elutruu. Kaasahaarav. Kaunis.

    4K Ambilight teler

    • 194 cm (77") Ambilight TV
    • Pildiparandusmootor P5 AI Perfect
    • Google TV™
    • Dolby Vision ja Dolby Atmos
    Sukelduge sellesse, mida armastate. Ambilighti teler.

    Sukelduge sellesse, mida armastate. Ambilighti teler.

    Ambilighti telerid on ainsad, millel on LED-lambid teleri taga, mis reageerivad teie vaadatavale sisule, tagades ulatusliku värvilise valguse. See muudab kõike: teie teler tundub suurem ja teid tõmmatakse sügavamale teie lemmik spordisisusse, filmidesse, muusikasse ja mängudesse.

    Vahet ei ole, mida te vaadata soovite – saate alati nautida tõetruud pilti. P5 mootor koos AI-ga.

    Vahet ei ole, mida te vaadata soovite – saate alati nautida tõetruud pilti. P5 mootor koos AI-ga.

    Philipsi P5 mootor koos AI-ga tagab niivõrd tõetruu pildi, et teil tekib tunne justkui saate sinna sisse astuda. Pidevalt arenev AI algoritm töötleb pilti inimajuga sarnasel viisil. Vahet ei ole, mida te vaatate – saate alati nautida tõetruud detailsust ja kontrasti, rikkalikke värvi ja sujuvat liikumist.

    Meelelahutus, mida armastate, väikese abiga Google’ilt

    Meelelahutus, mida armastate, väikese abiga Google’ilt

    Mida te vaadata tahate? Google TV koondab filmid, saated ja palju muud teie rakendustest ja tellimustest ning korraldab need just teie jaoks. Saate soovitusi selle põhjal, mis teile meeldib, ja saate isegi oma telefonis Google TV rakendust kasutada oma jälgimisloendi kureerimiseks liikvel olles.

    Detailid ja sügavus. Elutruu OLED-pilt.

    Detailid ja sügavus. Elutruu OLED-pilt.

    Teie 4K (UHD) OLED Ambilighti teleri elutruu pilt näeb alati suurepärane välja, isegi nurga all vaadates. Mustad toonid on alati mustad, mitte hallid, ja te näete iga üksikasja nii varjudes kui ka eredates kohtades. Toetatakse kõiki peamisi HDR-vorminguid – tunnete iga stseeni kogu võimsust.

    Eepiline mängimine. 144 Hz*, üliväike viiteaeg, G-Sync, VRR, Freesync.

    Eepiline mängimine. 144 Hz*, üliväike viiteaeg, G-Sync, VRR, Freesync.

    Mängige ilma piiranguteta ja sukelduge OLED-i uskumatusse reaalsusesse! HDMI 2.1, ülikiire 120 Hz loomulik värskendussagedus, üliväike sisendviivitus ja suurepärane graafika loovad parima sujuvuse ja tundlikkusega ning ülimalt loomuliku liikumisega mängukogemuse. Ambilighti mängurežiim toob veelgi rohkem põnevust ja kui mängite arvutiga, saate HDMI kaudu nautida 144 Hz VRR-i.

    Kinolik pilt ja heli. Dolby Vision and Dolby Atmos.

    Kinolik pilt ja heli. Dolby Vision and Dolby Atmos.

    Tänu Dolby Visionile ja Dolby Atmosele on teie filmide, telesaadete ning mängude pilt ja heli imelised. Vaadake režissööri soovitud ekraanipilti ja mitte pettumustvalmistavaid stseene, mis on nii tumedad, et silm ei seleta! Kuulete selgelt iga sõna. Kogete heliefekte, nagu toimuks kõik teie ümber.

    Tooge IMAX koju. IMAX Enhanced sertifikaadiga.

    Tooge IMAX koju. IMAX Enhanced sertifikaadiga.

    Tere tulemast Hollywoodi! Teie Philipsi OLED+ teler võimaldab kogeda algselt IMAX-i kinodes näidatud filme täies hiilguses. Sukelduge enneolematul viisil. Näete igas stseenis rohkem. Ambilightiga veedate meeldejääva filmiõhtu.

    Läbimõeldud disain. Säästlik pakend.

    Läbimõeldud disain. Säästlik pakend.

    Sellel teleril on elegantsed tumedast metallist jalad ning Ambilighti saab kasutada meeleoluvalgustusena ka siis, kui ekraan on välja lülitatud. Teleri pult laadib juhtmevabalt ja selle valmistamisel on kasutatud ringlussevõetud plasti. Pakend on FSC-sertifikaadiga ringlussevõetud papist ning sisumaterjalid on trükitud ringlussevõetud paberile.

    Lihtsalt seatav

    Lihtsalt seatav

    Õhukese teleripuldi abil saate juhtida ka oma satelliit- või kaabelvastuvõtjat. Hääljuhtimise* jaoks saate Google Assistanti äratada puldi spetsiaalse Google'i nupu abil, või saate paluda Alexal telerit Alexa-toega seadmete kaudu juhtida. Striimige vaevata iPhone'ist, iPadist või Macist sisu oma telerisse. Vaadake rakenduste kaudu filme. Jagage toas sõpradega fotosid.*

    Philipsi juhtmevaba kodune süsteem koos DTS Play-Fi-ga

    Philipsi juhtmevaba kodune süsteem koos DTS Play-Fi-ga

    DTS Play-Fi-ga Philipsi juhtmevaba kodusüsteem võimaldab teil kodus sekunditega ühendada ühilduvaid ribakõlareid ja juhtmeta kõlareid. Vaadake köögis filme. Mängige muusikat kõikjal. Võite luua isegi kodukino ruumilise heli süsteemi, kasutades oma Ambilighti telerit keskkõlarina.

    Toetab kõiki peamiseid HDR-vorminguid.

    Toetab kõiki peamiseid HDR-vorminguid.

    Matteri ja Control4 ühilduvus

    Matteri ja Control4 ühilduvus.

    Tehnilisi andmeid

    • Ambilight

      Ambilighti funktsioonid
      • Kohandumine seinavärviga
      • Režiim Lounge light
      • Mängurežiim
      • Ambilight muusikas
      • Päikesetõusu alarm
      • AmbiSleep
      • Ambilight FTI animatsioon
      • töötab Philipsi juhtmevabade kodukõlaritega
      Ambilighti versioon
      3 küljel

    • Pilt/Ekraan

      Ekraani diagonaalsuurus (tollides)
      77  tolli
      Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites)
      194  cm
      Paneeli eraldusvõime
      3840 x 2160
      Loomulik värskendussagedus
      120  Hz
      Pildimootor
      Pildiparandusmootor P5 AI Perfect
      Pildiparandus
      • Perfect Natural Motion
      • Micro Dimming Perfect
      • Dolby Vision
      • HLG (Hybrid Log Gamma)
      • CalMAN-i valmidusega
      • Režiim IMAX Enhanced
      • HDR10+ kohandatav
      • Filmitegija režiim
      Mitmikvaade
      Jah

    • Ekraani lahutusvõime

      Lahutusvõime – värskendussagedus
      • 576p-50Hz
      • 640x480-60Hz
      • 720p-50Hz,60Hz
      • 1920 x 1080 p – 24/25/30/50/ 60/100/120/144 Hz
      • 2560 x 1440 – 60/120/144 Hz
      • 3840 x 2160 p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

    • Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

      Digi-TV
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Telekava*
      8 päeva elektrooniline telekava
      Teletekst
      1000 lehekülge hüperteksti

    • Smart TV funktsioonid

      Interaktiivne TV
      HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
      Häälassistent*
      • Sisseehitatud Google Assistant
      • Töötab Alexaga
      • RC koos mikrofoniga
      Smart Home kogemus
      • Töötab Amazon Alexaga
      • Töötab Google'i assistendiga
      • Matteriga ühilduv
      • Ühendub Control4 süsteemiga

    • Multimeedia rakendused

      Videoesitusvormingud
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      Muusikaesitusvormingud
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      Toetatud subtiitrite formaadid
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      Pildiesitusvormingud
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

    • Töötlus

      Töötlusvõimsus
      Neljatuumaline

    • Heli

      Audio
      2.1 kanal
      Väljundvõimsus (RMS)
      Väljundvõimsus: 70 vatti (RMS)
      Kõlari konfiguratsioon
      10 W x 4 kesksageduskõlar, 30 W madalsageduskõlar
      Koodek
      • Dolby Digital MS12 V2.6.2
      • DTS:X
      Heli täiustused
      • Dolby Atmos
      • Selge dialoog
      • A.I. heli
      • A.I. EQ
      • Dolby Volume Leveler
      • Öörežiim
      • Dolby Bass Enhancement
      • Toa kalibreerimine
      • DTS Play-Fi

    • Ühenduvus

      HDMI-pesade arv
      4
      HDMI funktsioonid
      • 4K
      • Heli tagasisidekanal
      EasyLink HDMI-CEC
      • Puldi signaali edastus
      • Süsteemi heli juhtimine
      • Süsteemi ooterežiimi lülitamine
      • Esitamine ühe vajutusega
      USB-pesade arv
      2
      Juhtmeta ühendus
      • Wi-Fi 802.11ax, 2 × 2, kahesüsteemne
      • Bluetooth 5.2
      • Wi-Fi 6
      Muud liidesed
      • Common Interface Plus (CI+)
      • Ethernet-LAN RJ-45
      • Digitaalne helisisend (optiline)
      • Kõrvaklapiväljund
      • Hoolduspistik
      • Satelliitühendus
      HDCP 2.3
      Jah, on kõigil HDMI pesadel
      HDMI ARC
      Jah, on HDMI2-l
      HDMI 2.1 funktsioonid
      • eARC HDMI 2-l
      • eARC/VRR/ALLM tugi
      • Maksimaalne andmekiirus 48Gbps
      EasyLink 2.0
      • Väline seadistus teleri kasutajaliidese kaudu
      • HDMI-CEC Philipsi teleri/SB jaoks

    • Toetatud HDMI-video funktsioonid

      HDMI 1/2
      • HDMI 2.1 täielik ribalaius 48 Gbps
      • kuni 4K 120 Hz
      Mängimine
      • ALLM
      • Dolby Vision Game
      • HDMI VRR
      • HGG
      • AMD FreeSync Premium
      • NVIDIA G-Synciga ühilduv
      HDMI 3/4
      HDMI 2.0
      HDR (High Dynamic Range)
      • Dolby Vision
      • HDR10
      • HDR10+
      • HDR10+ kohandatav
      • HLG
      • UHDA

    • EL-i energiakaart

      EPREL-i registreerimisnumbrid
      1887664
      SDR-i energiaklass
      F
      SDR-i sisselülitatud režiimi voolutarve
      134  kWh/1000 h
      HDR-i energiaklass
      F
      HDR-i sisselülitatud režiimi voolutarve
      133  kWh/1000 h
      Väljalülitatud seadme võimsustarve
      Pole saadaval
      Võrguga ühendatud ooterežiim
      2.0  W
      Kasutatud ekraanitehnoloogia
      OLED

    • Võimsus

      Toiteallikas
      Vahelduvvool 220–240 V, 50/60 Hz
      Energiatarve ooterežiimis
      vähem kui 0,3 W
      Energiasäästufunktsioonid
      • Automaatse väljalülituse taimer
      • Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks)
      • Ökorežiim
      • Valgussensor

    • Tarvikud

      Komplektis olevad tarvikud
      • Kaugjuhtimispult
      • Lauapealne alus
      • Toitejuhe
      • Kiirjuhend
      • Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür
      • 1 USB-C-kaabel kaugjuhtimispuldi laadimiseks

    • Disain

      Teleri värvid
      Metallist raam
      Aluse disain
      Satiinkroomist alus

    • Mõõtmed

      Aluse kõrgus teleri alumise servani
      20/ 70  mm
      Ühildub seinakinnitusega
      400 x 300 mm
      Teleri aluse laius
      805  mm
      Teler ilma aluseta (K x L x S)
      991 x 1723 x 80 mm
      Teler koos alusega (K x L x S)
      1057 x 1723 x 310 mm
      Pakendikarp (K x L x S)
      1170 x 1950 x 200 mm
      Teleri kaal ilma aluseta
      35,2 kg
      Teleri kaal koos alusega
      36,5 kg
      Kaal koos pakendiga
      47,0 kg

    • Google'i teler

      Mälu maht (välkmälu)
      16 GB*
      Eelnevalt paigaldatud rakendused
      Disney+, Apple TV, Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Aurora, NFT, digiboksi juhtseade

    Badge-D2C

    Saage selle toote kohta tuge

    Leidke toote näpunäiteid, KKK-d, kasutusjuhendeid ning ohutus- ja vastavusteavet.

    Soovitatud tooted

    Hiljuti vaadatud tooted

    Arvustused

    Kirjuta esimesena oma arvustus

    • Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).
    • Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
    • Smart TV rakenduste pakkumised olenevad nii teleri mudelist kui ka riigist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/smarttv.
    • Philipsi rakendus TV Remote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist, operaatorist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/TVRemoteapp.
    • Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
    • Vajalik Netflixi tellimus. Tingimused leiate veebisaidilt https://www.netflix.com.
    • Amazon Prime on saadaval valitud keeltes ja riikides.
    • Amazon, Alexa ja kõik seotud logod on ettevõtte Amazon.com, Inc. või selle sidusettevõtete registreeritud kaubamärgid. Amazon Alexa on saadaval valitud keeltes ja riikides
    • Kaugjuhtimispuldi meediateenuste nupp on riigiti erinev. Palun vaadake tegelikku toodet karbis.
    • Google'i assistent on saadaval erinevates keeltes ja riikides, mis vastavad tootetüüpidele.
    • Hääljuhtimisteenuste kättesaadavus ja funktsionaalsus sõltuvad riigist ja keelest.
    • 144 Hz HDMI VRR, G-Sync ja FreeSync on saavutatavad, kui mängite arvutis, mis on HDMI kaudu ühendatud OLED-teleriga.
    • Matter / Control4: see funktsioon muutub kättesaadavaks 2024. aastal tarkvarauuenduse kaudu.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Kõik õigused reserveeritud.

    Meie saiti saab kõige paremini vaadata Microsoft Edge, Google Chrome või Firefox uusima versiooniga.