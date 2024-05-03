55OLED819/12
Elutruu. Kaasahaarav. Kaunis.
See elegantne OLED Ambilight-teler võlub oma elutruu pildi ja võimsa heliga. Kaunilt õhuke ja raamita ekraan laseb tegevusel esikohal olla – samal ajal muudab Ambilighti kuma kõik veelgi suuremaks ja kaasahaaravamaks.Vaadake kõiki eeliseid
Kui vastate meditsiiniseadmete käibemaksu vabastuse tingimustele, siis kasutage seda selle tootega. Käibemaks arvatakse maha ülal kuvatud hinnast. Lisateavet leiate oma ostukorvist.
Ambilighti telerid on ainsad, millel on LED-lambid teleri taga, mis reageerivad teie vaadatavale sisule, tagades ulatusliku värvilise valguse. See muudab kõike: teie teler tundub suurem ja teid tõmmatakse sügavamale teie lemmik spordisisusse, filmidesse, muusikasse ja mängudesse.
Philipsi P5 mootor koos AI-ga tagab niivõrd tõetruu pildi, et teil tekib tunne justkui saate sinna sisse astuda. Pidevalt arenev AI algoritm töötleb pilti inimajuga sarnasel viisil. Vahet ei ole, mida te vaatate – saate alati nautida tõetruud detailsust ja kontrasti, rikkalikke värvi ja sujuvat liikumist.
Mida te vaadata tahate? Google TV koondab filmid, saated ja palju muud teie rakendustest ja tellimustest ning korraldab need just teie jaoks. Saate soovitusi selle põhjal, mis teile meeldib, ja saate isegi oma telefonis Google TV rakendust kasutada oma jälgimisloendi kureerimiseks liikvel olles.
Teie 4K (UHD) OLED Ambilighti teleri elutruu pilt näeb alati suurepärane välja, isegi nurga all vaadates. Mustad toonid on alati mustad, mitte hallid, ja te näete iga üksikasja nii varjudes kui ka eredates kohtades. Toetatakse kõiki peamisi HDR-vorminguid – tunnete iga stseeni kogu võimsust.
Mängige ilma piiranguteta ja sukelduge OLED-i uskumatusse reaalsusesse! HDMI 2.1, ülikiire 120 Hz loomulik värskendussagedus, üliväike sisendviivitus ja suurepärane graafika loovad parima sujuvuse ja tundlikkusega ning ülimalt loomuliku liikumisega mängukogemuse. Ambilighti mängurežiim toob veelgi rohkem põnevust ja kui mängite arvutiga, saate HDMI kaudu nautida 144 Hz VRR-i.
Tänu Dolby Visionile ja Dolby Atmosele on teie filmide, telesaadete ning mängude pilt ja heli imelised. Vaadake režissööri soovitud ekraanipilti ja mitte pettumustvalmistavaid stseene, mis on nii tumedad, et silm ei seleta! Kuulete selgelt iga sõna. Kogete heliefekte, nagu toimuks kõik teie ümber.
Tere tulemast Hollywoodi! Teie Philipsi OLED+ teler võimaldab kogeda algselt IMAX-i kinodes näidatud filme täies hiilguses. Sukelduge enneolematul viisil. Näete igas stseenis rohkem. Ambilightiga veedate meeldejääva filmiõhtu.
Geomeetriline satiinkroomist pöördjalg näeb efektne välja ning Ambilighti saab kasutada meeleoluvalgustusena ka siis, kui ekraan on välja lülitatud. Teleri pult laeb end juhtmevabalt ja on valmistatud ringlussevõetud plastist. Pakend on FSC-sertifikaadiga ringlussevõetud papist ja sisumaterjalid on trükitud ringlussevõetud paberile.
Sujuv ühilduvus Matteri ja Control4 süsteemiga tähendab, et saate selle 4K Ambilight teleri hõlpsalt oma olemasolevasse nutikodu võrku integreerida. Teleri puldiga saate juhtida ka satelliidi- või digiboksi ning käivitada Google Assistanti. Teler ühildub ka Alexa-toega seadmetega. Edastage sisu oma telerisse lihtsalt iPhone’ist, iPadist või Macist. Vaadake filme rakendustest. Jagage toas viibivate sõpradega fotosid.*
DTS Play-Fi-ga Philipsi juhtmevaba kodusüsteem võimaldab teil kodus sekunditega ühendada ühilduvaid ribakõlareid ja juhtmeta kõlareid. Vaadake köögis filme. Mängige muusikat kõikjal. Võite luua isegi kodukino ruumilise heli süsteemi, kasutades oma Ambilighti telerit keskkõlarina.
Toetab kõiki peamiseid HDR-vorminguid.
Matteri ja Control4 ühilduvus.
Ambilight
Pilt/Ekraan
Ekraani lahutusvõime
Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne
Smart TV funktsioonid
Multimeedia rakendused
Töötlus
Heli
Ühenduvus
Toetatud HDMI-video funktsioonid
EL-i energiakaart
Võimsus
Tarvikud
Disain
Mõõtmed
Google'i teler
Meie saiti saab kõige paremini vaadata Microsoft Edge, Google Chrome või Firefox uusima versiooniga.