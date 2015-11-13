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Tootmine lõpetatud
2000 W
350 W imemisvõimsus
Filter HEPA 12
Parquet
Super Parquet' otsak võimaldab ühe korraga puhastada põhjalikult kõvapõrandaid, ilma neid kahjustamata. Kasutades mikrokiudpatjade imamisvõimet koos tolmuimeja imemisvõimsusega, saavutate parimad tulemused ilma pesuainet või harju kasutamata.
Otsak TriActive puhastab põranda ühe pühkimisliigutusega kolmel erineval viisil: 1) otsaku tipu suurem ava imeb kergesti suuremad osakesed; 2) optimaalne õhuvoog läbi otsaku tagab maksimaalse puhastustõhususe; 3) kahepoolsed harjad pühivad tolmu ja mustuse mööbliäärte ja seinte lähedalt.
Marathoni võimas 2000 W mootor pakub selles kategoorias parimat imemisvõimsust. Tänu tõhusale disainile on seade eriliselt vaikne.
4.5
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
romca
13/11/2015
Česká republika
Vřele doporučuji.silny saci vykon,,
JE snadny... ptaktycky,,,, vyborny vykon,,, omyvatelny,,,, doposud jsem snim nemel zadny problem,,,spolehlivy,,
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See arvustus tehti tootele Marathon FC9204/01 Bagless vacuum cleaner
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Marathon FC9204/01 Bagless vacuum cleaner
killerzv
07/07/2019
Україна
Убирает просто отлично, но чистка самого пылесоса, это какая-то каторга
Пылесос был куплен точно не помню когда, наверное в 2003 году и с тех пор работает как в первый день. За 16 лет ничего не поломалось, не лопнуло от старости и не перетёрлось. Пользуемся пылесосом каждую неделю, благодаря большой силе всасывания пыль с ковров вытягивает просто прекрасно, благодаря этой же силе успешно переклеял большинство плиток ПХВ в коридоре, пылесос их просто открывает в миг. Всё это конечно прекрасно, пока не приходит время выброса мусора из пылесоса и чистки его самого. 1. Для того чтобы извлечь контейнер с мусором, верхнюю крышку приоткрываю не до конца и вытягиваю контейнер, потому что если открыть её вертикально пружина фиксирующая скрипит с такой силой, что пыль прилипшая к крышке отпадает на два других чистых фильтра. 2. Фильтр грубой очистки хорошо очистить от пыли встрявшую в него комплектной счеточкой, вообще не реально. Ношу его на СТО и продуваю сжатым воздухом от компрессора. Если фитр не продувать, мощность пылесоса падает наверное на 20%. 3. Уплотняющую резинку мыть тоже надо, чтобы она плотно приставала к корпусу фильтра и когда к ней прикасаешься, с её верней части пыль сразу падает во внутрь пылесоса, а там куча всяких рёбер жёсткости из которых эту пыль вымыть очень трудно.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Marathon FC9204/01 Пилосос без мішка для пилу
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Marathon FC9204/01 Пилосос без мішка для пилу