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  • Professionaalne puhastus
  • Professionaalne puhastus
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  • Professionaalne puhastus

Tootmine lõpetatud

MarathonTolmukotita tolmuimeja

FC9204/01

4.5
| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Professionaalne puhastus
Philipsi uus keerisfiltri tehnoloogia Cyclone Filter annab tolmukotita tolmuimejale Marathon kauakestva imemisvõimsuse. Seadme tõhus disain ja 2000 W mootor pakuvad selles kategoorias parimat imemisvõimsust. See on ka vaikseim tolmukotita tolmuimeja.
Kuva kõik eelised

suure puhastusvõimsusega, mis kestab erakordselt kaua

Professionaalne puhastus

  • 2000 W

  • 350 W imemisvõimsus

  • Filter HEPA 12

  • Parquet

Super parquet' otsak eemaldab 3 x rohkem kinnikleepunud mustust

Super parquet' otsak eemaldab 3 x rohkem kinnikleepunud mustust

Super Parquet' otsak võimaldab ühe korraga puhastada põhjalikult kõvapõrandaid, ilma neid kahjustamata. Kasutades mikrokiudpatjade imamisvõimet koos tolmuimeja imemisvõimsusega, saavutate parimad tulemused ilma pesuainet või harju kasutamata.

Ainulaadne kolm ühes toimega otsak TriActive

Ainulaadne kolm ühes toimega otsak TriActive

Otsak TriActive puhastab põranda ühe pühkimisliigutusega kolmel erineval viisil: 1) otsaku tipu suurem ava imeb kergesti suuremad osakesed; 2) optimaalne õhuvoog läbi otsaku tagab maksimaalse puhastustõhususe; 3) kahepoolsed harjad pühivad tolmu ja mustuse mööbliäärte ja seinte lähedalt.

2000 W mootor tekitab kuni 350 W imemisvõimsuse

2000 W mootor tekitab kuni 350 W imemisvõimsuse

Marathoni võimas 2000 W mootor pakub selles kategoorias parimat imemisvõimsust. Tänu tõhusale disainile on seade eriliselt vaikne.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.5

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

13/11/2015

Česká republika

Česká republika

Vřele doporučuji.silny saci vykon,,

JE snadny... ptaktycky,,,, vyborny vykon,,, omyvatelny,,,, doposud jsem snim nemel zadny problem,,,spolehlivy,,

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Marathon FC9204/01 Bagless vacuum cleaner

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Marathon FC9204/01 Bagless vacuum cleaner

07/07/2019

Україна

Україна

Убирает просто отлично, но чистка самого пылесоса, это какая-то каторга

Пылесос был куплен точно не помню когда, наверное в 2003 году и с тех пор работает как в первый день. За 16 лет ничего не поломалось, не лопнуло от старости и не перетёрлось. Пользуемся пылесосом каждую неделю, благодаря большой силе всасывания пыль с ковров вытягивает просто прекрасно, благодаря этой же силе успешно переклеял большинство плиток ПХВ в коридоре, пылесос их просто открывает в миг. Всё это конечно прекрасно, пока не приходит время выброса мусора из пылесоса и чистки его самого. 1. Для того чтобы извлечь контейнер с мусором, верхнюю крышку приоткрываю не до конца и вытягиваю контейнер, потому что если открыть её вертикально пружина фиксирующая скрипит с такой силой, что пыль прилипшая к крышке отпадает на два других чистых фильтра. 2. Фильтр грубой очистки хорошо очистить от пыли встрявшую в него комплектной счеточкой, вообще не реально. Ношу его на СТО и продуваю сжатым воздухом от компрессора. Если фитр не продувать, мощность пылесоса падает наверное на 20%. 3. Уплотняющую резинку мыть тоже надо, чтобы она плотно приставала к корпусу фильтра и когда к ней прикасаешься, с её верней части пыль сразу падает во внутрь пылесоса, а там куча всяких рёбер жёсткости из которых эту пыль вымыть очень трудно.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Marathon FC9204/01 Пилосос без мішка для пилу

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Marathon FC9204/01 Пилосос без мішка для пилу

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