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  • Tervislik õhk, alati
  • Tervislik õhk, alati

Tootmine lõpetatud

Originaal asendusfilterNiisutustaht

FY2402/00

Tervislik õhk, alati
Philipsi originaalne niisutustaht sobib täiuslikult teie seadmega, tagades püsivalt suure jõudluse. Selles kasutatakse NanoCloudi tehnoloogiat puhta veeauru nanosuuruste molekulide eraldamiseks ja õhku niisutades vabaneb kuni 99% vähem baktereid.
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NanoCloudi tehnoloogia tagab hügieenilise niisutuse

Tervislik õhk, alati

  • NanoCloud tehnoloogia

  • Kuni 99% vähem baktereid

  • Tööiga kuni 6 kuud

Täiuslik sobivus püsivalt suure jõudluse saavutamiseks

Täiuslik sobivus püsivalt suure jõudluse saavutamiseks

Filtri asendamine originaalse Philipsi niisutustahiga tagab õhuniisuti püsivalt suure ja tõhusa jõudluse. See on mõeldud spetsiaalselt näidatud seadme jaoks, et tagada selle täiuslik sobivus ja võimaldada seadmel sujuvalt töötada.

NanoCloud-tehnoloogiaga kuni 99% vähem baktereid (1)

NanoCloud-tehnoloogiaga kuni 99% vähem baktereid (1)

Ainulaadne NanoCloudi tehnoloogia kasutab puhta veeauru eraldamiseks loomulikku aurustumist. Osakesed on üliväiksed ja seetõttu on bakterite või jääkainete kinnitumine äärmiselt raske – õhku niisutades vabaneb kuni 99% vähem baktereid kui tavaliste ultraheli-niisutitega. (1)

Philipsi filtrid tagavad seadme tõhusa toimimise

Philipsi filtrid tagavad seadme tõhusa toimimise

Philipsi filtrid läbivad enne tehasest väljastamist kohustuslikud ja ranged kontrollkatsed. Neile tehakse ranged tööea- ja vastupidavuskatsed, et tagada pidev ööpäevaringne töö. Meie filtrid on mõeldud Philipsi õhuniisutaja parima jõudluse tagamiseks kuni filtrite tööea viimase päevani.

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Lahtiütlused

  1. (1) Võrreldes standardsete ultraheliniisutusmoodulitega, mis ei sisalda lisatehnoloogiat bakterite leviku vähendamiseks, katsetatud sõltumatu labori poolt