Tervisliku õhu kaitse meeldetuletus tahti vahetamiseks

Tervisliku õhu kaitse meeldetuletus annab teile kohe teada, kui on õige aeg taht välja vahetada. Kui tahti kohe ei vahetata, lõpetab seade töötamise, et vältida mittetõhusat tööd. Pöördtaht ei püsi kunagi vees, see lõpetab pöörlemise, kui on veest väljas või kui saavutatakse eelseadistatud niiskustase, samas kui ventilaator jätkab puhastusrežiimis töötamist ja kuivatab tahti. Seega on teile alati tagatud tervislik õhk.