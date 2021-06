Daily Collection "On the Go" pudel HR2991/00

Kiire,lihtne ja mugav "On the Go" lisapudel, millega kogu perele kokteile ja smuutisid valmistada Vaadake kõiki eeliseid Kahjuks pole see toode enam saadaval Toode kvalifitseerub käibemaksust vabastamisele Kui vastate meditsiiniseadmete käibemaksu vabastuse tingimustele, siis kasutage seda selle tootega. Käibemaks arvatakse maha ülal kuvatud hinnast. Lisateavet leiate oma ostukorvist. Daily Collection "On the Go" pudel Kiire,lihtne ja mugav "On the Go" lisapudel, millega kogu perele kokteile ja smuutisid valmistada Vaadake kõiki eeliseid