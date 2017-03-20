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Tootmine lõpetatud

Kollektsioon Daily"On the Go" pudel

HR2991/00

5

| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

Kiire,lihtne ja mugav

"On the Go" lisapudel, millega kogu perele kokteile ja smuutisid valmistada

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''On the Go" pudelitarvik teie mini-kannmikserile

Kiire,lihtne ja mugav

  • Pudelitarvik

Täielikult BPA-vaba toode

Täielikult BPA-vaba toode

See toode sisaldab 0% BPA-d

Kõik kannmikseri osad on nõudepesumasinas pestavad

Kõik kannmikseri osad on nõudepesumasinas pestavad

Kõiki kannmikseri eemaldatavaid osi saab nõudepesumasinas pesta.

Kaasaskantav segamisnõu

Tänu mugavale "On The Go" pudelile saate kõikjal nautida oma lemmikjooke.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

20/03/2017

Magyarország

Magyarország

Termékeik általában nagyszerűek, és tartósak!

Érdeklődöm, hogy botmixer-aprító készletemhez(1641) hol kaphatok habverő feltétet?

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR2991/00 „Utazáshoz” való palack

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR2991/00 „Utazáshoz” való palack

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.