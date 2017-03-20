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Tootmine lõpetatud
Kiire,lihtne ja mugav
"On the Go" lisapudel, millega kogu perele kokteile ja smuutisid valmistada
Pudelitarvik
See toode sisaldab 0% BPA-d
Kõiki kannmikseri eemaldatavaid osi saab nõudepesumasinas pesta.
Tänu mugavale "On The Go" pudelile saate kõikjal nautida oma lemmikjooke.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Illy
20/03/2017
Magyarország
Termékeik általában nagyszerűek, és tartósak!
Érdeklődöm, hogy botmixer-aprító készletemhez(1641) hol kaphatok habverő feltétet?
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR2991/00 „Utazáshoz” való palack
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR2991/00 „Utazáshoz” való palack