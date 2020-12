Mugav reisimiseks. Sobib enamiku mikrolaineahjudega.

Philips Aventi mikrolainesteriliseerija sobib enamiku müügil olevate mikrolaineahjudega. Väikeste mõõtmete tõttu saab seda mugavalt reisile kaasa võtta. Nii on steriilne pudel alati käepärast, kui lähete lühikesele kahepäevareisile või ka pikemale puhkusele välismaale. See on ideaalne ka lisasteriliseerijana vanavanemate kodus. Mõõtmed: 166 (K), 280 (L), 280 (P) mm.