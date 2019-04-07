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Tootmine lõpetatud

Philips AventMikrolaine-aursteriliseerija

SCF271/06

4.6
| (8) Auhinnad | 88% soovitab seda toodet
Eriti kiire ja mugav
Philips Aventi mikrolaine-aursteriliseerija kerge ja kompaktne kujundus muudab selle kasutamise ideaalseks nii kodus kui ka väljas. Avamata kaanega jääb sisu steriilseks kuni 24 tunniks.
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emade soovitatud kaubamärk kogu maailmas1

Steriliseerib 6 pudelit 2 minutiga*

Eriti kiire ja mugav

Täiendav kaitse loomuliku aursteriliseerimisega

Steriliseerimine on vajalik, et kaitsta teie beebit eriti ohtlike piimhappebakterite eest, kui tema immuunsüsteem pole veel piisavalt tugev. Philips Aventi steriliseerija kasutab aursteriliseerimise meditsiinilist meetodit, mis on kiire, lihtne ja tõhus ning millesse ei kaasata kemikaale.

Külgklambrid sulgevad kaane turvaliselt

Külgklambrid sulgevad kaane turvaliselt

Mikrolainesteriliseerija külgedel on klambrid lisaohutuse tagamiseks. Klambrid sulgevad kaane turvaliselt, nii et kuum vesi ei pääseks nõust välja, kui võtate steriliseerija mikrolaineahjust. Lisaks püsivad külgklambrid steriliseerija ohutuks käsitsemiseks jahedad.

Sisu püsib suletult steriilsena 24 tundi

Sisu püsib suletult steriilsena 24 tundi

Sisu püsib suletult steriilsena 24 tundi

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.6

5-st

8

Auhinnad

88%

soovitab seda toodet

2
1

07/04/2019

Україна

Україна

Быстро,экономно,эффективно

Замечательный стерилизатор,всего лишь 2 минуты и бутылочки,молокоотсос,соски и детская посуда становятся стерильными.Он лёгкий,занимает мало места,удобен в путешествиях. Этот бюджетный вариант вы обязательно оцените по достоинству.

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See arvustus tehti tootele SCF271/07 Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі

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See arvustus tehti tootele SCF271/07 Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Obrovský každodenní pomocník

Náš každodenní pomocník, jelikož denně odsávám mateřské mléko, sterilizátor mi šetří mnoho času, jeho použití je velmi jednoduché a rychlé. Je vhodný i na cestování, je skladný a jediné, co je pro jeho použití potřeba, tak je trocha vody a jakákoliv mikrovlnná trouba. Nedokážu si představit, že bych ho neměla.

Positiivsed omadused

rychlé použití, skladné, vhodné na cestování

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See arvustus tehti tootele SCF271/20 Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby

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See arvustus tehti tootele SCF271/20 Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby

21/10/2019

Magyarország

Magyarország

A legjobban kihasznált babaholmi

Ez a sterilizáló az,ami nélkül nem telik el nap. Mindent sterilizálhat benne az ember, ami belefér: nem csak a cumit, én a babafogkefét, mellszívó alkatrészeket, kiskanalakat is ebben sterilizálom. Ezt bármikor újra megvenném.

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See arvustus tehti tootele SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló

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See arvustus tehti tootele SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló

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