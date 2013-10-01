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  • Steriliseerib 6 pudelit 8 minutiga
  • Steriliseerib 6 pudelit 8 minutiga
  • Steriliseerib 6 pudelit 8 minutiga
  • Steriliseerib 6 pudelit 8 minutiga
  • Steriliseerib 6 pudelit 8 minutiga
  • Steriliseerib 6 pudelit 8 minutiga

Tootmine lõpetatud

Philips AventElektriline aursterilisaator

SCF274/34

5
| (7) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Steriliseerib 6 pudelit 8 minutiga
Steriilne sisu kuni 6 tundi
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Kiire ja lihtne kasutada

Steriliseerib 6 pudelit 8 minutiga

  • 220–240 V

Mahutab kuni kuus Philips Aventi pudelit

Mahutab kuni kuus Philips Aventi pudelit

Steriliseerijal on nutikas kujundus, mis võtab teie köögis vähe ruumi, kuid mahutab siiski kuus Philips Aventi pudelit või kaks Philips Aventi rinnapumpa. Kaks sees olevat korvi saab omavahel ühendada, et moodustada nõudepesukorv, mis muudab väiksemate esemete, nt luttide eelpuhastamise palju lihtsamaks.

Sisu püsib suletult steriilsena 6 tundi

Sisu püsib suletult steriilsena 6 tundi

Kui steriliseerimistsükkel on lõppenud, jääb Philips Aventi elektrilise steriliseerija sisu steriilseks kuni 6 tunniks, kui kaant ei avata.

Sisu on steriilne ja kasutusvalmis umbes 8 minutiga

Sisu on steriilne ja kasutusvalmis umbes 8 minutiga

Philips Aventi elektrilise steriliseerijaga saate sisu steriliseerida kõigest 8 minutiga

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

7

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

01/10/2013

Polska

Polska

Bardzo przydatny

Bardzo wygodny sterylizator parowy, w mojej opinii lepszy od sterylizatorów przeznaczonych do kuchenek mikrofalowych. Wymiarami przystosowany do butelek AVENT.

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See arvustus tehti tootele Express SCF274/26 Elektryczny sterylizator parowy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Express SCF274/26 Elektryczny sterylizator parowy

26/02/2024

Magyarország

Magyarország

Kinnitatud ostja

Gyorsan, alaposan sterilizál

Nagyon egyszerű a használata, gyorsan, és alaposan sterilizál, és tisztítani is viszonylag könnyű.

Positiivsed omadused

gyors, alapos, egyszerű

Negatiivsed omadused

maradék vizet nehéz belőle kiönteni

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See arvustus tehti tootele SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló

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See arvustus tehti tootele SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló

26/09/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon jó termék

Gyorsan steril cumisüvegek.Szép kivitelezés a terméknek.

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See arvustus tehti tootele SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló

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