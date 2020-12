Täiendav kaitse loomuliku aursteriliseerimisega

Steriliseerimine on vajalik, et kaitsta teie beebit eriti ohtlike piimhappebakterite eest, kui tema immuunsüsteem pole veel piisavalt tugev. Philips Aventi steriliseerija kasutab aursteriliseerimise meditsiinilist meetodit, mis on kiire, lihtne ja tõhus ning millesse ei kaasata kemikaale.