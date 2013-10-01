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Tootmine lõpetatud
220–240 V
Steriliseerijal on nutikas kujundus, mis võtab teie köögis vähe ruumi, kuid mahutab siiski kuus Philips Aventi pudelit või kaks Philips Aventi rinnapumpa. Kaks sees olevat korvi saab omavahel ühendada, et moodustada nõudepesukorv, mis muudab väiksemate esemete, nt luttide eelpuhastamise palju lihtsamaks.
Kui steriliseerimistsükkel on lõppenud, jääb Philips Aventi elektrilise steriliseerija sisu steriilseks kuni 6 tunniks, kui kaant ei avata.
Philips Aventi elektrilise steriliseerijaga saate sisu steriliseerida kõigest 8 minutiga
5.0
5-st
7
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Indy
01/10/2013
Polska
Bardzo przydatny
Bardzo wygodny sterylizator parowy, w mojej opinii lepszy od sterylizatorów przeznaczonych do kuchenek mikrofalowych. Wymiarami przystosowany do butelek AVENT.
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See arvustus tehti tootele Express SCF274/26 Elektryczny sterylizator parowy
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See arvustus tehti tootele Express SCF274/26 Elektryczny sterylizator parowy
Mesty
26/02/2024
Magyarország
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Gyorsan, alaposan sterilizál
Nagyon egyszerű a használata, gyorsan, és alaposan sterilizál, és tisztítani is viszonylag könnyű.
Positiivsed omadused
gyors, alapos, egyszerű
Negatiivsed omadused
maradék vizet nehéz belőle kiönteni
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See arvustus tehti tootele SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló
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See arvustus tehti tootele SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló
Macóka
26/09/2019
Magyarország
Nagyon jó termék
Gyorsan steril cumisüvegek.Szép kivitelezés a terméknek.
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See arvustus tehti tootele SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló
Põhineb 2023. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 10 109 ema ja lapse hooldustoodete kasutajat