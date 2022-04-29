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SHB4305WT/00
12,2 mm draiverid / suletud tagaosa
Kõrvasisesed
6-tunnine esitusaeg
Ülimugavad
See tugev ja võimas bass aitab teil tõelist biiti tunnetada. Võimsad 12,2 mm kõlaridraiverid esitavad tümpsuvat bassi õhukesest ja kompaktsest korpusest.
Tänu 6-tunnisele esitusajale võimaldab aku kogu päeva muusikat kuulata.
Paarige kõrvaklapid hõlpsasti mõne Bluetooth-seadmega ja nautige muusikat juhtmevabalt.
3.7
5-st
15
Auhinnad
Bartłomiej29
29/04/2022
Polska
Najlepsze słuchawki!
Słuchawki bardzo dobrej jakości. Dźwięk w pełni mnie satysfakcjonuje, bass idealny :) I co najważniejsze są trwałe. Przez przypadek trafiły do pralki i się wyprały w 40 stopniach, działają nadal jak nowe! Polecam w 100%.
Positiivsed omadused
bass, odporne na wodę, fajny design,
Negatiivsed omadused
brak
See arvustus tehti tootele SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
See arvustus tehti tootele SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
davv
14/12/2020
Polska
Użytkowane od 1,5 roku
Słuchawki chyba najlepsze jakie dotychczas miałam a przewinęło się już kilka rożnych modeli i firm. Czysty dźwięk, dobrze wygłuszają, genialny bass, nigdy nie miałam problemów o jakich pisali inni wyżej. Ja mega się cieszę z tych słuchawek korzystam z nich codziennie minimum 3h, max 8 i dają spokojnie radę a ucho się nie męczy. Są bardzo wygodne i mikrofon podczas rozmów daje radę nawet w ciężkich warunkach.
Positiivsed omadused
bas, wygłuszanie, wygoda, mikrofon,
Negatiivsed omadused
wygląd estetyczny, nie do każdego ucha pasują
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Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
BeeClean
17/06/2020
Polska
R E W E L A C J A!!,
Grają rewelacyjnie, bateria wytrzymuje ponad 5h, dziek meeega czysty porównując z innymi w podobnych cenach. Korzystam z nich 1 rok. POLECAM Z BARDZO CZYTYM SUMIENIEM
Positiivsed omadused
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Negatiivsed omadused
Brak
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Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Tegelikud tulemused võivad varieeruda.