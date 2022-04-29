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Juhtmeta Bluetooth®-kõrvaklapid

SHB4305WT/00

3.7
| (15) Auhinnad

Saadaval

Mustad
Mustad
Valge
Valge
Tunneta seda. BASS+
Need väikesed tugevad kõrvaklapid esitavad üllatavalt tugevat heli. Kõlaridraiverid on spetsiaalselt häälestatud tugeva bassi esitamiseks ja seega saavutavad Philipsi BASS+ Bluetooth-kõrvaklapid suurepärase heliisolatsiooni ja pakuvad juhtmeteta vabadust, et saaksite oma biitidest viimast võtta.
Kuva kõik eelised

Tunneta seda. BASS+

  • 12,2 mm draiverid / suletud tagaosa

  • Kõrvasisesed

  • 6-tunnine esitusaeg

  • Ülimugavad

Võimsad 12,2 mm kõlaridraiverid

Võimsad 12,2 mm kõlaridraiverid

See tugev ja võimas bass aitab teil tõelist biiti tunnetada. Võimsad 12,2 mm kõlaridraiverid esitavad tümpsuvat bassi õhukesest ja kompaktsest korpusest.

Laetav aku tagab kuni 6 tundi esitusaega

Laetav aku tagab kuni 6 tundi esitusaega

Tänu 6-tunnisele esitusajale võimaldab aku kogu päeva muusikat kuulata.

Bluetoothi traadita tehnoloogia

Bluetoothi traadita tehnoloogia

Paarige kõrvaklapid hõlpsasti mõne Bluetooth-seadmega ja nautige muusikat juhtmevabalt.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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3.7

5-st

15

Auhinnad

29/04/2022

Polska

Polska

Najlepsze słuchawki!

Słuchawki bardzo dobrej jakości. Dźwięk w pełni mnie satysfakcjonuje, bass idealny :) I co najważniejsze są trwałe. Przez przypadek trafiły do pralki i się wyprały w 40 stopniach, działają nadal jak nowe! Polecam w 100%.

Positiivsed omadused

bass, odporne na wodę, fajny design,

Negatiivsed omadused

brak

See arvustus tehti tootele SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

See arvustus tehti tootele SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

14/12/2020

Polska

Polska

Użytkowane od 1,5 roku

Słuchawki chyba najlepsze jakie dotychczas miałam a przewinęło się już kilka rożnych modeli i firm. Czysty dźwięk, dobrze wygłuszają, genialny bass, nigdy nie miałam problemów o jakich pisali inni wyżej. Ja mega się cieszę z tych słuchawek korzystam z nich codziennie minimum 3h, max 8 i dają spokojnie radę a ucho się nie męczy. Są bardzo wygodne i mikrofon podczas rozmów daje radę nawet w ciężkich warunkach.

Positiivsed omadused

bas, wygłuszanie, wygoda, mikrofon,

Negatiivsed omadused

wygląd estetyczny, nie do każdego ucha pasują

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

17/06/2020

Polska

Polska

R E W E L A C J A!!,

Grają rewelacyjnie, bateria wytrzymuje ponad 5h, dziek meeega czysty porównując z innymi w podobnych cenach. Korzystam z nich 1 rok. POLECAM Z BARDZO CZYTYM SUMIENIEM

Positiivsed omadused

Jak w komentarzu

Negatiivsed omadused

Brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
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