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Tootmine lõpetatud
SHE1455BK/10
Dünaamiline bass
Dünaamilise bassi ja selge heliga kõlarielemendid
Kõrvasisene
Must
Toote kasutusea pikendamiseks kaitseb kõrvaklappide ja juhtme vahel olev kummidetail ühendust pidevast painutamisest tingitud kahjustuste eest.
Ideaalse pikkusega juhe annab teile vabaduse kanda heliseadet soovitud kohas.
Nende Philipsi kõrvaklappide üliväike kõlaridraiver mahub mugavalt kõrva ja isoleerib ülihea sobivuse tõttu välismüra, pakkudes intensiivset kuulamiselamust.
1.0
5-st
1
Arvustus
Cos30
20/02/2018
România
Jalnic
Calitate jalnica, microfonul s-a deslipit dupa dupa 3 zile de utilizare. Calitatea sunetului este mediocra. Supportul este inexistent - mi-a fost refuzata schimbarea acestora atat de service cat si de magazin.
See arvustus tehti tootele SHE1455BK Căşti intraauriculare
See arvustus tehti tootele SHE1455BK Căşti intraauriculare