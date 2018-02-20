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Tootmine lõpetatud

Nööpkõrvaklapid

SHE1455WT/10

1

| (1) Arvustus

Saadaval

Mustad
Mustad
Valge
Valge

Dünaamiline bass

Dünaamilise bassi ja selge heliga kõlarielemendid

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Dünaamiline bass

  • Kõrvasisene

  • Must

3 vahetatavat kummist kõrvaklapikorpust, et kõrvaklapid sobiksid kõigile kõrvadele

3 vahetatavat kummist kõrvaklapikorpust, et kõrvaklapid sobiksid kõigile kõrvadele

Võite valida kolme vahetatava ja erineva suurusega kõrvaklapikorpuse vahel, et leida just teie kõrvale sobiv Philipsi kõrvaklappide paar.

Täiuslik kõrvasisene isolatsioon blokeerib välismüra

Nende Philipsi kõrvaklappide üliväike kõlaridraiver mahub mugavalt kõrva ja isoleerib ülihea sobivuse tõttu välismüra, pakkudes intensiivset kuulamiselamust.

Kummist juhtmekaitse suurendab vastupidavust

Toote kasutusea pikendamiseks kaitseb kõrvaklappide ja juhtme vahel olev kummidetail ühendust pidevast painutamisest tingitud kahjustuste eest.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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1.0

5-st

1

Arvustus

5
4
3
2

20/02/2018

România

România

Jalnic

Calitate jalnica, microfonul s-a deslipit dupa dupa 3 zile de utilizare. Calitatea sunetului este mediocra. Supportul este inexistent - mi-a fost refuzata schimbarea acestora atat de service cat si de magazin.

See arvustus tehti tootele SHE1455BK Căşti intraauriculare

See arvustus tehti tootele SHE1455BK Căşti intraauriculare

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