Ülikerge. Võimas heli.

Ülikerged Philips Flite Hyprlite’i kõrvaklapid sobivad täiuslikult teie päeva, edastades selget heli muretus mugavuses. Te peaaegu ei tunnegi, et need üliõhukesed ja vapustavalt kerged klapid teil kõrvas on. Vaadake kõiki eeliseid