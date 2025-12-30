Otsisõnad

    Ülim mugavus, suurepärane heli

    Libistage need juhtmevabad kõrvaklapid pähe ja nautige kuulamise ajal tõelist mugavust. Saate rikkaliku heli täiendava bassiga ja kuni 50 tundi taasesitust.

    Ülim mugavus, suurepärane heli

    • Mürasummutus
    • Kerged kõrvu katvad kõrvaklapid
    • Loomulik heli. Täiendava bassiga režiim Extra Bass
    • Kuni 50 tundi mänguaega

    Sukelduge helidesse mürasummutusega

    Mürasummutus vaigistab välismüra (sh tuul), et saaksite keskenduda oma lugudele või kõnedele. Kas soovite enda ümber toimuvat paremini kuulda? Teadlikkusrežiimi aktiveerimiseks vajutage nuppu.

    Suurepärane heli täiendavat bassi pakkuva Extra Bass režiimiga

    40 mm draiverid pakuvad suurepärast heli ja kõrvaklappidele sobiv istuvus tagab hea passiivse mürasummutuse. Saate nautida oma lemmikmuusikat täiel võimsusel.

    Kuni 50 tundi mänguaega ja kiirlaadimine

    Kuni 50-tunnise mänguajaga viivad need juhtmeta kõrvaklapid teid läbi paljude esitusnimekirjade. Need laadivad USB-C kaudu kahe tunniga ja kiire 15-minutiline laadimine annab piisavalt võimsust, et muusika saaks veel 10 tundi mängida.

    Kindel Bluetoothi mitmepunktiühendus

    Täiustatud Bluetooth-ühenduvus tagab sujuva voogesituse jaoks stabiilsema ühenduse ja saate samaaegselt ühendada kahe Bluetooth-seadmega (iOS või Android). Nautige seda esitusloendit või kuulake katkestusteta oma lemmiktaskuhäälingut ilma heli häirivate sekeldusteta.

    Selged kõned. Kõike, mida ütlete, kuuldakse ülimalt selgelt

    Teie hääl kostab kõne ajal selgelt läbi. Spetsiaalne mikrofon tuvastab teie hääle, samal ajal kui müra vähendamise algoritm vaigistab osa ümbritsevast keskkonnast pärit taustmürast.

    Nii kerge ja mugav, et võite neid tunde kanda

    Need kõrvapealsed kõrvaklapid on loodud igapäevast mugavust silmas pidades. Kerge pehmendusega peavõru toetub õrnalt pea peale, samas kui pehmed kõrvaklapid tagavad ideaalse sobivuse. Mõlemad kõrvaklapid on polsterdatud PU-nahast, pakkudes pehmet ja nahasõbralikku tunnet, mis ühendab püsiva mugavuse lihtsa hooldusega.

    Rakendus Philips Headphones. Seadete ja juhtnuppude isikupärastamine

    Meie mugav kaasrakendus võimaldab teil hallata ühendatud seadmeid või lülitada mürasummutuse välja. Rakendust saate kasutada ka oma heliprofiili peenhäälestamiseks.

    Soe, üksikasjalik, loomulik. Philipsi heliomadused

    Muusikast taskuhäälingusaadeteni – need juhtmevabad kõrvaklapid panevad teie lemmikhelid võimalikult hästi kõlama! Saate nautida elementidest kõlavat sooja ja detailirikast heli koos rikkaliku bassiga, mis on häälestatud Philipsi heliomadustele.

    Tehnilisi andmeid

    • Heli

      Helisüsteem
      Suletud
      Sagedusvahemik
      20–20 000 Hz
      Näivtakistus
      32 oomi
      Tundlikkus
      112 dB (1k Hz)
      Kõlari läbimõõt
      40  mm
      Maksimaalne sisendvõimsus
      30  mW
      Draiveri tüüp
      Dünaamiline

    • Ühenduvus

      Bluetoothi versioon
      6,0
      Bluetoothi profiilid
      • AVRCP
      • A2DP
      • HFP
      Maksimaalne leviulatus
      Kuni 10  m
      Mitmepunktiline ühendus
      Jah
      Toetatud kodek
      SBC
      Kõrvaklappide pesa
      3.5  mm

    • Väline papp-pakend

      Pikkus
      36.20  cm
      Pakendite arv
      6
      Laius
      21.60  cm
      Kogukaal
      2.76  kg
      Kõrgus
      23.60  cm
      GTIN
      1 48 95229 17305 4
      Kaal pakendita
      1.39  kg
      Pakendi kaal
      1.37  kg

    • Mugavus

      Philips kõrvaklappide rakenduse tugi
      Jah
      Püsivara uuendamine on võimalik
      Jah
      Juhtseadiste tüüp
      Nupp

    • Võimsus

      Patareide arv
      1 tk
      Laadimisaeg
      2  tund(i)
      Muusika esitamisaeg (mürasummutus sees)
      45  tund(i)
      Muusika esitamisaeg (mürasummutus väljas)
      50  tund(i)
      Kiirlaadimise aeg
      15 mins for 10 hrs
      Aku kaal (kokku)
      9.6  g
      Aku mahtuvus (kõrvaklapid)
      500  mAh
      Aku tüüp (kõrvaklapid)
      Liitiumpolümeer (sisseehitatud)

    • Pakendi mõõtmed

      Kõrgus
      22  cm
      Pakendi tüüp
      Mullpakend
      Paigutus riiulil
      Rippuv
      Laius
      20.2  cm
      Sügavus
      5.8  cm
      Toodete arv komplektis
      1
      EAN
      48 95229 17305 7
      Kogukaal
      0.4  kg
      Kaal pakendita
      0.232  kg
      Pakendi kaal
      0.168  kg

    • Toote mõõtmed

      Kõrgus
      19.76  cm
      Laius
      16.57  cm
      Sügavus
      8.29  cm
      Kaal
      0.207  kg

    • Tarvikud

      Kiirjuhend
      Jah
      Laadimiskaabel
      USB-C kaabel, 200 mm

    • Disain

      Värvus
      Beež
      Kandmisstiil
      Peapael
      Klapitav disain
      Lame/sissepoole
      Kõrvakinnitusmaterjal
      Kohanduvad vahtpehmendused
      Kõrvaklappidega
      Kõrvu katvad
      Üle kõrva kõrvaklapid
      Suletud tagaosa

    • Kaugside

      Kõnemikrofon
      1 mic

    • ANC funktsioonid

      ANC tehnoloogia
      FF
      Tähelepanurežiim
      Jah
      Kohanduv ANC
      Jah
      ANC mikrofon
      2 mikrofoni
      ANC (aktiivne mürasummutus)
      Jah

    • Häälassistent

      Häälassistendiga ühilduv
      • Apple Siri
      • Google Assistant
      Häälassistendi aktiveerimine
      Vajutage esitus-/pausinuppu
      Häälassistendi tugi
      Jah

